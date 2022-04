Con el voto desempate de Daniela Arrabit, los concejales oficialistas aprobaron la compra de hectáreas en Laguna de Salomón que demandara al municipio pagar más de 58 millones de pesos. La oposición voto en contra y cuestiono fuertemente el proyecto, que no reúne el mínimo de papeles para ser aprobado.

Anoche desde las 19:15 horas, se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, con la presencia de la totalidad de los concejales.

Por el oficialismo, donde siempre hay entradas y salidas, estuvieron. Daniel Zundel, Patricio D’amore, Emilio Gisondo, José Equiza, Ignacio Goicoechea, Luis Quintana y Daniela Arrabit, también presidenta del HCD. En la oposición estuvieron Gonzalo Tavela (Primero Dolores), Leonardo Rondi y Valeria Marasco (Vamos con Vos), y Ramiro Blasi, Silvina Crespo Picco, Ornella Carli y Víctor Casanovas (Frente de Todos).

La ansiedad de Etchevarren por comenzar una nueva obra faraónica

El Expediente 4032-81.372 (Pusanzini Juan y otros ofrecen en venta chacras 197, 181 y 182 ubicadas en el Paraje Laguna de Salomón), viene precedido de una gran polémica y no pocas críticas. Se trata de otro proyecto gigantesco del intendente Camilo Etchevarren con intervención sobre el medioambiente.

Ramiro Blasi leyó una presentación jurídica fundamentada, y en el mismo sentido expresó: “No vamos a acompañar este proyecto. El compromiso futuro abarca derechos reales y erogaciones de parte de la municipalidad. Se presenta como un contrato futuro, y los elementos que ponen en consideración para los concejales son insuficientes. No podemos saber si se trata de una cesión, una venta o una transferencia. Faltan elementos para el debido proceso sin los cuales no puede aprobarse un contrato preliminar que podría traer consecuencias adversas para el Municipio de Dolores. Comprometer el patrimonio municipal amenaza sus recursos”.

Ornella Carli también se explayo sobre la cuestión en lo jurídico: “No se pone en consideración que los Sres. Pusanzini ponen en venta esas chacras, lo que se pone en consideración es autorizar al intendente a la compra, a acelerar un contrato de compra venta. Este tipo de contratos tienen requisitos. Tiene elementos esenciales, que en este expediente están viciados y son defectuosos: el consentimiento, ¿Quién suscribe este convenio tenía capacidad jurídica para hacerlo? Todos suscribieron en calidad de herederos pero en el expediente no hay nada que lo acredite. El municipio estaría abonando 58.710.000 y no adquiriría la totalidad del mismo, ya que lo adquiriría con la Sra. Maria Delia Quintana. Otro elemento esencial es el objeto, ceder, vender y/o transferir a la municipalidad. Y la causa, la finalidad del negocio. Adquirir un inmueble para el municipio es adquirir un bien de dominio público, de bien y utilidad pública para toda la comunidad, algo que no se explica en el expediente. Acompañar esta ordenanza significaría comprometer el patrimonio municipal, nuestra función como custodios públicos nos impide aprobarlo. El Art. 55 de la ley Organiza Municipal requiere, para aprobar una ordenanza de esta envergadura, se requiere mayoría absoluta”.

Leonardo Rondi: “Estoy de acuerdo con lo expuesto anteriormente por los concejales. De nuestra parte estamos insatisfechos con el conocimiento de la finalidad del municipio. Aunque uno estuviera de acuerdo, ¿qué se quiere hacer y que significa a futuro para el municipio? ¿Qué significa para los próximos años una inversión de este tipo? Y se necesita un proyecto bien explicado, con sus fases, y que beneficios le va a aportar a la comunidad. Pedimos que esto se trate para profundizar más en este proyecto, que podría ser conveniente para la ciudad pero no está expuesto lo suficiente”.

Silvina Crespo Picco: “No vamos a aprobar este proyecto. Hoy en la comisión se propuso que el proyecto siguiese en comisión y darle al ejecutivo tiempo para poner los papeles en regla. No sabemos cuál es el apuro del ejecutivo por comprar ya. Esta “flojito de papeles”. Nosotros decimos que no porque no están los papeles para conocer que esto sea legal. Los concejales del oficialismo serán responsables cuando se produzca algún problema legal con esta compra”.

