Como ocurre desde el año 2005, cuando se hizo efectiva la Ordenanza propuesta por el entonces Concejal Ricardo Ghiglione, el Concejo Deliberante de Dolores realizó ayer una sesión especial el día 24 de marzo, por el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.

Hubo tres discursos, orientados a lo esencial de la fecha y a la defensa y valoración de estas casi cuatro décadas continuadas de Democracia en el país.

La Concejal Silvina Crespo Picco, presidenta del bloque del Frente de Todos, expresó lo siguiente: “Hoy 24 de Marzo de 2022 se cumplen 46 años del último golpe cívico militar. Para nosotros, los peronistas, quienes siempre hemos proclamado y levantado la bandera de los derechos humanos es una día que se vive con mucha sensibilidad, con mucho dolor pero también con mucha reflexión de todo aquello que ocurrió, aquello que parece tan lejano pero que a la vez está todavía tan latente dejando en más de un argentino heridas que aún no cicatrizan, dejando en muchos el dolor por la pérdida de seres queridos o también de otros desaparecidos que a través de los años fuimos conociendo su historia y su identidad por diversas circunstancias.

Hoy es uno de esos días donde a una gran parte de nosotros se le genera en el pecho una mezcla de sensaciones como la bronca, como la angustia, como la pregunta que una y mil veces te repica en el cerebro ( Por que tanto odio, porque tanta destrucción?) , esa pregunta a la que solo los genocidas autores y responsables de este proceso nefasto que se cobró 30.000 vidas, 30.000 sueños, 30.000 familias diezmadas, podrían responder, pero que prefieren callar en un pacto implícito y cobarde que mantienen aun después de tanto tiempo.

Hoy es uno de esos días donde hubo un presidente que entendió que había que reivindicar esas 30.000 vidas robadas y fue más allá teniendo el valor de bajar los cuadros de los cabecillas de este siniestro periodo pero también es hoy uno de esos días donde te dan ganas de abrazar a tus compañeros, donde encontras la mirada de muchos que sienten y piensan como vos, donde sabes que no estás solo en la lucha de tus ideales que son colectivos y no estás solo no únicamente por los que están a tu lado combatiendo día a día a la ultra derecha sino también por esos 30.000 que hasta dejaron la vida por tener una Patria mejor. Es continuar su legado, es en honor a ellos, a las madres, a las abuelas y a sus hijos este día, donde la emoción brota de adentro gritando con todas tus fuerzas “NUNCA MAS”.

Quiero compartir una carta que leí hace algunos años atrás y que representa mucho de lo que en mi se genera, mucho de lo que pienso, una carta que Eduardo Binstock, activo militante de los derechos humanos, quien fuera secretario provincial de dicha cartera en la Pcia. de Bs As, hijo de una de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, hermano de Guillermo (quien fue desaparecido) escribió a su compañera Mónica Pinus secuestrada en 1980 en el llamado operativo Murciélago perteneciente al Plan Cóndor y nunca regreso.

En este homenaje a ella es el homenaje a esos 30.000 que nunca más pudieron volver a soñar.

Para Mónica: hace 35 años hablamos por última vez por teléfono, vos me anunciaste que viajabas con Horacio a Río y que comenzara a esperarte. Jamás llegaste a la cita. Años después supe que te buscaron con un avión militar, que te resististe a carterazos, que fuiste una víctima más de la operación Cóndor. Que te secuestraron en Río de Janeiro y que te trasladaron junto a Horacio a Campo de Mayo, esto fue lo último que supe de vos.

Por eso quiero contarte que nuestros hijos son hermosos, que Ana se te parece muchísimo, que todos los que te conocieron se asombran del parecido y que Miguel era tan inteligente como vos pensabas cuando lo veías ingeniárselas en su cuna, allá… en la guardería. Quiero contarte que los tiempos que siguieron fueron sombríos, que poco fue quedando de esa sociedad en que vivimos, en la que si nos echaban del laburo, como te pasó cuando te embarazaste de Ana, al otro día conseguíamos otro. Que luchábamos por una sociedad mejor, por una patria justa. Pero algo que se dio en llamar neoliberalismo fue lo que nos dejó la dictadura y dirigencias claudicantes y traidoras. Nos dejaron un país donde no sólo los desaparecieron a ustedes sino también a millones de compatriotas a los que dejaron sin trabajo, sin presente, sin proyecto y sin futuro.

Pero también quiero que sepas que era cierto lo que decía el General: “Cuando los pueblos agotan su paciencia hacen tronar el escarmiento”.

Que una luz de esperanza volvió a brillar en nuestra patria, que nuestra generación tuvo una nueva oportunidad y que no te estamos fallando, que no les estamos fallando. Que hoy honramos tu memoria, la de Guillermo, la del Chufo y la de tantos otros reconstruyendo la verdad y peleando por la justicia. Recuerdo las causas por las que un día empezamos a militar: para que no hubiera más pobreza y explotación en nuestra patria. Quiero que sepas que nuevas generaciones de jóvenes levantan las mismas banderas. Aún estamos muy lejos de ese objetivo, pero siento que tu sacrificio no ha sido en vano, que “en eso andábamos”, que “en eso seguimos andando”, en construir una Patria justa para todos.

Mónica, nuestros hijos crecieron bien, seguimos luchando, recuperamos la autoestima y la esperanza, ésa es nuestra victoria.”

Gonzalo Tavela, del bloque Primero Dolores, recordó a los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, José Lorenzo, Claudio, Alejo y Sergio Zurita, Pedro Benci, Adriana Bontti y Maria Dolores Muñiz Etcheohen. Y continúo:

“En la semana de la Memoria, la Dictadura Militar en algunos Números:

– Duró 2818 días.

– Hubo 4 Presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Bignone

– Pasaron 2 mundiales, 2 juegos olímpicos y 3 papas.

– Se cerraron 20.000 fábricas

– Se abrieron 340 centros clandestinos de detención.

La deuda externa se multiplicó por 6.

– La inflación acumulada durante el 1976 a 1983 fue de 517.000%.

– El mundial del 1978 costó u$s 500.000.000. Mientras se desarrollaba, desaparecieron 69 personas.

– Se prohibieron mas de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros.

– Mas de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos, muchos infantiles.

– Se prohibieron mas de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes a cientos mas.

– Aumento de la Pobreza, del 4,4% en 1975 al 37,4% en 1983.

Se enviaron 14.000 hombres a la Guerra de Malvinas. Murieron 632 soldados y se suicidaron más de 300 ex veteranos una vez finalizado el conflicto armado.

– La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos.

Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la Conadep

– 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Sólo 130 fueron recuperados.

Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la dictadura.

– Primer Estado en Reconocer a Rafael Videla como Presidente: EEUU.

El FMI aprobó un Crédito Internacional de 110 millones de dólares el mismo día del Golpe Militar, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país en el mundo.

Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes Empresas. Entre ellas el Grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, City Bank, IBM, Banco Francés, etc. El monto, alrededor de 22 mil millones de dólares. Casi la mitad de la de Deuda que genero la dictadura.

Memoria, Verdad y Justicia. Nunca más. ¡Nunca Más!”.

Por el oficialismo, habló el Concejal José Equiza, quién quedó en enviar el discurso y finalmente no lo hizo, por lo que no se pudo conocer que dijo.