Ayer a las 16:30 en la confitería del Hotel Plaza, Concejales de los tres bloques opositores realizaron una Conferencia de Prensa para informar que seguirán sin dar quorum al oficialismo, impidiendo que se hagan las sesiones en el HCD. Los motivos tienen que ver con graves irregularidades e ilegalidades, entre ellas, el no cumplimiento de la Ley de Paridad de Genero y la usurpación de cargo. Al no haber respuestas del oficialismo, también se suspendió la Sesión Especial prevista para las 18 hs. donde se conformaría el Registro de Mayores Contribuyentes.

En la Conferencia estuvieron presentes los Concejales Ornela Carli, Silvina Crespo, Gonzalo Tavela Víctor Casanovas, Ramiro Blasi y Leonardo Rondi.

Ramiro Blasi: “En el último periodo de licencia tomado por el Intendente Etchevarren, asumió como Intendente Interino el Concejal Leandro Oldoni, quien según lo que investigamos, ha estado usurpando un cargo que no le corresponde, por no ser un Concejal en ejercicio. Y también la falta de cumplimiento del cupo femenino en el recinto, se ve que de 7 Concejales del oficialismo, 6 son varones. Hemos solicitado a través de escritos, que se corrija esta situación, y que la presidenta del HCD, Daniela Arrabit, se haga a un lado, y asuma un nuevo presidente, entablando una investigación para ver y analizar todos los hechos sucedidos. Debemos transmitir a la ciudadanía de Dolores transparencia en la política. Y este es un caso justamente, que lo que no transmite es eso. Lo detectamos y lo venimos trabajando todo este tiempo. Necesitamos que tanto el Poder Ejecutivo como la presidenta del HCD nos den una respuesta a los Concejales pero también a cada uno de los vecinos de Dolores por estas irregularidades e ilegalidades que han venido sucediendo”

“No podemos avalar y sentarnos a sesionar cuando el HCD está ilegalmente conformado. El paso que sigue es la justicia. La justicia va a determinar los pasos a seguir. Nosotros como Concejales estudiamos muy en profundidad la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento Contable, el Reglamento Interno. En cada una de las notas que presentamos indicamos los artículos que se están violando. Obviamente la presidencia del HCD determinará los pasos a seguir, y después, si no lo hace, vamos a recurrir a la justicia, y será el Contencioso Administrativo el que determine los pasos a seguir, y que pasa con lo que sucedió mientras el HCD estaba mal conformado”.

Víctor Casanovas: “Queremos que se cumpla con la Ley, y con el voto de cada una de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad. Cuando las fuerzas políticas nos presentamos a una elección debemos presentar a los Concejales para que asuman dado el caso. Acá no solo se está violando la Ley, sino que se incumple aquello que la sociedad da a cada uno de nosotros cuando nos vota. Esto tiene que ver con una forma en la que se ha venido manejando este Intendente Municipal, donde los Concejales que integran su lista después no asumen, y terminan asumiendo quienes no corresponden. Ya le habíamos llamado la atención en otro momento, por eso queremos recordar que esta misma gestión, durante enero y febrero para conformar el Consejo Escolar, también había llamado para ocupar un cargo a un Consejero que no debía asumir. O sea que hay un antecedente legal. Nosotros, como oposición, respetando el HCD, le pedimos al Intendente que cumpla con lo que se votó, y que también lo haga con una Ley tan importante como la de Paridad de Género. Queremos que se conforme nuevamente este HCD, y que aquellas autoridades que no cumplieron con las responsabilidades que tenemos cada uno en el Concejo, se hagan cargo de eso”.

Ornela Carli: “Mientras el HCD no se constituya como corresponde, con el cumplimiento del cupo femenino, el HCD no va a poder sesionar en la ciudad de Dolores. En 2019 asumieron 4 Concejales por el oficialismo, dos mujeres y dos hombres. En 2021 fueron 3 (2 mujeres y un hombre). Quiere decir que en este HCD por el oficialismo tiene que haber 4 mujeres sentadas en sus bancas, y tenemos solamente a Daniela Arrabit. En estas condiciones este HCD no puede funcionar. No nos vamos a sentar si no entramos al Concejo y hay 4 mujeres sentadas en las bancas. Hay antecedentes y resoluciones del no cumplimiento de la Ley de Paridad de Género en Concejos Deliberantes. Han hecho sentar al Concejal que corresponde. En caso de no tener una respuesta de parte de la presidenta del HCD, estamos dispuestos a ir a la Justicia. Vamos a ir al Contencioso Administrativo, y se tiene que hacer la denuncia penal, también se hará. Iremos al Contencioso Administrativo para que se anule lo que está mal hecho, y para que se conforme el Concejo de la manera que debe ser”.

