La oposición invito al intendente a explicar el proyecto de la Villa Turística que pretende hacer en la Laguna de Loma de Salomón. También se le reclamó que establezca un Convenio Colectivo de Trabajo y que autorice el estacionamiento a los micros escolares.

Anoche a las 19 horas, con la presencia de los 14 concejales, se realizó una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

Uno de los principales reclamos al gobierno municipal de parte de la oposición fueron sobre el nuevo proyecto faraónico que pretende iniciar Camilo Etchevarren: una Villa Turística sobre un humedal en Loma de Salomón; algo que se contradice con haber declarado Zona Protegida a nuestra ciudad y los Montes del Tordillo, para preservar su flora y fauna.

También se reclamó sobre la creación de un Convenio Colectivo de Trabajo que la gestión municipal se niega sistemáticamente a crear junto a los trabajadores y sus representantes. Sin embargo, citando la Ley correspondiente, pretende crear una Junta Disciplinaria, para la que es necesario primero… un Convenio Colectivo de Trabajo.

Bloque Frente de Todos :

Creación inmediata de un Convenio Colectivo de Trabajo, junto a los representantes sindicales y trabajadores municipales.

Silvina Crespo Picco: “La creación de la Junta de Disciplina nos hizo descubrir más sobre cómo se maneja este poder ejecutivo. Para la creación de esa junta citaba la Ley, como corresponde, pero citando artículos de dicha Ley, solo le importa la creación de la Junta Disciplinaria. Y debe crearse primero un Convenio Colectivo de Trabajo. En 14 años el intendente jamás se acercó a los municipales en este sentido ni tuvo intención de crear el Convenio Colectivo de Trabajo, algo necesario para los trabajadores. Ya se ha presentado un Proyecto de Ordenanza para que se cree este convenio, y esperemos que el oficialismo acompañe este proyecto, tan necesario para os trabajadores, y que el proyecto no duerma en comisión hasta perder estado parlamentario”.

Colocación de señalética sobre Islas Malvinas. Dirección y distancia donde se ubican respecto a distintos sitios.

Ramiro Blasi: “Colocar banners o algún tipo de señalética que destaquen todos los días la importancia que tienen las Malvinas para todos nosotros. Busquemos entre todos la mejor alternativa. Pensamos que cada vez que se coloque alguna de estas señales, deberíamos invitar a nuestros ex combatientes de Malvinas, vecinos y autoridades, y recordar cada vez que lo hagamos que las Malvinas son argentinas”.

Nuevo Frente de ruta de Dolores, el FOTIFFER (Fondo de Tierras para el Fomento de Ruta del Partido de Dolores).

Ramiro Blasi: “Tenemos potencialidades, por ejemplo en Ruta 63, que aún no son explotadas en su totalidad. Debemos pensarla en un presupuesto equilibrado, pensando en la generación de empleo genuino y en un plan estratégico que hoy no se ve. Debemos generar políticas para sacar también de una situacion precaria a gente que tiene emprendimientos y puestos en la ruta. En los últimos años se produjeron varios accidentes con vehículos que transitaban en nuestras rutas y que fueron cerca de dichos puestos, aunque afortunadamente no fue tan grave. Debemos generar corredores productivos, con espacios verdes también, para mejorar las condiciones de la gente que trabaja junto a la ruta. También esto va a mejorar lo turístico en la ciudad. Hay que trabajar en la sesión de tierras provinciales a tal fin, aprovechando que por nuestras rutas pasa tanta gente”.

Autorizar estacionamiento a micros y combis escolares. En calle Belgrano entre Rico y Márquez, de 17 a 23 horas de lunes a viernes.

Fernando Blasi: “tenemos la obligación de solucionar de forma inmediata. Muchos alumnos del terciario tuvieron que bajarse en el Parque Libres del Sur para llegar a cursar. Tenemos espacio para que micros y combis puedan estacionar, tener los alumnos un lugar donde poder también descansar un rato. Hay que pensar que los micros van a producir un embotellamiento porque los horarios escolares son los mismos para todos. Hay que solucionarlo. Hoy tuvieron que bajarse en la zona de la terminal. Se trata de gente que trabaja, toma el micro para estudiar, y un remisse le resultaría caro. Son alumnos que vienen de afuera, y hay que regionalizar la educación, la salud. Hay que defender a los estudiantes para mejorar el futuro nuestro y de la region”.

Gonzalo Tavela: “Se comunicaron conmigo personas de Lezama, Gral. Guido, Maipú, Castelli. Son más de 200 alumnos que hoy tuvieron que parar en la Terminal y hacer 20 cuadras para venir a estudiar. Sería bueno que se puedan comunicarse con los respectivos escolares para que los micros entren hasta la Plaza Castelli, dejen los chicos y se retiren a otro lugar, para regresar a buscarlos más tarde”.

Bloque Primero Dolores / Bloque Frente de Todos

Invitación al Intendente a brindar información sobre el Proyecto del Paraje Laguna de Salomón.

Gonzalo Tavela: “No tenemos información sobre el proyecto y hay mejores cuestiones donde invertir ese dinero para Dolores. No hay que apresurarse en decisiones que tienen que ver con el presupuesto de todos los dolorenses. No veo capacidad de planificar, falta muchísima planificación. En el anuncio del intendente vi hasta funcionarios que se sorprendieron. Me hace ruido también que el año pasado acompañamos una ordenanza donde cuidábamos el patrimonio natural dolorense, y ahora esto… Me gustaría que venga el intendente a acercarse al HCD para darnos explicaciones sobre este proyecto, cuando va a costar, cuánto va a demanda y cuáles son los beneficios para la ciudad. Y un Estudio de Impacto Ambiental, si no se ha hecho”.

Bloque Primero Dolores:

Limpieza de desagües y colocación de tubos en calle Maipú entre Olmos y Borges.

Gonzalo Tavela: “En una de las vivitas barriales los vecinos me contaban de los inconvenientes cada vez que llueve. Los desagües sobre calle Maipú están tapados, y la zanja que viene de Olmos y Borjas prácticamente no existe. Llueve 20 milímetros y a los vecinos les entra el agua a sus casas. Se están haciendo casitas nuevas, está la Plaza Atlantis que hace 2 años se empezó a construir. Se plantaron árboles, que después fueron retirados, se enaltó la plaza y jamás se repusieron los árboles. Hay desagües donde corre bien el agua pero se atasca en lugares con falta de mantenimiento, por ejemplo la zanja mencionada en calle Maipú”.

Colocación de reductores de velocidad y cambio de sentido de circulación en calle Brandsen entre Juncal y Champagne.

Gonzalo Tavela: “Desde Juncal a Campagna lamentablemente muchos vehículos y motos andan a gran velocidad. Esta la Plaza Martin Fierro, donde hay niños jugando ahí y en la calle. Y Brandsen hoy tiene un solo sentido de circulación, hay un solo cartel indicativo y los vecinos por costumbre la utilizan como doble mano. Sería oportuno que se le cambie el sentido de circulación”.