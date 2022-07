Los integrantes del Frente de Todos y Vamos con Vos decidieron continuar con su postura, ya que el oficialismo no cumple con la Ley. Pese a haber firmado la denuncia y no cumplirse con el cupo, Primero Dolores decidió dar quorum

Anoche a las 20 horas, una hora después de lo previsto, el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad realizó una nueva Sesión Ordinaria.

Recordemos que la oposición en conjunto decidió no darle quorum hasta que no se cumpla con el cupo femenino, algo que derivó en el pedido de licencia para no regresar, de la presidenta del cuerpo, Daniela Arrabit.

Anoche ocurrió lo mismo que en la Sesión anterior, postergada para el jueves de la semana pasada, donde Gonzalo Tavela, Concejal de Primero Dolores, se sentó en su banca, brindando de esta manera quorum para que los Concejales que responden a Etchevarren puedan sesionar.

Jose Equiza presidio la sesión, en lugar de Arrabit, como nuevo Presidente.

Declarar Reserva Natural Municipal al Partido de Dolores :

Tavela: “No puedo acompañar esta Ordenanza porque es un retroceso. En abril pasado era Reserva Natural completa el partido de Dolores, pero con las modificaciones queda afuera una zona importante de nuestra ciudad”.

Etchevarren insiste con la Villa Turística

El Expediente es el 4032-81.372 Pusanzini Diana, Pusanzini Juan y otros ofrecen en venta chacras 197, 181 y 182 ubicada en el Paraje Laguna de Salomón.

La presencia del Concejal Gonzalo Tavela permitió en este caso que el oficialismo ganara la votación, aunque se opuso, el resultado fue 7 a 1.

Los proyectos de los bloques que se retiraron

Al no estar presentes los Concejales que presentaron estos expedientes, los mismos pasaron a comisión. Se trataba de un pedido de adhesión a la “Ley Yolanda”, asesoramiento técnico de autoridades provinciales en el tema residuos, y una solicitud a las autoridades del HCD a convocar a los bloques que conforman el cuerpo para solucionar dicho tema.