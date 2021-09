Desde el oficialismo y a través de Turismo solicitaron la contratación de una empresa para ampliarlo. Sera la segunda inversión multimillonaria en el pozo de las termas en un año. Desde la oposición pidieron informes de las irregularidades en la construcción de las viviendas del barrio de calle Sáenz Peña, y una moratoria para pymes locales, entre otros proyectos.

Con las ausencias de los concejales José Equiza (Juntos por el Cambio), Facundo Celasco (Frente de Todos) y Berenice Giménez (Primero Dolores), se realizó ayer a las 19 horas se realizó una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

Los proyectos, como viene siendo habitual en los últimos años, fueron presentados por la oposición, mientras el oficialismo levanta la mano simplemente, sin dar el mínimo debate o responder los reclamos que efectúan los concejales o los vecinos a través de ellos.

Más dinero para mantener el Parque Termal

Mediante el Expediente 4032-80.589, la “Secretaria de Turismo solicita contratación de empresa para realización de obra de ampliación perforación pozo profundo Parque Termal”.

Bloque del Frente de Todos:

Reparación de calle Necochea casi esquina Juncal.

Silvina Crespo: “Este es un reclamo que nos hicieron llegar los vecinos después de haberlo hecho en Obras Publicas municipal y no haber obtenido respuesta. Nos acercamos con el concejal Blasi al lugar y la verdad que es una rotura muy grande, un cráter, los días de lluvia se junta muchísima agua. La idea es que Obras Publicas lo solucione pronto”.

Condonación de deudas de tasa de seguridad e higiene que se adeuden al 31 de diciembre de 2019. Moratoria Fiscal.

Ramiro Blasi: “Junto a la concejal Crespo Picco trabajamos sobre un informe de lo que afecto la pandemia a las pymes, y obviamente si transitamos por nuestra ciudad veremos la cantidad que han cerrado. Y tenemos las nuevas tecnologías, el comercio de la esquina del barrio ya no compite con otro cercano sino también con Mercado Libre. Fueron las pymes las que se llevaron la peor parte en la caída bruta de las ventas y sus consecuencias. Y hay que diseñar estrategias para reactivar la economía. Esta propuesta va a hacer que disminuya la tasa de desempleo en Dolores. Hay un montón de vecinos y vecinas que se han quedado sin trabajo en nuestra ciudad, y tenemos que trabajar sobre la reactivación económica y la creación de empleo genuino. Tuve la suerte de trabajar en comisiones de clubes, poniendo en práctica este tipo de moratorias que han dado resultado. Pensamos un plan de facilidades a cuota y a tasa cero, lo que se practica en otros municipios con éxito y mayor recaudación. Se exceptúan a los bancos, que seguramente no tendrán problema en pagar la tasa por seguridad e higiene”.

Bloque Primero Dolores:

Pedido de informe sobre terrenos del Programa “Primer Vivienda”. Y proyecto de desarrollo del tendido eléctrico del Barrio “Gustavo Garcia Cuerva”

Gonzalo Tavela:

“¿En que figura jurídica se encuentran enmarcados estos terrenos? Quiero recordarles que no acompañe el expediente de la compra de terrenos en calle Sáenz Peña ya que a mi parecer las dos compras no tenían hecho el Estudio de Factibilidad ni estaban enmarcados en las leyes de hábitat y uso de suelo correspondiente. Creo que fue un negocio para muy pocas partes la compra de estos terrenos: para el que vendió esos terrenos muy bajos, donde el municipio debió contratar gente para rellenarlos, y aun no se ha rellenado. Y es negocio también para el encargado del movimiento de tierra, ya que la contratación de una retro y una niveladora vale $ 22 mil por hora, por 6 horas de trabajo son $ 122 mil pesos. La utilización de las maquinas sumaria por semana $ 660 mil. El otro gran ganador es la empresa que nos vende las casas, que vienen en camión traen la vivienda y la arman. ¿Qué queda en Dolores? La empresa no es de acá. ¿No hubiese sido mejor poner estas tierras a disposición del Programa ProCrear, como se hizo en el Barrio Peñoñori porque había una clausula? La inversión directa para los comerciantes de Dolores es mucho mejor con el ProCrear. Con estas casas que contrata el municipio no, la plata se va afuera. Además los materiales dejan mucho que desear, hay recortes en cualquiera de los tres barrios, se ve que la calidad no es buena, hay materiales que dejan mucho que desear. ¿El proyecto fue llevado a EDEA? Porque no es lo mismo que haga la inversión la empresa que los mismos vecinos. Imagino que el municipio ya tiene el proyecto para presentar en EDEA para que los vecinos tengan iluminación. Recordemos que en calle Cereseto los vecinos tardaron un año y medio en recibir el servicio de luz. Tampoco hay loteado presentado en la provincia. (…) En una confitería local vi dos personas, encargados de construir estas viviendas, y que entraba y salía gente de hablar con ellos; también los vi salir de la secretaria del intendente, con un bolso. Me llama la atención. Vemos que se cita a dolorenses a hablar con estas personas al municipio para comprar las casas cuando en realidad es un acuerdo entre privados. ¡Se puede contratar a técnicos para evaluar la construcción de estas viviendas?”.

Contratación de empleados en espacios públicos en las últimas semanas

Gonzalo Tavela: “Mirando la página del municipio en una nota del 3 de septiembre se realizó la primera reunión del programa Empleo Productivo, con la presencia de Camilo Etchevarren, Nicolás Andrada, Valeria Oroz y quien estará a cargo del curso. Se capacitara en huertas y otras labores a jóvenes. Justo en periodo eleccionario como otras tantas veces. En Dolores nos conocemos, sabemos quiénes son empleados municipales, más cuando están a cargo de una plazoleta. La semana pasada en Plazoleta Martin Fierro había tres personas que no eran los que siempre trabajan ahí: una señora, un señor mayor y un pibe mayor de edad. Tres personas para una plazoleta cuando antes había uno solo. ¿Cuál es la modalidad del contrato de trabajo, son destajistas, cuanto se les paga, cuantas horas y días trabajan? ¿Cuántas personas han sido contratadas bajo esta modalidad, tienen seguro? Me gustaría que los responsables del programa nos puedan dar alguna explicación. ¿No pueden realizar estos trabajos los municipales, que recibían horas extras por dichos trabajos? Me llamo la atención una publicación que decía que el municipio otorgaría un aporte económico semanal a quienes trabajen también en “lotes particulares”. No me queda muy claro”.