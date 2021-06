En una sesión breve, el oficialismo solo presento un proyecto, que le fue sugerido por la SADE Dolores. La oposición pidió implementar y agilizar una agenda adaptada a los tiempos actuales, referida a la inclusión de jóvenes y adultos mayores, sistema de becas municipales, etc. Los vecinos reclaman por mantenimiento, iluminación y reparaciones pero siguen sin recibir respuesta de la gestión municipal.

Maximiliano Díaz (Cambiemos) felicito el hecho de que Inés Pettina haya asumido la presidencia del Club Sarmiento, lo que implica que por primera vez en la historia de Dolores, hay tres mujeres presidiendo clubes de nuestra ciudad. Los otros son Ferrocarril Oeste e Independiente. El concejal destacó también el valor de conducir un club en estos años de crisis, donde los clubes se ven afectados. También marco que los clubes no son solamente de actividades deportivas sino también sociales, que reciben chicos y chicas que encuentran allí un lugar de pertenencia, evitando que muchas veces sigan en la calle.

El bloque oficialista (Cambiemos), presento solamente un proyecto.

Creación del “Jardín de los Poetas”, dentro de la Plazoleta Martin Güemes, frente al “Museo Histórico Provincial Libres del Sur”. Se trata de un monolito con placas que recuerden a poetas dolorenses fallecidos. Sara Angelinetti explico que la sugerencia es de la SADE Dolores, y homenajea a algunos nativos dolorenses y otros que vivieron en la ciudad: Natividad Magallanes, Esperanza Magallanes, Gervasio y Ramón Melgar. Victoriano Montes, Jaime Molins, Augusto Bialade, Elba Ricciardo de Cerrullo, Maria Griselda Garcia Cuerva, Manuel Heredia Vidal, Malena Irazábal, entre otros.

El Bloque Frente de Todos presento y expuso los proyectos el resto de la sesión.

Trabajos de entubado y zanjeo en calle Pellegrini del 1600 a 2000.

Gonzalo Tavela: “Este es un reclamo de los vecinos de ese sector de la ciudad. Estuvimos recorriendo con los compañeros de bloque el lugar y la gente nos contaba las problemáticas que viven. No hay LED sino luz incandescente, una luz por cuadra. Es un sector también de quintas, está muy oscuro y eso acarrea inseguridad. Ya hicieron el reclamo al intendente, necesitan trabajos de zanjeo y entubamiento, e iluminación. Cuando el agua de lluvia viene de calles aledañas, al no haber zanja no escurre y se estanca. Y también solicitan que pase la máquina para nivelas la calle”.

Becas municipales para alumnos de terciario y universitarios que concurran a establecimientos oficiales, que hayan terminado el secundario. El dinero se abonaría mensualmente, del 31 de marzo al 31 de diciembre de cada año, recibiéndolo a partir de presentar el certificado.

Ramiro Blasi: “Tanto la educación como el trabajo son las bases para el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. Como Estado tenemos el deber de estimular a los alumnos que terminan el secundario a continuar estudiando en el terciario y la Universidad. Tenemos el Progresar también. Pero este programa de becas municipales incluiría a alumnos que no se incluyen en el Progresar. Contempla entre otras cosas que personas que estudian en privados puedan recibir la beca, sea terciario o universitario”.

Solicitud para autorizar a señalar con cartelería el “Centro Luz de Sol” el estacionamiento de vehículos.

Ramiro Blasi: “Desde el Estado tenemos que facilitar la labor diaria de las personas que atienden distintos tipos de capacidades. Este espacio está en calle Crámer 542 y su directora nos contaba que hay mucho movimiento de combis trasladando a quienes son atendidos en la institución, y a estas personas se les complica una vez que bajan del vehículo, trasladarse”.

Gestión para la construcción de la Casa de la Provincia en Dolores.

Ramiro Blasi: “Es un proyecto de la provincia que se ha puesto en funcionamiento en varias ciudades de la region. Tiene como objetivo acercar tramites y presencia de la provincia a la gente, ofreciendo gestión de servicios. Es importante para el desarrollo económico de la ciudad ya que se establece que en su construcción, tanto materiales como mano de obra sean locales. Se deben utilizar energías alternativas como la energía solar, por lo tanto también es beneficioso para el medioambiente”.

Creación del área de Sistema de Gestión Integral de Riesgo Municipal.

Silvina Crespo: “Desde 2015 la ONU trabaja en un nuevo paradigma. Antes esto se llamaba Defensa Civil. Tiene que ver con los cambios climáticos que se vienen produciendo en nuestro planeta. Provincias y distintos municipios de Argentina han adherido a esto y creado el área de Gestión de Riesgo. Dolores como siempre, es la excepción. Nosotros nos hemos asesorado con técnicos de nación sobre la problemática. Se trabaja con entidades como Bomberos, Policías, distintas ONG, Servicio Meteorológico. Una mesa multisectorial que planifican acciones preventivas sobre riesgos del clima, y se trabaja sobre temas como inundaciones, para saber que se hace en tales emergencias. Nos parece muy importante trabajarlo en comisión, y que el Intendente no siga haciendo oídos sordos a este tipo de propuestas, que son para el bien del pueblo”.

Creación de la Dirección de Adultos Mayores.

Ramiro Blasi: “La expectativa de vida de los seres humanos de extendió, y cada vez hay más adultos mayores. Dentro de la planificación estratégica urbana en Dolores necesitamos de la participación de estas personas. Que tengan acceso a capacitaciones sobre las distintas tecnologías, que les facilite trabajar, aportar ideas y también gestionar en los distintos organismos que están completamente digitalizados en algunas áreas para trámites, etc. Nuestros adultos mayores están desprotegidos en muchas cuestiones y es deber moral del Estado brindarles espacio, asesoramiento y propiciar que participen”.

Adhesión a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Berenice Giménez: “Se trata de objetivos dispuestos por las Naciones Unidas en 2015, un plan de acción que promueve la paz universal a través de 17 objetivos, en un concepto mas universal. Se busca erradicar la pobreza en todo el mundo, poner fin al hambre, promover la agricultura sostenible, promover una educación inclusiva, tomar medidas para enfrentar el cambio climático, entre otros objetivos. Y los mismos, se busca que sean tratados y se avance a nivel paises, provincias y municipios”.

Limpieza de desagüe y señalización de zanjas y calle Alem del el 900 al el 1200.

Silvina Crespo: “Este es otro reclamo de vecinos que han pedido más de una vez a Obras Publicas que realice este trabajo, sin recibir respuesta. Estuvimos en el lugar y en las zanjas queda agua anegada, hay mucha suciedad. Y además las zanjas no están señalizadas, a pesar de ser una zona bastante oscura”.