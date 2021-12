El viernes pasado se realizó una sesión del HCD dolorense, en la que se trató la Ordenanza Impositiva 2022. La misma fue aprobada por mayoría oficialista, y tuvo rechazo de parte de los tres bloques de la oposición. En el caso del Frente de Todos y Primero Dolores, se presentó en conjunto un despacho de la minoría que recibió los votos de sus propios Concejales.

José Equiza e Ignacio Goicoechea justificaron el Proyecto de Ordenanza del gobierno municipal, que contiene importantes aumentos de tasas en general, como viene sucediendo hace más de una década, sin importar la situación económica del momento ni tener en cuenta sectores que están más golpeados por la pandemia y la crisis en este caso.

Gonzalo Tavela por Primero Dolores; Silvina Crespo y Ramiro Blasi por el Frente de Todos; y Leonardo Rondi por Vamos con Vos, tomaron la palabra en la oposición, que voto negativamente lo presentado por el ejecutivo.

Ramiro Blasi expreso que «el esquema tributario local tiene origen en una acumulación de parches, es alto, distorsivo y regresivo. Dentro de los lineamientos debemos generar una estructura impositiva que aliente la inversión local y la generación de empleo genuino, sin atentar con el criterio de suficiencia, es decir que alcance para financiar el gasto público»

Agrego también: “El motor del aumento en los recursos públicos no debe ser, como hasta ahora, la suba de los impuestos, sino la ampliación de la base tributaria, quien hoy paga pagará menos, quien hoy no paga pasara a pagar. No podemos seguir con un esquema tributario local que tiene origen en una acumulación de parches, es alto, distorsivo y regresivo, cada peso que la Pyme le paga al Estado es un peso menos que invierte en la generación de empleo».

Blasi planteó desde el bloque del FdT la necesidad de conformar una comisión de análisis tributario, para trabajar en una ley impositiva local pensada para el desarrollo de los próximos 20 años.

La votación fue 7 a 7, y el oficialismo lo aprobó por el doble voto de la Presidente Daniela Arrabit.

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable

El FdT, a través de Blasi, también presento este proyecto, basado en lo que el propio concejal explicaba: “existe la necesidad de realizar un aporte para lograr en la ciudad una movilidad no sólo orientada en mantener y mejorar el flujo vehicular, sino que además incluya a todos los actores que directa o indirectamente estén involucrados. La movilidad en las ciudades es uno de los elementos básicos que impacta sobre la economía y el medio ambiente, y como consecuencia mejora la calidad de vida de las personas que habitan en ellas. El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable es un instrumento de planificación con visión estratégica y de futuro que permitirá impulsar un conjunto de políticas, proyectos y acciones destinados al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas que se desplazan por la ciudad. (…) La recuperación del espacio público, además de garantizar mayor equidad entre los ciudadanos, nos va a permitir distintas opciones, tales como usos peatonales extendiendo veredas, espacio para servicios o equipamientos urbanos (como plataformas para el transporte urbano de pasajeros, contenedores o cestos de residuos, servicios públicos alternativos, etc.) y un extenso listado de opciones que habilite repensar el espacio compartido.

Pozo en calle Echeverría

Gonzalo Tavela presento desde el bloque Primero Dolores, un reclamos de vecinos de nuestra ciudad por la rotura del asfalto en calle Echeverría 1060, un hundimiento que se ha transformado en un pozo de grandes dimensiones produciendo todo tipo de trastornos a quienes viven y circulan por el sector. Tavela también presento un pedido de informe al ejecutivo, para que informe quien es el funcionario/a responsable del área de Modernización del Estado Municipal.