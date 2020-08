El Frente de Todos pidió también declarar servicios públicos, esenciales y estratégicos a internet, telefonía celular y TV. por suscripción, sumando así pedidos para elevar al Congreso. También el FdT presento proyecto sobre el cannabis medicinal

Ayer a las 14 horas se realizó una nueva Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, con la presencia de la totalidad de Concejales. Previamente Concejales y Mayores Contribuyentes, en unos pocos minutos, aprobaron el monto de la Tasa mínima por Derechos de Publicidad en el Carnaval del Sol y la Fiesta Nacional de la Guitarra.

Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes

Se trató el Expediente Preparatoria Impositiva 2020: Art. Derechos de Publicidad. Que se incorpore un apartado a dicho artículo. $250 mil la tasa mínima por publicidad exclusiva en el Carnaval del Sol. Lo mismo para la tasa mínima por publicidad en la Fiesta Nacional de la Guitarra.

La sesión

Se recibió una nota de Mujeres y Diversidades Dolorenses (y Proyecto de Ordenanza) sobre cupo laboral, que paso a Secretaria.

El Intendente elevo al HCD el Presupuesto de Gastos para el ejercicio del presente año. Hace dos semanas había hecho lo propio con la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2019. Sobre el primero, se expresaron dos concejales de la oposición.

Ramiro Blasi: “No hemos tenido tiempo para analizar por completo la Rendición de Cuentas, no nos brindaron lo que necesitábamos y solicitamos para hacerlo.

En la Rendición de Cuentas 2019 encontramos que al Parque Termal se destinaron 36 millones y para Acción Social Directa solamente 5 millones. Tenemos que repensar y reestructurar el Presupuesto. La acción social directa va a ser todavía más importante en lo que viene. Estamos dispuestos a trabajar en un nuevo presupuesto que contemple las circunstancias actuales”.

Gonzalo Tavela: “No podemos acompañar este expediente, no tuvimos las herramientas para analizarlo como corresponde, a pesar de haberlas solicitado a la gestión. No contamos con los medios necesarios. Jamás pudimos ver si ingresaron o no $ 375 mil para la construcción de un monumento histórico en calle Belgrano y Ruta 63, que había sido aprobado en conjunto, dedicado a ex combatientes de Malvinas. No sabemos si ese dinero ingreso. Dijeron que en 2 meses se terminaba. Paso más de un año.

El intendente volvió a anunciar un plan de viviendas. El 24 de abril de 2019, a través de los medios, agradeció a la Gobernadora Vidal, al Director Passaglia, porque ya le habían depositado los fondos para terminar 20 viviendas del Plan Federal 1. Y dijo que en los próximos meses darían inicio a 22 casas más con sistema tradicional, de 55 m2.

Etchevarren agradeció en su momento a Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta, porque le habían depositado los fondos para terminar las viviendas del Plan federal 1. Una vez más las palabras del intendentes sobre terminación y construcción del Plan Federal 1, se las lleva el viento.

Es imposible por esta y otras cosas, que acompañemos esta Rendición de Cuentas.

Detrás del Parque Termal se está construyendo un barrio privado que parece que va a quedar muy lindo si se termina, el expediente se aprobó en 2016. Vemos como siguen los negociados, la persona que presenta estos expedientes, que ha hecho muchas obras contratada por el municipio, es la misma siempre. Una de esas obras fue el pozo del Parque Termal el año pasado.

Acá el gobierno municipal no fue ni siquiera capaz de ceder el hotel de las termas para aislar a los contagiados cuando su número no era tan alto. Recuerdo hace años cuando la Municipalidad se comprometió por contrato a pagar un porcentaje de habitaciones de este hotel, por día, estén o no ocupadas.

Nosotros y todos los ciudadanos de Dolores tenemos derecho a saber cómo y dónde se están invirtiendo nuestros recursos”.

Se aprobó por mayoría de 9 a 5.

El Bloque Frente de Todos presentó los siguientes expedientes:

– Adhesión al Proyecto de Ley sobre vandalismo rural.

Ramiro Blasi: “Es muy importante acompañar esta adhesión. Vivimos en zona rural y tenemos que cuidar a los que producen, los que trabajan en el campo hasta los domingos. En este proyecto trabajaron los Diputados Sergio Massa y Ramiro Gutiérrez, pidiéndome que lo presente acá y que destaque que el foco esta puesto en quienes producen, que además generan trabajo y consumen en nuestros comercios”.

– Declaración de servicio público esencial y estratégico internet, telefonía celular y TV. por suscripción.

Berenice Giménez: “Este proyecto surge de una necesidad actual. Ademas de trabajo, la comunidad educativa depende de que los chicos tengan acceso a internet. Cualquier consulta debe hacerse online, y no contar con estos servicios provoca una situación de desigualdad. El Estado debe actuar en este sentido, para evitar las cláusulas abusivas que generan muchas veces empresas que prestan estos servicios. Por eso requerimos que se haga este tipo de comunicación al Congreso para que el Estado regule las tarifas y haga que estos sean servicios públicos y esenciales”.

– Anuncio de construcción de 500 viviendas.

Berenice Giménez: “Solicitamos informes, y que haya de una vez una política habitacional en Dolores. Una de las empresas que presento el Intendente en conferencia es dudosa, y analizando su situación fiscal surge que se conformó hace pocas semanas, que su director ha integrado otras empresas anteriormente alguna de las cuales quebró en 2018, y la actual no registra empleados en AFIP ni ninguna actividad previa. Pedimos informes ya que el municipio es la garantía para la comunidad de que se hagan las cosas bien y en forma transparente”.

– Cannabis medicinal.

Facundo Celasco: “Al proyecto nos lo acercaron profesionales que estudian el tema desde hace años. Creemos que es necesario el debate en comisiones en el HCD. Hace dos años tuve la experiencia con un familiar y un amigo, de comprobar que el cannabis medicinal los ayudaba en sus problemas de salud. A pesar de que es algo que se utiliza hace miles de años, recién en este siglo se avanza en la legislación para su uso.

El primer aspecto del uso de cannabis medicinal tiene que ver en primer término con la salud, pero también con el empleo, ya que el 80% de las personas que se dedican a empresas vinculadas al cannabis medicinal en Uruguay, son argentinos, y hay varios dolorenses. Es importante que estos profesionales dolorenses jóvenes, alguno de los cuales trabaja en el CONICET, puedan generar empleo en un contexto como el actual.

Debemos lograr que el proyecto de ordenanza se apruebe por unanimidad, como ocurrió en Castelli. Debemos debatirlo en nuestras comisiones, llamar a profesionales que lo expliquen. Les aseguro que hace muy bien a pacientes con enfermedades de todo tipo. Hay fallos en el Juzgado federal de Salta donde no se considera un delito el cultivo para pacientes, en este caso un niño de 6 años que gracias al aceite de cannabis mitiga el padecimiento de su enfermedad”.