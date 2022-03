La sesión, suspendida el lunes por falta de quorum, se realizó ayer a mediodía y contó con la presencia de los 14 ediles. El oficialismo hizo valer el voto doble de la presidencia y logró que se aprobara el Presupuesto 2022 enviado por el Ejecutivo. Fuertes críticas porque se destina más al Parque Termal que a Producción, Turismo y Deportes juntos, entre otras áreas.

Representantes de cada uno de los cuatro bloques se explayaron sobre el motivo de su voto.

Silvina Crespo Picco: “El voto de nuestro bloque es negativo al Proyecto del Ejecutivo. Estudiamos mucho este presupuesto y generamos con los otros bloques un Despacho de la Minoría. No tuvieron en cuenta las propuestas para mejorar que hicimos.

No se puede dejar pasar por alto el Art. 15, no se le puede brindar poderes al Intendente para que disponga de las partidas sin pasar por el Concejo.

Y en cada Presupuesto, incluso el año anterior, Modernización del Estado cuenta con presupuesto cuando nadie desempeña el cargo. También fue poco serio el Cdor. Bernardo Cretón, se nos chicaneo bastante, sentimos que nos tomó el pelo cuando le preguntamos sobre ese tema, nos dijo que ya se iba a ocupar el cargo. Lo mismo cuando le preguntamos qué significaba el ítem “otros”, donde se derivan muchos millones y figura en muchas áreas del municipio. No nos dieron respuestas que nos satisficieran.

Por estos y tantos motivos, que explicaran mis compañeros, votamos negativamente. No dar quorum no fue un capricho sino la única forma que tuvimos. No recibimos ningún llamado en los meses anteriores de este año”.

Ramiro Blasi: “Entiendo que para debatir este presupuesto hay dos vías, el modelo de ciudad que se propone y la transparencia que debe tener. Lamentablemente este presupuesto del Ejecutivo no respeta lo que dice el Intendente en su discurso. Dice que trabajan en una ciudad moderna, igualitaria, inclusiva, turística, productiva, verde, sustentable, de pleno empleo, etc… estos serían los ejes para los que se trabaja según el intendente. Yo destacaría solamente turismo.

(…) En los dos últimos años legislativos hemos presentado muchos proyectos superadores que ni siquiera se han tratado en Comisión, por ejemplo para Modernización del Estado, donde ni siquiera hay alguien designado a cargo del área. (…) Tampoco se trató el Proyecto para crear la Dirección de Personas con Discapacidad. (…) El 83% de Espacios verdes se destina a salarios. (…) La mirada solamente es turística si comparamos las áreas, dejando de lado el resto de las áreas. Por cada peso que invertimos en Producción, invertimos 5 en Turismo. Y jamás se trataron legislativamente los proyectos productivos que presentamos, que son varios. Lo mismo para la moratoria de deudas municipales. El Intendente tiene un discurso pero eso no se refleja en la realidad. ¿Cómo vamos a cumplir con el pleno empleo? Ni siquiera hay una Secretaría de Estadísticas y Censos para tener datos y saber cuál es la tasa de desempleo local. Sin datos específicos es imposible. (…) Nuestra propuesta para transparentar el Estado tampoco han sido tomadas en cuenta. Por eso planteamos la modificación del Art. 15, para saber que se hace con la plata de los ciudadanos de Dolores. Nos están sacando el poder de control. Vamos a poder controlarlo recién el año que viene, con la Rendición de Cuentas. Dolores necesita un presupuesto mucho más equilibrado, que apunte a la creación de empleo genuino y que tenga mucha más participación de los vecinos”.

Leonardo Rondi: “Este tema ha sido debatido varias veces entre la oposición, desde diciembre. Por nuestra parte no acompañamos la aprobación del presupuesto oficial porque básicamente estamos en desacuerdo en que no haya una comunicación más fluida entre las distintas áreas, sobre todo desde Hacienda y Presupuesto. En diciembre no dimos quorum porque un funcionario no se presentaba por sus ocupaciones, lo cual podía ser entendible. Cuando nos dio las respuestas no quedamos satisfechos. Esperamos y trataremos que haya una comunicación más fluida. Por supuesto estamos en desacuerdo con el Art.15, entendiendo que para el gobierno puede ser necesario en ciertos casos, pero pretendemos participar en la modificación de las partidas. A Turismo, Deportes y Cultura se destina un 15% y a Producción apenas un 1%, un área donde se trata de fomentar el empleo, es muy poco. Queremos que los vecinos tengan la mejor representación en el HCD”.

Mensaje oficialista y respuestas de la oposición

José Equiza tomó la palabra en nombre del oficialismo. Hizo algunas consideraciones sobre lo manifestado por los Concejales de la oposición. Defendió los súper poderes del Intendente para disponer de las partidas por fuera del debate en el Concejo, y se apoyó en que “cada vez son más votantes que apoyan esta gestión municipal”.

