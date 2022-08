El oficialismo sigue sin cumplir la Ley de Genero. Los bloques opositores, que no daban quorum, fueron notificados e intimados y se presentaron. Hubo duros reproches de parte de la oposición, acusando al sector de Etchevarren de no permitirles firmar el libro de asistencia estos meses, y de filtrar la notificación a algunos medios periodísticos antes de que llegue a los propios concejales.

Anoche se realizó una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad. La misma demoro un buen rato en comenzar, y se inició a las 19:50. “Cuestiones internas en el manejo del Concejo” fue la excusa de Jose Equiza, presidente del cuerpo, quien además explico que había sido culpa de la oposición. Una vez comenzada la misma, Silvna Crespo Picco, presidenta del bloque del FdT, le respondió.

Estuvieron presentes por el oficialismo Valentina Fontana, Patricio D’amore, Emilio Gisondo, Cristina Martinez, Ignacio Goicoechea, Cristina Andrada y Jose Equiza. Por la oposición estuvieron Víctor Casanovas, Silvina Crespo, Ornella Carli y Ramiro Blasi (FdT), Valeria Marasco (Vamos con Vos) y Gonzalo Tavela (Primero Dolores). Se ausento Leonardo Rondi (Vamos con Vos), de licencia.

Se leyó una nota de licencia del Secretario del cuerpo, Oscar Pardo, por 30 días. Ocupa su lugar Patricia Velázquez.

Silvina Crespo Picco le respondió a las acusaciones del presidente del HCD: “La sesión no se demoró por culpa nuestra sino ustedes para constituir la orden del día. Y como presidenta del bloque del FdT, quiero decir que estamos acá sesionando sentados porque nos notificaron, pero esa notificación firmada de su puño y letra es falaz. Dice que por ausencias injustificadas no nos sentamos a sesionar, pero los ilegales son ustedes que hacen caso omiso de una Ley. Estuvimos presentes en todas y cada una de las sesiones que se realizaron. No se nos permitió firmar el libro de asistencia. Se dice que no vinimos a trabajar, y es mentira. Y esta mañana, medios de comunicación locales empezaron a llamarme por la notificación que todavía no había recibido. Acá se filtra información y eso es grave”.

Se hicieron presentes en el recinto un grupo de mujeres dolorenses en apoyo a un Expediente presentado para que el HCD adhiera a la Ley Yolanda.

Expedientes tratados

Bloque Primero Dolores:

– Limpieza de desagües en calle Marconi y Cerrito hasta Ruta 63

– Declarar al Municipio de Dolores como “Libre de pirotecnia”.

– Limpieza de desagüe en Barrio El Cruce en calle Vesubio entre colectora de Ruta 63 y Everest.

Bloque Juntos por el Cambio:

– Cumplimiento del Art.9 del Reglamento Interno del HCD (Decreto 12/22). Se trata de un decreto del 6 de julio de este año, para certificar la inasistencia de los concejales opositores desde diciembre de 2021. El oficialismo impulsa entre otras cosas descuentos por inasistencia de los mencionados concejales.

Ignacio Goicoechea (JxC) expreso: “Nos causa disgusto y vergüenza, cuando un bloque presenta un proyecto tiene ilusión, ganas de dar solución a algo o sumar. Acá se da curso a una instancia administrativa por una falla de este cuerpo deliberativo que está funcionando hace 8 meses con 8 concejales y la ausencia de 6, compañeros de banca. Desde nuestro bloque y la presidencia se argumentó por que pensábamos que estábamos equivocados. Hicieron una presentación judicial. Provoca disgusto y vergüenza porque uno recorre las calles de la ciudad y le preguntan qué pasa con el HCD. Celebro que desde la presidencia se de curso administrativo para dar respuesta a esta situacion, haciendo valer artículos del reglamento interno. Esto ingresa a la Comisión de Asuntos Especiales. Celebro la vuelta al HCD de los concejales. Ante la sociedad, los empleados municipales y la sociedad debemos manejarnos con responsabilidad y vocación”.