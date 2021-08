La oposición presentó distintos proyectos y pedidos, entre ellos la reincorporación y pase a planta de un trabajador municipal despedido injustamente. Berenice Giménez oficializó su incorporación al Bloque Primero Dolores. Silvina Crespo Picco es la nueva presidenta del bloque del Frente de Todos.

Anoche desde las 19 horas, se realizó una nueva Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, con la ausencia con aviso de la Concejal Cristina Martinez (Juntos por el Cambio).

Se leyó una nota de la Concejal Berenice Giménez, en la que comunica que pasa a formar parte del nuevo bloque integrado también por Gonzalo Tavela, Primero Dolores. De este modo la oposición queda compuesta por dos bloques, el del Frente de Todos, compuesto por Facundo Celasco, Silvina Crespo Picco y Ramiro Blasi; y el de Primero Dolores, integrado por Berenice Giménez y Gonzalo Tavela. La nueva presidenta del bloque del Frente de Todos es ahora Silvina Crespo Picco.

Bloque Frente de Todos :

Creación de la CASER (Comisión Administradora de Servicios Rurales). Tendrá la responsabilidad de planeamiento, construcción y mantenimiento de la red vial municipal entre otras.

Ramiro Blasi: “El proyecto surge de los reclamos de muchas personas sobre lo difícil que se hace transitar en los caminos rurales. Es la posibilidad de tener como en Madariaga una comisión que se ocupe del mantenimiento cobrando el 80% de la tasa por uso de la red vial. Esto produciría generación de empleo ya que si mejoran las condiciones para los productores también lo hacen en todo lo que esto deriva. Permitiría que los productores agropecuarios puedan transportar mucho más fácilmente su producción. Es importante poder debatir y trabajar sobre este proyecto. Al haber una comisión que se ocupe de los caminos rurales, la Secretaria de Obras Publicas podría abocarse a otras cuestiones”.

El Expediente fue girado a la Comisión de Asuntos Especiales.

Secretaría de Innovación Publica y Servicio Abierto del Municipio de Dolores. Para transparencia, apertura de datos públicos y participación en acceso masivo, gratuito y masivo de la ciudadanía.

Ramiro Blasi: “Esta Ordenanza puede ser un cambio de paradigma en el modelo de nuestra ciudad. Hoy se manifiesta que la Democracia se gesta en las ciudades, Concejales, funcionarios e Intendentes tienen contacto personal con los vecinos. A través de escuchar y dialogar con el vecino, este nos marca el camino de la propuesta, cada problemática es un proyecto que debemos elaborar. Tenemos que concientizar a los dirigentes. Tenemos que hacer hincapié en que tenemos una amplia brecha digital, que la pandemia dejo al descubierto el año pasado en el tema educativo. Esta es una de las cuestiones a corregir para llevar adelante este modelo de ciudad, lo mismo que la alfabetización digital. Hicimos un estudio en Dolores, y alrededor del 12% sufre de analfabetismo digital. Podemos aprovechas muchas oportunidades con el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo en el turismo, como se hace aplicando el concepto de ciudad inteligente como en muchísimas ciudades del mundo. También en seguridad. Acá el 70% de los productores rurales ha sufrido algún tipo de hecho delictivo. Apretando un botón puede enviar una alerta a 10 personas, nos contaba un productor rural que no es de acá, apretando un botón en el celular gracias a un sistema inteligente. Otro pilar es la transparencia: cualquier ciudadano podría ver el movimiento del presupuesto en tiempo real, cualquier vecino pueda ver el digesto municipal, las ordenanzas. En lo educativo una aplicación para la educación a distancia, pero llevando la conectividad a todas las escuelas. En la Cultura, poder archivar y tener en una plataforma web nuestra historia, la historia de Dolores. Los archivos de El Tribuno que están en papel se están deteriorando, por ejemplo.

El expediente fue enviado a la Comisión de Asuntos Especiales.

Colocación de reductor de velocidad en calles Salta y Machado, donde se encuentra un establecimiento educativo.

Silvina Crespo: “Los vecinos han presentado este pedido en reiteradas ocasiones. Es urgente que se resuelva. Se trata de la esquina de la Escuela 5, y preocupa a los vecinos que en medio de todo el movimiento de niños y adultos, los vehículos anden raudamente. Este tipo de pedidos, como reductores de velocidad, o limpieza de zanjas y desagües, etc., pediría que se puedan tratar sobre tablas, ya que los vecinos necesitan una respuesta rápida. Pido al cuerpo que se trate esto de manera urgente”.

El expediente fue enviado a la Comisión de Obras y Servicios Publicos.

Situacion laboral de empleado municipal.

Facundo Celasco: “Vimos hace algunos días por los medios de comunicación. Este empleado fue despedido, y familiares y vecinos se comunicaron con nosotros. Se trata de Manuel David Valero, hace 6 años personal contratado del municipio, que fue despedido en forma unilateral. Lo doloroso del caso es que hacía muy poquito había fallecido su esposa. Nos acercamos y hablamos con el. Y en este momento de pandemia, de angustia, donde millones perdieron la vida y otros tantos la siguen padeciendo. Este trabajador es joven, y en el municipio, donde trabajaba hacia años, se violan todo tipo de normativas. Hace años ya debería haber pasado por Ley a Planta permanente. Pedimos al Intendente Municipal que revea la situacion, ya que es injusta. Y tenemos constancia de su esposa fallecida, planillas del SAMO, del Hospital San Roque, que falleció por covid-19, tenemos certificados médicos del Sanatorio Dolores, avisos del trabajador donde avisaba de su situacion. No era que no quería ir a trabajar, sino que no podía. Pedimos al intendente que se revea la situacion. Y que este y otros trabajadores sean pasados a planta, porque les corresponde”.

Bloque Primero Dolores:

Regulación de habilitación y funcionamiento de institutos académicos, centros deportivos y gimnasios. La autoridad de aplicación será la Secretaria de Deportes Municipal.

Berenice Giménez: “Se trata de una inquietud de vecinos dolorenses, miembros de la Liga de Gimnasios, ante la falta de regulación de los mismos. La ordenanza apunta a establecer pautas para su funcionamiento y prohibiciones, como la de vender bebidas alcohólicas y anabólicos. Esta la salud involucrada y debe estar regulada por el Estado. Hay una Ley provincial al respecto. Esta ordenanza está pensada y ordenada para Dolores. Nos reunimos con los distintos miembros de la Liga de Gimnasios local. Quienes desarrollan esta actividad tienen impedimentos para contratar seguros, que no los reciben porque no están habilitados como gimnasios sino como comercios”.

El expediente se giró a las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Especiales.

Obstrucción del paso en calle Ing. Quadri y Pillado.

Gonzalo Tavela: “Los autos abandonados provocan contaminación y prejuicios para los vecinos y el medioambiente. Lo curioso de este caso es que tenemos una ordenanza del año 1973 que en su Art. 1 se autoriza al ejecutivo para el retiro de vehículos mal estacionados o abandonados en la vía pública, cobrando gastos de acarreo y multa a sus propietarios. En 2016 German Castellá, por entonces concejal, presento una ordenanza mucho más completa que tampoco se está cumpliendo. Vecinos y trabajadores del Ferrocarril nos contaban el peligro que son estos autos abandonados; hay servicios de tren que llegan a la madrugada, la zona es muy oscura, hay chicos que se meten dentro de estos vehículos abandonados y se han producido asaltos. Hay talleres mecánicos que colocan autos sobre la vereda y directamente no se puede transitar por allí”.

El expediente fue girado a la comisión de Asuntos Especiales.