Victos Casanovas: “Hay muchos vicios, hay falta de papeles para que este expediente pueda ser aprobado. En sesiones anteriores pedimos la presencia del intendente para que, tratándose de un expediente de este tenor, venga para interpelarlo y que nos cuente. Creemos que es un expediente que inicia con un gasto importante de 58 millones para las arcas municipales. Y no es una necesidad para Dolores, hay otros lugares naturales por excelencia como el canal 9 o lagunas, para ese fin. No vemos urgencia de aprobar este expediente. Esto trae un negocio inmobiliario y de movimiento de suelos en esa laguna. Por eso no acompañamos”.

La presidenta del cuerpo definió ante el empate 7 a 7 en votos, y la concejal Carli le recordó que el expediente debe ser aprobado por mayoría absoluta, o sea la mitad más uno (8 votos).

La propia Arrabit le respondió: “Estamos autorizando la operatoria de la compra al ejecutivo. Lo que Ud. acaba de decir va a constar en actas. Pero lo que autorizamos es simplemente la operatoria de la compra”.

El resto de los expedientes

Bloque Frente de Todos:

– Problemática de animales abandonados.

Víctor Casanovas explico la situación de la cantidad de animales abandonados en la ciudad, la falta de políticas de parte de la gestión municipal y como asociaciones civiles se hacen cargo como pueden de la situación, pagando alimento y castraciones de su propio bolsillo. “Se trata de un problema que trae problemáticas aún mayores. Vemos que la plata de los vecinos se utiliza para cosas que ni se saben. Empecemos a ponerle nombre a las problemáticas y a tratar de resolverlas. No puede ser que personas individuales se hagan cargo de algo que no se hace cargo esta gestión”.

– Solicitud de informes de propuesta presentada sobre la implementación del transporte público.

El concejal casanovas recordó que en septiembre del año pasado el bloque del FdT presento proyecto para que la ciudad vuelva a tener transporte público municipal, para utilidad de vecinos de Dolores y de Sevigné. “No tener transporte trae aparejado que un lugar como Sevigné no tenga acceso a la Salud, a la Educación. Hicimos desde nuestro bloque una propuesta. El transporte público es una necesidad, y con el presupuesto que tiene el municipio, es una obligación tener transporte público. A eso se suma los problemas de tránsito que tiene la ciudad. No hay respuesta de parte del ejecutivo, sobre algo tan necesario y tan básico, algo que ya existió como la Línea 1 de colectivo, de transporte público. No hay que pensar en esto como costo sino como un servicio para nuestros vecinos de Dolores y de Sevigné, que se privan de muchas cosas por no disponer de un transporte público accesible. Tenemos los colectivos, falta la voluntad del intendente de firmar los convenios”.

– Plan Estratégico para el Desarrollo del Turístico Local.

Ramiro Blasi hablo sobre el déficit del Parque Termal, que se expuso en una sesión hace más de dos años, y que se propuso tomar medidas para que este déficit baje: “Hoy tenemos un déficit de visitantes de entre 100 mil y 120 mil al año. Y tenemos que poner seriedad, proyección y planificación en una idea que tuvo el intendente. Tenemos que convencer a cada uno de los dolorenses de que Dolores puede ser una ciudad turística, si no va a tener futuro. Poner en consideración la planificación, base de cualquier proyecto. Pensar en el desarrollo que queremos para el municipio, expresando objetivos claros y cumplibles. Si vamos a vender turismo es como vender un producto, hay que saber dónde ofertarlo. Vi en Mar del Plata una promoción del Parque Termal… promocionarlo en un centro turístico no me parece lo mejor. También seguimiento de los resultados hay que tener, para controlar efectos nocivos que también puede traer el turismo, transformar la calidad de vida de la ciudad. ¿Cuántos puestos nuevos de trabajo se han generados con el turismo en Dolores? Tiene que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hay escasa participación de la población local. Hay que romper la lógica de que el turismo en Dolores solamente se centra en un Parque Termal, encerrar a los turistas impidiendo que conozcan la ciudad. Otro problema que puede traer aparejado es el daño irreversible al medioambiente, y que hay que analizar para potenciar bien el turismo. El municipio debe garantizar la protección del medioambiente. Y esto de la Villa Turística, ¿no va a romper el medioambiente?”.