“Hay al menos tres Concejales que están usurpando el cargo, que están ilegítimamente en un cargo que no les corresponde. Y lo mismo sucedió con el Intendente. Quien fue Intendente Interino, Leandro Oldoni, usurpó el cargo de Intendente. Y no lo vamos a dejar pasar. Ahora vamos a la Municipalidad a presentar un escrito, pidiendo interpelación al Intendente para que se presente a dar explicaciones con toda la documentación correspondiente. El señor Oldoni se sentó en la silla del Intendente y gobernó esta ciudad sin tener facultades para hacerlo. Solamente puede reemplazar al intendente el primer Concejal en ejercicio de sus funciones. Y Oldoni estaba abocado a tareas ejecutivas, no estaba sentado en el HCD. Al cargo debió ocuparlo el Concejal Patricio D’Amore”.

Silvina Crespo: “Este no es un tema que nos agarró un día trasnochados y decidimos plantearlo, sino que estuvimos investigando muchísimo, informándonos con distintas autoridades provinciales. También citando jurisprudencia que hay sobre estos casos. Para después poder plantear con seguridad y con certeza esto en el HCD. En la mañana de hoy (ayer martes) le presentamos un escrito a la presidencia del cuerpo, pidiendo que se hagan a un lado las autoridades, por estas irregularidades. Y vamos a seguir adelante con este pedido. Si no se resuelve de una manera política y con la decisión que tiene que haber de parte del Intendente y de quienes conforman en HCD en la parte oficialista, nosotros lo llevaremos adelante por otras vías”.

(Sobre la clave del RAFAM) “Cuando se presentó la Rendición de Cuentas a tratar, hicimos mención a que necesitábamos esa clave para trabajar. Como se nos negaba, se nos decía que podíamos ir en horario de municipio, de mañana, y trabajar desde el despacho del Secretario de Finanzas, hicimos la petición por escrito firmada por los siete Concejales de la oposición. Y como todo lo que presentamos por escrito, no obtuvimos respuesta. Nos quedamos con una copia. Adjuntamos una resolución que sacó el Tribunal de Cuentas de la Provincia, donde especifica que cada concejal debe tener su clave de RAFAM para poder trabajar en el horario que le sea posible. Hablamos de un tema muy delicado, la Rendición de Cuentas es el expediente más importante del año, más que el Presupuesto, porque es donde se ve en que se gastó la plata de todos los dolorenses. También se hizo caso omiso, motivo por el cual decidimos, ante la falta de respuestas a un montón de cuestiones que planteamos en ese expediente, que no estaban claras, no dar quorum. Fue una herramienta que encontramos para que esta protesta fuese más allá del HCD, y para que la gente sepa de las irregularidades que hablamos. Lamentablemente muchas veces los Concejales no tenemos otra herramienta que la de no dar quorum. Es un caso extremo, cuando no encontramos diálogo, respuesta en la petición que hacemos, cuando somos educados yendo por las vías que corresponden, y así y todo no encontramos respuesta, la decisión fue la de no dar quorum. Y elevar toda esta información al Tribunal de Cuentas de nuestra Ciudad”.

Leonardo Rondi: “Como lo dije en campaña, y sigo insistiendo, quiero una transparencia. Mi deseo es que haya transparencia en la ejecución, en la información, y sobre todo en el HCD. Que cuando se hagan las preguntas por escrito se contesten las inquietudes, para poder trabajar. Esto no es personal con nadie, pero realmente no estoy satisfecho con el manejo de la información, por eso estamos los diferentes bloques de la oposición juntos, para ver si podemos lograr un trabajo transparente que nos sirva a nosotros y a los vecinos que para eso nos han elegido”.

