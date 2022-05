La compra de 118 hectáreas en Laguna de Salomón que el oficialismo aprobó el 25 de abril a pesar de su falta de transparencia, fundamentos sólidos, horrores administrativos y no reunir la mayoría absoluta necesaria según denunció la oposición.

Anoche se realizó una nueva Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante local. Como de costumbre, hubo pedidos y reclamos presentados por la oposición sobre dramas cotidianos de los vecinos, como rotura de calles, falta de iluminación, falta de acceso, etc. Pero el tema central fue que Camilo Etchevarren dio marcha atrás con la compra irregular de 118 hectáreas en Laguna de Salomón, vetando una Ordenanza aprobada por el oficialismo y con polémica el pasado 25 de abril. ¿El motivo? A pesar de alegar que lo hacía porque el lugar tenía ocupantes, quedó claro que tuvo que hacerlo porque la oposición se puso firme marcando un grave conflicto de intereses.

Villa Turística: un proyecto faraónico

El Expediente 4032-80.943 había sido aprobado el pasado 25 de abril por el oficialismo con el voto doble de la Presidente del cuerpo Daniela Arrabit, en medio de mucha polémica. Se trataba compra venta de una chacra del Paraje Loma de Salomón por $ 58.710.000.

Los argumentos del Intendente para vetarlo fueron: “Se ha realizado una inspección ocular en el predio y comprobado la presencia de ocupantes… esto llevaría tiempo para resolverlo”. (…) “A efectos de que conlleve un eventual prejuicio económico del municipio”.

Resulta curioso que no se haya realizado esa inspección ocular antes de ir hacia adelante, de forma intempestiva como acostumbra Etchevarren. Y que al anunciar el Proyecto de la Villa Turística en los terrenos en cuestión junto a todo el Gabinete Municipal y seguidores, no hayan visto que había ocupantes.

El conflicto de intereses era tan evidente como grave. Una señora, de apellido Quintana, no circunscribía al Convenio firmado por el municipio y quienes figuraban como “herederos”, por lo tanto las tierras quedarían en condominio para la Municipalidad y dicha señora. Y resulta que uno de los Concejales que voto a favor para que se aprobara la compraventa, fue Luis Quintana (Concejal Oficialista y Presidente de la UCR local), pariente de la señora en cuestión.

Lo cierto es que la oposición no se quedó quieta y marcó todas las irregularidades en el recinto, las hizo públicas en los medios, y aseguro que daría un paso más allá del Tribunal de Cuentas si era necesario, en dirección a la Justicia.

Camilo Etchevarren no pudo esta vez llevarse el mundo por delante, al menos por ahora, y tuvo que dar marcha atrás. Los Concejales opositores fueron claros todo el tiempo: si el proyecto es de crecimiento para la ciudad y reúne las condiciones y fundamentaciones tal como indica la ley, será aprobado. Caso contrario, como sucedió anoche, será rechazado.

Silvina Crespo Picco: “Votamos a favor de este veto siendo coherentes con nuestro planteamiento cuando el oficialismo presento el Expediente. Nos tomamos el trabajo de investigar, estudiar todas las fallas, y marcar los prejuicios que podía causar. Sugerimos al Ejecutivo municipal que para una próxima compra de tierras sea más transparente y prolijo, no es la primera vez que sucede.”

Ornela Carli: “Quiero quedarme tranquila de que el Intendente suscribió un Convenio de compra por 58 millones de pesos ¿y sin hacer una inspección ocular del lugar? A la compra la anuncio en el mismo lugar, en Loma de Salomón, pero no vio en ese momento ningún ocupante. Vamos a acompañar el veto pero los argumentos que dice el Intendente para dicho veto no son reales. Planteamos la nulidad de esta Ordenanza ya en la sesión pasada. Vamos a acompañar todo lo que implique crecimiento para la ciudad. Pero con esto estábamos adquiriendo una Chacra en condominio porque una señora de Quintana no había suscripto en Convenio. Le manifesté a la Presidente del HCD que existía un grave conflicto de intereses, que está bien que se reconozca y se vuelva para atrás. La señora Quintana tiene parentesco con el Concejal Luis Quintana quien levantó la mano para aprobar la compra. Esto no se vuelve para atrás porque una inspección ocular determinó que había ocupantes sino porque era nulo por los motivos mencionados”.

Ramiro Blasi: “Agrego a las palabras de mi compañera que está la cuestión económica, una importante erogación de parte del municipio, 58 millones. Y para aprobar un Expediente así la votación debe ser a favor por mayoría absoluta. Nos negamos a esa operatoria, a la compra de esas Chacras. Y votamos en consecuencia. Y en todo momento pedimos que se explique para que se compraban. Estamos acostumbrados a anuncios por redes sociales donde no se especifica nada. Se anunció desde las redes sociales. El Intendente siempre se está apurando a tomar decisiones. La sociedad exige seguridad y saber también por qué y para qué, todas estas cuestiones que podrían traer prejuicios económicos y legales para el municipio. Espero que la próxima compra de tierra este bien fundamentada desde lo legal y también para que se compra. Hemos sido coherentes, vamos a acompañar todo lo que sea beneficioso para nuestra ciudad pero firmes para rechazar lo que no. Al Intendente le vuelvo a pedir seriedad y tranquilidad, que es lo que la sociedad exige de nosotros”.

El resto de la sesión

Bloque del Frente de Todos:

– Arreglos en calles Pichincha y Hernández.

– Wi Fi gratuito en espacios públicos.

– Pedido sobre Barrio en calle Argel.

– Actualización de la página web del HCD y otros.

– Declarar de interés municipal el libro “Olguín, una historia para contar”, de Ezequiel Suarez.

– Control de población de perros y gatos, no eutanásico, desde el municipio.

Bloque Primero Dolores:

– Arreglo en calles Moreno y Machado.