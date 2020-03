Fue la oposición quien presentó y propuso distintos proyectos referidos al transporte público, la prevención y atención del dengue y el coronavirus y pedidos de iluminación en distintos sectores, entre otras cosas. “Mujeres Dolorenses” presento una nota que fue leída, repudiando el convenio del municipio de Dolores con una empresa cuyo titular está procesado por abuso sexual.

Licencias forzadas, cambios y nueva conformación

En primer término se leyó el pedido de licencia concejal Leandro Oldoni, quien abandona el cuerpo deliberativo para ocupar un cargo del gabinete municipal en el Parque Termal. La vicepresidenta 1ra, Cristina Martinez, se hizo cargo de la presidencia para continuar con el protocolo.

A continuación se dio lectura a la nota de María Eugenia Gherbi, renunciando a ocupar la banca que le correspondía por ser parte del gabinete municipal, de manera que cede su lugar al siguiente en la lista, Maximiliano Díaz.

El HCD de Dolores quedo entonces conformado de la siguiente manera:

Presidenta: Daniela Arrabit

Vicepresidente 1ro: Ignacio Goicoechea

Vicepresidente 2do: Cristina Martinez

Secretario: Oscar “Clavito” Pardo

Concejales de Juntos por el Cambio: Cristina Martinez, Flavio Rusell, Mariana Monzani, Sara Angelinetti, Daniel Zundel, Ignacio Goicoechea, Daniela Arrabit, Jose Equiza, Maximiliano Díaz.

Concejales del frente de Todos: Gonzalo Tavela, Facundo Celasco, Silvina Crespo, Berenice Giménez, Ramiro Blasi.

Repudio de “Mujeres Dolorenses”

La nota fue entregada por este colectivo de mujeres a los dos bloques integrantes del HCD. La concejal Silvina Crespo Picco (Frente de Todos), expreso brevemente un mensaje por la fecha, y además leyó el comunicado:

“Desde el colectivo “Mujeres Dolorenses” repudiamos enérgicamente el convenio firmado entre la Municipalidad de Dolores y la Empresa de Emergencias Médicas UDM, por ser su Director el ciudadano Valdez, Facundo Gatica, quien se encuentra imputado en la causa NRO.: 26.125, investigación penal preparatoria Nro.: 03-00-000445-19, caratulada “FACUNDO VALDEZ GATICA S/ABUSO SEXUAL”, DE TRAMITE POR ANTE EL JUZGADO NRO. 2 A CARGO DEL DR. GASQUET CHRISTIAN, SECRETARIA DEL SUSCRIPTO DPTAL. DOLORES.

Acompañamos a la denunciante y señalamos como responsable el accionar de quienes ejercen el poder a través del Estado Municipal en un marco de impunidad profundizando la opresión que vivimos las mujeres en esta sociedad.

Nos comprometemos porque entendemos que es el Estado Municipal el principal garante del bienestar de la comunidad y no puede exponer a las mujeres y niñas que asisten a las fiestas locales contratando a personas con causas judiciales de un delito tan aberrante y silenciado como lo es el ABUSO SEXUAL.

Desde nuestro espacio acompañamos a la denunciante, teniendo pleno conocimiento de la existencia de otras denuncias de ABUSO SEXUAL, donde se imputa también a Valdez.

En el marco del mes de la mujer, como colectivo, ratificamos nuestra permanente postura ante situaciones que vulneran la integridad de las mujeres “y nos solidarizamos con todas las mujeres que han sido abusadas o acosadas y solicitamos que la justicia investigue y juzgue con celeridad la gravedad de los hechos”.

No es fácil denunciar ni exponerse, y mucho menos lo es convivir en una misma ciudad con el abusador, caminar las mismas calles, encontrarlo en celebraciones locales como lo es en este momento la FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA.

Este COLECTIVO DE MUJERES asume el imperioso compromiso para terminar desde lo local con este flagelo que golpea a nuestra sociedad, por eso exigimos y, una vez más, gritamos: “NO ES NO””.

La sesión

Fueron todos expedientes presentados por la oposición.

Crear Comisión Transitoria de Transporte Público.

El concejal Ramiro Blasi explico la conformación de dicha comisión y se explayo con el proyecto, que sería un órgano de control del transporte público en nuestra ciudad. Además de la creación de un sistema de este transporte. Explico casos de alumnos que viven lejos de lugares donde tienen que asistir para educarse y hacer deportes. Pidió debatir el proyecto en forma responsable, adulta y seria. El expediente fue enviado a Asuntos Especiales y Obras Públicas.