Fiel a su estilo y a la función que siempre ha cumplido para el oficialismo, intento provocar a los Concejales opositores con afirmaciones más para una tribuna que para un debate serio en el recinto. Quedó demostrado además con sus palabras, que no haber podido aprobar el Presupuesto 2022 hasta ayer, puso de muy mal ánimo al Intendente Etchevarren y su gestión. En especial por el Art. 15 que le permite actuar por su propia cuenta sobre las partidas de cada área. Pidió también una sanción de parte de la presidenta, Daniela Arrabit, para con los Concejales que dejaron sin quorum la sesión el lunes pasado.

Se dirigió a determinados Concejales, los que tomaron la palabra, mencionando su nombre, haciendo personal la crítica. Una forma de provocación que le conocimos durante años en el recinto, plagada de “chicanas”.

Silvina Crespo le respondió duramente, recordándole la cantidad de proyectos que duermen en Comisión por decisión del oficialismo. Y remarco que cuando fue Concejal en periodo 2011/2015, el HCD funcionaba de otra manera, con más debate y las comisiones funcionando. “Que Equiza fundamente desde lo técnico, no desde lo personal”.

Víctor Casanovas: “El presupuesto que vamos a votar en contra, es un Presupuesto que atrasa. La democracia y el tiempo que transcurrimos nos deben llamar siempre a discutir en el margen del respeto y la tolerancia, sin agravios. Siempre nos manejamos en esa forma en el HCD. Nuestra postura es la del 60 % de la población de Dolores que no acompañó a esta gestión municipal, y que plantea necesidades que hoy tenemos todos. No podemos acompañar un Presupuesto donde Turismo tiene más presupuesto que Salud, Producción y Educación juntos. Año tras año pedimos que se transparente el Parque Termal, y jamás lo logramos.

Toda la oposición en conjunto, le explicó al Concejal Equiza, nos sentamos a trabajar y presentamos un Despacho de la Minoría. Por ahí no sabe eso. Y cuando metieron a una persona por la ventana en el Concejo Escolar, que no había sido elegido por el voto popular para el cargo que le dieron, llamamos a una sesión especial para frenar esa irregularidad.

No acompañamos este Presupuesto porque no tiene en cuenta a la infancia, a la niñez, a la tercera edad. En la salida de una pandemia, cuando todos los estados municipales ponen todo su empeño, esta Municipalidad es la que menos destina a la Producción y la creación de empleo. Esta gestión municipal se opone al transporte público en Dolores. No contempla un banco de tierras que les permitiría a los vecinos acceder a un terreno para una vivienda digna.

(…) En más de 14 años, no se ha creado un lugar de tránsito para mujeres que sufren violencia de género, aun teniendo lugares disponibles. Este gobierno no tiene política para niñez y adolescencia. Se vaciaron el Instituto Laínez y el Barrancos y los lugares están abandonados. Estamos vaciando el Estado Municipal por mantener un negocio inmobiliario y personal. Este Presupuesto no tiene nuestra aprobación porque contempla solamente una parte de Dolores, el Parque Termal”.

Gonzalo Tavela explicó lo sucedido en la sesión suspendida del lunes, y consideró ridículo el pedido de sanción de parte de Equiza. “No acompañamos el proyecto del oficialismo. Equiza quiso desviar el tema de conversación para que no se hable de lo importante, que es el Presupuesto”.

La votación del Despacho de la Mayoría fue 7 a 7, en general e ítem por ítem. Daniela Arrabit hizo valer su voto doble en el desempate, y el Proyecto fue aprobado.

El resto de la sesión

Como ocurre habitualmente, la mayoría de los pedidos de informe y proyectos de ordenanza por necesidades y reclamos de los vecinos, fueron presentados desde la oposición.

El Bloque Primero Dolores logró que salgan con despacho aprobado los siguientes pedidos y proyectos: Recambio de luminarias en calle Italia y Ruta 63, Márquez al 1100 y Sabin al 500, instalación de un ascensor en el Palacio Municipal, arreglo de rotura de asfalto en calle Echeverría 1060 y pedido de informe al responsable del Área de Modernización del Estado Municipal.

Los Bloques del Frente de Todos y Primero Dolores propusieron un Homenaje a combatientes de la Guerra de Malvinas y sus familiares. Los Bloques del Frente de Todos y Vamos con Vos la creación de canchas de básquet en espacios públicos.

El Bloque del Frente de Todos solicitó convocar a los responsables de medioambiente a una reunión con el HCD. La modificación (Art. 53 y 54) del Reglamento Interno, y también limpieza de desagües y una Sesión Especial el 2 de abril próximo.

El Bloque Primero Dolores pidió la colocación de tubo de desagüe, relleno de pozo y luz led, el arreglo de asfalto calle Carmona 650 y arreglo de cordón cuneta y poda de árboles en calle Castelli 380.