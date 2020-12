La oposición no acompaño los pedidos y presento un Proyecto de Minoría para la impositiva, con beneficios para comerciantes, emprendedores y buscando generación de empleo genuino. La polémica tasa aplicada a comerciantes dolorenses hace meses y que fuera aprobada con la promesa de Etchevarren de que sería hasta diciembre… continuara por decisión del gobierno municipal, que gano la votación 8 a 5.

Ayer desde las 19:30 hs. se realizó una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, con la ausencia con aviso de la concejal de Juntos por el Cambio, Mariana Monzani.

Impositiva 2021

El ejecutivo envió el Proyecto de Ordenanza Impositiva 2021. Este despacho de la mayoría fue leído en el recinto, y a continuación se dio lectura al Proyecto de la Minoría, presentado por la oposición, que presenta varias modificaciones respecto del anterior.

Berenice Giménez (FdT) critico que no hubiera eximición de tasas para los comerciantes perjudicados por la pandemia, y que tampoco se generar políticas que impulsaran la creación o el mantenimiento de empleo en nuestra ciudad. Agrego que como oposición no fueron convocados jamás para buscar criterios para enfrentar la pandemia. “El aumento que proponen de tasas municipales es no tomar conciencia de la situacion que se vivió y se vive”. “¿Cuál sería el criterio social y productivo para aumentarlas? ¿Con estas medidas como pretende la gestión municipal cuidar e incentivar al comercio, los emprendedores y el trabajo en Dolores? El que viene no será un año fácil. Tendremos, como hasta ahora, el acompañamiento del estado provincial, pero será un año para nada fácil”.

Ramiro Blasi amplio lo expresado por la concejal Giménez: “No son caprichos y no pretendemos desfinanciar al municipio. Los cambios que proponemos no perjudican eso. Una familia de clase media que vive en un barrio. Propusimos cambios en habilitación de comercios e industrias. Por ejemplo en el transporte escolar no debe haber aumento, lo mismo para taxis y remisses. En cuanto a la tasa de seguridad e higiene, debemos cuidar a nuestros comerciantes, y para la generación de empleo, el Estado debe hacer un esfuerzo en la reducción de impuestos para incentivar que abran más comercios en Dolores y ofrezcan trabajo. Tres de cada 10 empleos en nuestra ciudad dependen del Municipio, estamos muy excedidos; Bahía Blanca por ejemplo, tiene 1 cada 100. Debemos generar empleo, hay que apoyar a quienes emprenden, a quienes quieren abrir comercios. Pero poniéndoles estas tasas impositivas el gobierno municipal no lo hace. Los derechos de venta ambulante en la fiesta de la Guitarra: ahí también proponemos no subir las tasas como pretende el gobierno municipal. Nuestro proyecto apunta a generar empleo que no dependa de la municipalidad, que esta saturada en este sentido”.

35 millones más para las Termas

La Secretaria de Obras Publicas solicita contratación de empresa para hacer una perforación de pozo profundo en el parque Termal que le costara a los dolorenses $ 35 millones de pesos. El pedido fue aprobado por la mayoría oficialista.

Gonzalo Tavela: “No acompañamos este expediente porque creemos que en este momento de crisis que vivimos, en el presupuesto, un gasto de 35 millones para un pozo en el Parque Termal – que es el cuarto que se hace ya – no corresponde. No sé si todos los dolorenses saben del dinero que se invierte en este Parque Termal. Hasta el día de la fecha no se ha informado ninguno de los datos solicitados sobre las cuentas de las Termas. Las cuentas no están claras, y es una lástima. Si se contara que parte es publica, que parte privada, cuanto se invierte o se gasta, mas dolorenses apoyarían este emprendimiento. No acompañamos porque falta transparencia. (…) Nos gustaría que en esta nueva re re inauguración del Parque Termal nos inviten. Porque se dice que este pozo ya fue realizado y que este pedido es hecho después de realizada la obra. Así que nos gustaría que nos inviten para comprobarlo. Para despejar las dudas de estos concejales y del resto de los vecinos de Dolores”.

“Sería bueno que a partir de marzo empecemos a trabajar en una buena Ordenanza Impositiva, porque esta no representa las necesidades de los dolorenses, de comerciantes, de emprendedores. Hemos tenido reuniones con ellos. El gobierno municipal había aplicado una tasa con la promesa de que era hasta diciembre, decisión que acompañamos. Pero ahora la vuelve a aplicar, sin hacer honor a la palabra”.

* * *

Los proyectos y pedidos de informe, en su mayoría, fueron presentados por el Bloque del Frente de Todos:

Acondicionamiento de vehículos y provisión de enseres de seguridad a los empleados de recolección de residuos.

Colocación de reductor de velocidad en calles Espora y Victoriano Montes.

Ambos fueron aprobados por unanimidad.

Red de bici sendas o ciclo vías.

Ramiro Blasi: “Debemos generar mejoras y soluciones. Esta implementación de ciclo vías sería una solución para delimitar el uso de bicicletas de los demás vehículos. Este año sufrimos accidentes fatales que han involucrado bicicletas. Mucha gente la usa para ir a la escuela, a trabajar. En las escuelas secundarias es algo normal que usen bici. Cuando la vivienda queda lejos de los centros educativos, sin transporte público en Dolores, utilizan la bicicleta. Entran 7:30 de la mañana, y en invierno es de noche. Los padres saben que sus hijos van en bici por peligrosas calles de Dolores, con lo que esto implica.

Sentido de circulación de calle Rico, desde Maipú a Aurelio Bassi, para que haya un solo sentido de circulación, de Sur a Norte.

Gonzalo Tavela: “Es un reclamo que nos transmitieron vecinos de ese sector de la ciudad. Lo hablamos con concejales del oficialismo incluso. Hay muchos accidentes por esa zona. Visitamos uno a uno los vecinos de esas cuadras. Nos contaron que más de una vez viniendo de Bassi doblaban hacia Rico, y personas que venían de Rico les tiraban el auto encima, los agredían. El cambio de circulación actual se realizó en 2009 para que los camiones y maquinas del Obrador Municipal se manejen, pero hoy la calle Castelli esta asfaltada y podría hacerse por ahí. Sobre calle Rico hay un comerciante que le va muy bien, pero es un peligro porque en el lugar se estacionan autos de ambos lados de la acera, y hay vehículos de gran porte detenidos ahí. Es un gran peligro y los vecinos están preocupados. Esperemos que se trate en comisión y salga favorable”.

Reductores de velocidad

Gonzalo Tavela: “Hace años que se vienen colocando estos tubos o tachas. Yo ando en una moto de gran porte, que no debiera tener problema con esto, no ando a exceso de velocidad. Y si me trae problemas con esta moto, no me quiero imaginar a una menor. Ni hablar de adultos y niños que andan en bicicleta. La probé en bicicleta y en la moto. También a los autos les daña los amortiguadores. Y lo que se evita es la velocidad de vehículos de gran porte, a los que no les hace impedimento. Pero si alguien lo quiere evitar en bicicleta puede sufrir un accidente o romper la bici. De la forma que están puestos, propician una caída