Programa de becas deportivas y declaración personalidad del Deporte Prof. Luis Alberto Hutchenreuter.

Serian un máximo de 15 becas de entre $ 2500 y $ 2800 mensuales, en distintas disciplinas deportivas, incluyendo a deportistas con discapacidad. Es al mismo tiempo un homenaje a quien tanto hizo por el deporte en nuestra ciudad a lo largo de varias décadas. La comisión de otorgamiento y seguimiento de estas becas será responsable de que el programa se lleve a cabo como corresponde.

Tarjeta Alimentaria.

Que el municipio adhiera al Programa “Argentina contra el Hambre”, acompañe y controle la implementación de dicha tarjeta. Para facilitar a los usuarios información de alimentos saludables, pautas, requisitos. También articular con los organismos competentes. Pide también penas durísimas para comercios que aplique recargos o pida dinero en efectivo ante la utilización de la Tarjeta Alimentaria. Se solicitó que la Cámara de Industria y Comercio se sume a la articulación de la tarjeta. Y se remarcó que las casi 700 que recibirán beneficiarios en Dolores, otorgara a nuestra ciudad más de 42 millones mensuales en compra en comercios locales.

Alumbrado público calles Stella Maris entre Salta y Pistarini, y en calles Necochea entre Solís y Juncal.

El alumbrado público volvió a ser tema central en los reclamos vecinales. Hay calles y barrios enteros a oscuras, y realmente la tan promocionada iluminación led no cumple con las expectativas, ya que hay falta de la misma en varios sectores. El gobierno municipal, agrego la oposición, aumenta las tasas por ABL todos los años.

Canción Fiesta Nacional de la Guitarra.

Se pide declarar a la zamba “9 lunas”, compuesta por el grupo musical chascomunense que ha participado en varias ediciones de nuestra fiesta, “Ébano y Marfil”, como la canción oficial de la Fiesta nacional de la Guitarra. El concejal Facundo Celasco hizo escuchar en el recinto la canción al resto de los ediles.

Plaza Barrio Peñoñori.

El pedido es designar en dicha plazoleta con el nombre de “Plaza Daniel Coronilla”, vecino dolorense fallecido hace poco. Los mismos vecinos acercaron esta inquietud. La plazoleta no lleva aun nombre. Facundo Celasco conto el proyecto y hablo sobre Daniel, quien fue una persona muy solidaria. Dio siempre lucha en favor del barrio. Había construido su casa en el lugar a través de un crédito del Programa ProCrear, y no pudo terminarla por no acceder a otro crédito debido a la situacion del país. “Nunca dejo de luchar por su barrio: por los árboles, la seguridad, la iluminación, la pavimentación”. Creo un grupo de WhatsApp para conectar a los vecinos del barrio y lo agradecen todavía. “El reconocimiento de los vecinos es unánime”, agrego Celasco. El apoyo para que la plazoleta lleve el nombre de Daniel Coronilla tiene apoyo en vecinos de toda la ciudad.

Asistencia a una vecina de Dolores.

Esta persona necesita una leche especial para su hijo pequeño en forma periódica. Celasco se explayo y dijo conocer el caso. “No puede ser que esta mujer tenga que presentar una nota, que no se la acepten, y que en este HCD tengamos que pedir para que le den la leche a un nene desde Acción Social. Se le niega a una mama la leche que necesita para su hijo”.

Protocolo por Coronavirus.

Se pidió informe sobre si el área del Salud del municipio está capacitada en este protocolo, si cuenta con un área de aislamiento en caso de presentarse algún caso. El concejal Gonzalo Tavela marco la necesidad de unir en esto a los profesionales del área de Salud Municipal con el Circulo Medico. Critico la falta de cartelería y propaganda fuerte en medio de comunicación sobre la prevención de dengue y coronavirus. “Pero si hay cartelería de la fiesta de la Guitarra”. “Queremos saber si el hospital cuenta con herramientas necesarias para la prevención y posible atención de estas enfermedades”. Conto que fueron al Hospital, y hablaron con Sandra Metz, la Secretaria de Salud, por teléfono ya que no se encontraba en el lugar. Y que no quedaron conformes, porque esta manifestó que no había un área de aislamiento, entre otras cosas. “Creemos conveniente en caso de que una persona tenga síntomas, que no debe ser trasladada para prevenir posibles contagios”. Dio el número de salud para estas emergencias, del ministerio de la Provincia, que funciona las 24 horas: 0221 – 4255-437 .