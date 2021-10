Etchevarren convocó a la prensa a Plaza Castelli y hablo frente a propietarios y trabajadores de parrillas, quienes se manifestaron con carteles y pacíficamente en el recinto. El oficialismo logro 11 votos contra 2 a su pedido de rechazo a la obra, con el apoyo de Giménez y Celasco, aunque este marco que el intendente jamás se ocupó del sector de parrillas, que hubo especulación de su parte, y que propicia un sector en calle Lara que tampoco va a ayudarlos.

Ayer a las 19:30 horas, con la ausencia con aviso del Concejal Gonzalo Tavela, se realizó una nueva sesión del HCD de nuestra ciudad, que estaba prevista para el pasado lunes 11 pero se pospuso debido al feriado largo.

Se aprobó por 9 a 4 una Licitación de obra por 27 millones 290 mil pesos para pozo termal.

Con el rechazo de la oposición, se aprobó igualmente por mayoría esta licitación, que representa más de 27 millones para un pozo termal, dinero que saldrá del presupuesto municipal una vez más.

Manifestación de vecinos contra el puente

Propietarios y trabajadores de parrillas del sector de Ruta 63 se manifestaron previamente en Plaza Castelli y subieron al recinto antes de que comenzara la sesión, para expresar su repudio a la construcción del puente peatonal anunciado días pasados mediante un convenio firmado por Trenes Argentinos y AUBASA. La obra cruzaría el paso a nivel que delimita el sector de parrillas y el reclamo tiene que ver con que este quedaría relegado.

El Intendente Camilo Etchevarren fue gran impulsor de la marcha, y de hecho junto a Oscar “Clavito” Pardo convoco a los medios en la esquina de la plaza y continúo arengando para que el puente no se construya.

El puente en discordia: Etchevarren logro 11 votos contra 2

Hubo un repudio y rechazo de parte del oficialismo a la construcción del puente mencionado. El Concejal José Equiza tomó la palabra en nombre del bloque de Etchevarren, y se explayó sobre el Proyecto de Resolución presentado desde el Ejecutivo, que repudia y rechaza el puente anunciado, al mismo tiempo que se solicita que “se deje sin efecto” y pide se eleve esta Resolución a las autoridades legislativas provinciales, al gobernador, AUBASA y Trenes Argentinos. La misma habla de “profundo malestar” que la obra ha provocado en familias dolorenses, tildando el anuncio de la obra de “electoralista”.

Silvina Crespo anticipó el voto negativo de parte del Frente de Todos a este pedido del Ejecutivo y bloque oficialista. Recordó que Víctor Casanovas habló con trabajadores del sector, y que el proyecto se levantó hasta que autoridades provinciales, de AUBASA y Trenes Argentinos, se reúnan con los involucrados del sector de parrillas. “No tenemos ningún problema de seguir informando de que se trata este proyecto”.

Blasi agregó que “me llama poderosamente la atención que Etchevarren hable de estar cuidando el comercio local, cuando las tasas se aumentaron 40% justamente en el momento de la pandemia. Con el déficit que tenemos en el Parque Termal les podríamos brindar créditos a estos trabajadores para que mejoren su productividad. El proyecto se ha levantado y el puente no se va a realizar hasta que haya reunión con los trabajadores. Pero queremos decir que desde nuestro bloque hemos presentado proyecto para crear un frente de ruta y que mejoren sus condiciones de trabajo. El puente no se va a hacer hasta que no sean escuchados y no formen parte del proyecto”.

Facundo Celasco se quejó de que a pesar de ser parte de un espacio político se enteró de la obra por los medios. Destacó la importancia del sector de las parrillas, y su proyecto de hace casi una década de un corredor productivo que ponga en valor la zona. “Hay especulación del Intendente Etchevarren, que jamás se ocupó del sector. El sector necesita el acompañamiento del gobierno municipal, provincial y nacional”. Habló del accidente de 2008 del micro y el tren que dejó 20 muertos, pero agregó que fue por impericia del chofer. “En ese sector tiene que haber un polo gastronómico, no en calle Lara, ya que vamos a perjudicar al sector gastronómico de las parrillas”. También afirmó que debe haber medidas de seguridad, y que podría hacerse una rotonda en calle Cerrito y mejorar la calle Negri, además de colocar señalización. “Por eso me opongo al puente, porque los autos van a pasar a 90, y nosotros tenemos necesitamos que los autos pasen despacito”. Pidió que se informe como va a ser el puente. “Tenemos una experiencia dolorosa con el nuevo trazado de la ruta que dejó abandonado el Pasaje Carlos Gardel, a pesar de que unos pocos fueron indemnizados”.

La propuesta del oficialismo ganó la votación 11 a 2.

El resto de la sesión

Bloque Primero Dolores:

– Acondicionamiento de calle Ameghino al 800, 900 y 1000.

– Asistencia a vecinos de Dolores.

Bloque Frente de Todos:

– Arreglo de asfalto en calle Mitre 1600.

– Creación de la Dirección de Personas con Discapacidad.

Ramiro Blasi: “El centro de la planificación de una ciudad deben ser las personas. Esto se basa en el principio y derecho de la auto determinación, como uno se puede manifestar y desenvolver en una sociedad, más aun las personas con discapacidad. El Estado tiene una obligación moral de hacer un acompañamiento y gestionar para ellos. Para generar una situación de equilibrio en la población. Muchas personas con discapacidad viven situaciones que les obligan a depender completamente de otras personas, necesitando ayuda para todo tipo de actividades. Cuando subimos las escaleras hacia el recinto del HCD nos damos cuenta de que falta una baranda junto a la escalera para personas con discapacidad. Quienes mejor que quienes viven esta realidad para contarnos los requisitos que debe tener un barrio nuevo por ejemplo. No tenemos un registro de gente con discapacidad en Dolores, solamente hay una oficina que funciona en el Hospital, que no es funcional. En el palacio municipal tenemos un elevador, un ascensor, que no funciona”.