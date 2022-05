En una nota entregada a la presidencia del Concejo Deliberante local, los concejales de la Bloques opositores cuestionan la documentación remitida por el Intendente Etchevarren en el marco del expediente de la Rendición de Cuentas 2021, por tratarse dicen, de “un extracto de lo que debería haber remitido” según lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades. Además piden a la presidente del Cuerpo la apertura de un proceso administrativo, que permita clarificar por qué el expediente les fue entregado un mes después de la supuesta fecha de recepción, acotando de esa forma el tiempo necesario para el análisis de la Rendición.

En la presentación se le señala a la profesora Daniela Arrabit, que la documentación que les ha sido entregada “es un extracto parcial de lo que sería la Rendición de Cuentas propiamente dicha, impidiéndonos efectuar la manda que por ley nos compete”.

Por ello le solicitan articule las gestiones necesarias ante el Departamento Ejecutivo, para que en un plazo de 48 horas se remita y se les entregue la documentación que puntualizan, que no es otra que la que por Ley el Intendente está obligado a presentar, uno de cuyos puntos precisamente es “copia autenticada de los decretos que el D.E. hubiera dictado en uso de las facultades…” durante ese período (nota: algo que en particular Etchevarren se niega, existiendo aún en el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores pendiente de entrega/exhibición unos 100 Decretos faltantes de la Rendición del 2017, que el Intendente no quiso mostrar a los concejales opositores de entonces pese a una sentencia que lo obligaba).

Y respecto de la documentación requerida hacen una aclaración: “Hacemos saber que no estamos peticionando la documentación que debe permanecer en custodia del D.E, sino una copia certificada de la misma…”.

Además de la presentación se pide, que atento a lo resuelto por el Honorable Tribunal de Cuentas con fecha 25 de agosto de 2016, se les asigne a cada uno de los Concejales que firman el petitorio, el usuario y la clave respectiva para tener acceso al sistema informático RAFAM en forma permanente para consulta de la información municipal contable (nota: algo que sistemáticamente también Etchevarren se niega facilitar).