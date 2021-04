Con las ausencias con aviso de las concejales Daniela Arrabit y Daniel Zundel de Juntos por el Cambio (a la presidencia del cuerpo la ocupo Facundo Goicoechea), y Berenice Giménez, del Frente de Todos.

El Bloque frente de Todos presento la totalidad de los pedidos.

Proyecto de Ordenanza para la constitución de grupo de apoyo externo para testeo de covid-19, como complemento a los que se realizan desde nación, provincia y municipio. Se trataría de un grupo de apoyo externo para realizar testeos, incluyendo en sus propios laboratorios. Incluye también la posibilidad de trabajar con laboratorios de localidades vecinas en caso de desborde de los casos.

Ramiro Blasi: “Los casos vienen aumentando drásticamente. En nuestra ciudad aumento el 91% la cantidad de casos en los últimos 4 días, y 11% el porcentaje de personas internadas. Ante el avance del contagio, que repercute también en nuestra ciudad, creemos necesario acuerdos para anticiparnos a una problemática que desgraciadamente va a aumentar. Ayer domingo hubo record de contagiados en el pais. Debemos convocar a todos los bioquímicos de Dolores para realizar todos los testeos correspondientes, ya que el sistema va a saturar. Hay que aceptar que esto pueda suceder y tenemos que anticiparnos”.

El expediente se giró a las comisiones de Hacienda y presupuesto y Salud.

Señalización por discapacidad en un domicilio, para vecina de nuestra ciudad.

Silvina Crespo: “Este proyecto de comunicación se basa en un pedido para que frente a esa vereda no se estacionen vehículos, ya que allí vive una vecina discapacitada, con problemas motrices para desplazarse, solo puede movilizarse a través de un triciclo. Y solamente puede bajarlo por la vereda, a través de un camino que le hicieron, con mosaicos. Si estacionan vehículos en ese lugar, le cuesta muchísimo subir. La vecina presento una carta de pedido al gobierno municipal, el 9 de marzo. Como no recibió respuesta se dirigió a Obras Publicas y allí le dijeron que de mesa de entrada del municipio no habían recibido nada. Pedimos que se le de tratamiento pronto a esto, que no siga durmiendo como tantos otros pedidos, en comisiones”.

El expediente se giró a la comisión de Obras Públicas.

Limpieza de vereda en Alem 2800, donde hay tierra y basura, y funciona APAAA (Asociación para la Asistencia del Animal Abandonado).

Ramiro Blasi: “En una reunión con vecinos surgió este pedido para que se limpie la vereda. La tierra que permanece allí {i es de un zanjeo realizado, que a su vez produjo rotura de un alambrado. Los vecinos ya hicieron el reclamo, adjuntando incluso fotografías. Pedimos que Obras Publicas quiten esa tierra de la vereda y que se repare el alambrado que rompieron@.

El expediente fue girado a comisión de Obras Públicas.

Vacunación primaria covid-19 a empleados de estaciones de servicio.

Gonzalo Tavela: “El pedido surge de charlas con dueños, encargados y empleados de estaciones de servicio, muy preocupados por la situacion. En Dolores tenemos 8 estaciones de servicio, 2 sobre Ruta 63, 2 sobre Autovia 2 y 4 en la ciudad. Hay 167 trabajadores en el rubro. Cada vez que atendemos a personas que vienen a cargar y regresamos a nuestra casa, podemos convivir con el virus y contagiar. Es fácil contagiarse, no hay forma de pararlo, hay gente vacunada pero falta mucho. Pedimos al ejecutivo que acompañe la nota, que ira articulada a la Region sanitaria XI y enviada a Salud de la Provincia”.

El proyecto se giró a la comisión de Salud.

Pedido de una vecina de Dolores, joven madre sin cobertura de obra social, que necesita realizar una centellografia para su hijo pequeño, que tiene un elevado costo.

El expediente fue enviado a la Comisión de salud.

Pedidos de vecinos de calle Carmona al 800, de tierra y escombros para enaltar sus terrenos y evitar las constantes inundaciones que se producen por la lluvia. También limpieza de zanjas y desagües, ya que el agua no corre y se estanca.

Gonzalo Tavela: “Este pedido fue hecho en una anterior ocasión, y que los vecinos continúan reclamando. Si bien se limpió Carmona al 800, faltan varias calles más del sector, el agua se estanca, cuando hay tormenta siempre hay temor de que el agua entre a los hogares. Que es lo que ocurre muchas veces”.

El expediente fue girado a la comisión de Obras Públicas.