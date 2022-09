Anoche a las 19:30 horas, se realizó una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Fue una sesión brevísima, durando menos de media hora.

Por el oficialismo estuvieron Jose Equiza, Valentina Fontana, Patricio D’amore, Emilio Gisondo, Cristina Martinez, Cristina Andrada e Ignacio Goicoechea. Por la oposición, Víctor Casanovas, Silvina Crespo Picco, Ornella Carli, Ramiro Blasi (Frente de Todos), Leonardo Rondi y Valeria Marasco (Vamos con Vos). Estuvo ausente Gonzalo Tavela (Primero Dolores).

El ejecutivo solicito convalidar un convenio de cooperación para regenerar el programa “Botellas de amor”, y reordenamiento de la nominación numérica y sentido de circulación de las calles de Dolores. En tanto que la Camara de Industria y Comercio solicito autorización para realizar una rifa.

Se aprobaron varios expedientes salidos de sus respectivas comisiones, referidos a la colocación de cartelería de tránsito, reparación de calles, etc.

La oposición presento los siguientes proyectos, que fueron aprobados para su envío a tratamiento en comisión:

Bloque Frente de Todos/Bloque Vamos con Vos

– Comisión de análisis, planificación y asesoramiento impositivo. El expediente fue girado a la Comisión de Asuntos Especiales.

Ramiro Blasi: “Aclaramos que el esquema tributario hoy día a nivel local es distorsivo, regresivo, no está apuntado a crear empleo genuino y sostener a las pymes. Figura el impuesto a las cabinas telefónicas, que hace años han dejado de funcionar. Proponemos una comisión que trabaje en la creación de una Ley Tributaria mucho más moderna para Dolores. Algo que generaría un beneficio general para la comunidad, en especial al comercio local, para que pueda generar empleo genuino para nuestra ciudad. Agradezco a los concejales que adhirieron con su firma a este proyecto, y pedimos el acompañamiento del resto de los concejales, para que antes de fin de año podamos tener esta comisión”.

Leonardo Rondi: “Nuestro bloque está de acuerdo. Creemos que es necesaria una actualización en este tema. Es necesario adaptar la impositiva a las necesidades previstas en el presupuesto. Es necesario un presupuesto para todo el año, ver de dónde se recauda y si es necesario aumentar los impuestos en este sentido.”

– Creación de la Escuela de Innovación y Robótica.

Ramiro Blasi: “Siempre venimos hablando del modelo de ciudad que pretendemos. Debemos trabajar en modelo de ciudad integrado, y hay un concepto claro, el de la multiplicidad económica. El actual está enfocado únicamente en el turismo, no está mal, pero debe haber más. Trabajar con el sector agropecuario y las pymes. Si hay algo que crece en el mundo y en el pais, es la industria del conocimiento, del software. Argentina está dentro de los 30 primeros paises con mayor crecimiento en este sentido. Tenemos que crecer como ciudad, empezar a transformar a Dolores en un polo regional de economía del conocimiento. El 90% del empleo generado por esta economía es empleo de calidad. Que Dolores sea un polo regional de este tipo. Podemos trabajar en paralelo con varios focos de la economía. La pandemia freno el turismo a nivel mundial ¿Qué pasa si vuelve a aparecer? El turismo puede dejar de crecer. Tenemos que tener otros sectores de la economía que puedan funcionar. Para la economía del conocimiento no necesita de dinero solamente sino más del conocimiento. Hay que brindar y gestionar desde el municipio el acceso al conocimiento de quienes no pueden acceder por distintos motivos. Esta bueno debatirlo y ya pensar en una escuela de este tipo“

Bloque Primero Dolores