(Ante la pregunta sobre declaraciones del Intendente Camilo Etchevarren de que lo ha llamado, de qué quiere trabajar, sobre la honestidad, etc.). “Hablamos solo una vez, hace unos diez días, no me he reunido con él. Manifestó su voluntad de que le interesaría finalmente, después de varios años que estoy acá y no me habían llamado, y algo podría haber aportado en diferentes temas. No nos hemos reunido, fue una llamada telefónica, le agradecí la invitación y le dije que no nos íbamos a reunir, que estábamos decidiendo otros temas. Yo no vengo a ser el opositor de una persona. Quiero un Dolores mejor, una provincia de Buenos Aires mejor, una Argentina mejor. Por eso estoy involucrado acá, trabajando con los demás Concejales, a quienes agradezco que confíen y me consideren, como yo a ellos, que tienen experiencia. Son mis primeras armas, me he tomado 6 meses, desde que asumimos, para conocer todo el sistema.

Me han criticado que no conozco la Ley, todas esas chicanas que no me interesan ni las respondo, solo las menciono ahora porque me lo preguntan. No tengo problema personal con el intendente ni con nadie. Quiero que esto avance del mejor modo, con una oposición que existe. Y ahora la oposición existe, en todos los temas. (…) Primero hay que hacer un Presupuesto para ver como lo financio, cuánto necesito. Pero acá es al revés, empieza con la impositiva, se garantiza un flujo de dinero, de coparticipación y de impuestos, después se presenta un Presupuesto. Y este tiene un Art. 15 que permite al ejecutivo disponer de todos los fondos que hay ene se presupuesto sin un límite. Mientras exista esto yo nunca voy a votar un presupuesto en forma afirmativa, sea lo que sea que haya adentro.

No vengo a discutir con nadie. Digo lo que pienso por eso me involucré. Hay muchísimas otras cosas que podría hacer, pero quiero poder colaborar transparentemente en esto, uniendo un grupo de gente que la entienda así, y que podamos llevar adelante todas estas batallas que son reales. Hay cartas sobre la rendición de cuentas que no se responden, porque no quieren.

No falté nunca a una sesión ni al HCD. Cuando dicen “no quieren trabajar” o “son ñoquis”, es una falta de respeto total como se maneja esta gente diciendo estas cosas. Ojo con decir eso, un poco más de respeto. No es personal con nadie, pero hay que respetar. Por eso nos eligieron y estamos acá hablando con ustedes o con los vecinos.

En repetidas oportunidades se solicitó la clave de RAFAM. Si no tengo sueño me levanto a cualquier hora y veo, reviso esos documentos. No tengo porque sentarme ahí en el horario que te dan, y si tengo una consulta pedir un turno para que entre con un vigilante. No es el modo de hacer las cosas. Y ante esa queja, me dicen que yo no entiendo que las cosas se hacen así, se han hecho así. Esa no es ninguna respuesta para mí. Si las cosas se hacen así, nosotros acá estamos tratando de cambiarlas”.

Gonzalo Tavela: “Le pedimos al Intendente, le exigimos, que cumpla con la Ley de Paridad de Género. Que llame y convoque al HCD como corresponde. Hasta que no tengamos la nueva formación del concejo deliberante, no nos vamos asentar a sesionar. Si decimos que hay una ilegalidad no podemos sentarnos a avalar esto. Espero que nos llamen lo más pronto posible las autoridades del HCD, para poder darle respuesta a todos nuestros vecinos, que son los que terminan perdiendo, ya que por dos oportunidades no nos podemos sentar a sesionar en el recinto para que ellos puedan sacar expedientes y obras que vienen atrasadas y son para su beneficio”.

Se suspendió la Sesión Especial

Prevista para ayer a las 18 horas, era para conformar el Registro de Mayores Contribuyentes de cara al tratamiento de la Ordenanza Impositiva. La oposición se mantuvo firme en su postura y no dio quorum.

Hay que marcar que de haber cumplido con la Ley de Paridad de Género, son 4 las mujeres que debían estar ocupando su banca. Sin embargo, ayer se volvió a incumplir la Ley.

De haber cumplido el oficialismo con la Ley, hubiera habido Sesión.