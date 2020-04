En un fallo reciente dictado en el Juzgado Correccional nº 1 Departamental, el Juez Dr. Emiliano Lazzari acogió parcialmente una acción de amparo interpuesta por una usuaria de CESOP San Bernardo Ltda., procurando que la empresa reconectara el servicio eléctrico en su vivienda de esa localidad.

El amparo fue presentado con el patrocinio letrado de una Defensora Oficial, y en él se relata el retiro del medidor aduciendo que se encontraba quemado, la instalación de uno nuevo, tras lo cual le hicieron saber que tenía una deuda de 111.000 pesos pero sin brindarle mayores datos. Precisó la usuaria haber abonado las facturas en tiempo y forma, desconocer cómo pudo originarse esa deuda, destacando haber gestionado un plan de pagos para abonar $. 1000 mensuales dado que se encuentra sola con sus tres hijos y que sus únicos ingresos son los provenientes de la asignación universal y el kiosco que funciona en su propiedad, el cual no podía explorar sin el servicio de energía eléctrica. Resaltó que el plan propuesto le había sido rechazado, que le habían ofrecido tres cuotas y 48 horas para aceptar, indicándosele que de no hacerlo y no mediar pago procederían a la suspensión del servicio, lo que hicieron el 22 de octubre de 2019.

Sostuvo la amparista que la electricidad le permitía tener acceso a derechos fundamentales como el agua, la salud, la educación, el empleo, la seguridad, etc. Que la energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social.

La demandada negó los hechos, indicando que al realizarse una verificación en la bajada eléctrica de ese inmueble se había detectado una conexión anterior al medidor, que al recibirse un reclamo por falta de suministro eléctrico se había retirado el medidor y colocado uno nuevo, remitiéndose tras ello una Carta Certificada a quien figuraba como titular del servicio (una ex pareja de la mujer) notificándolo del ilícito detectado. Asimismo se señaló que el servicio eléctrico había sido suspendido luego que quedara impago el suministro ilícito, debidamente notificado y calculado, previa notificación que se negaba el pedido de pago en cuotas.

El Dr. Lazzari en el análisis del caso merituó, que la suspensión del servicio por falta de pago de la factura complementaria por recuperación de demandas y/o consumos no registrados está contemplado en el Reglamento de Suministro y Conexión, por lo que no podía afirmarse que hubiera existido un acto o decisión ilegítima de la prestataria de electricidad en la limitación del derecho del servicio. Por eso entendió que mediante esta intervención judicial debía buscar un mecanismo, que en la medida de lo posible pudiera acercar a ambas partes.

Al respecto citó un fallo del Juez Civil Dr. Marcos Val, donde este consideró como un hecho por todos conocido “la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en los últimos años, mientras que paralelamente aumentaron los servicios públicos (…), que hace que hoy la mayoría de las personas se encuentre en graves dificultades para honrar sus deudas sin sacrificar derechos básicos…”.

Consideró el Juez Lazzari como punto de inflexión en este caso, la imposibilidad material de abonar la suma de multa 110.000 pesos en tres cuotas, precisando que si se observaba con detenimiento la factura donde se estableció la multa no se alcanzaba a comprender “bajo que parámetro se calcula el monto de energía no registrada, es decir la energía que el prestatario presume que el consumidor uso sin abonar”.

Además señaló, “en la actualidad se le requiere a los ciudadanos bajo pena de prisión, que cumplan un aislamiento producto de la pandemia y se ha direccionado desde el Poder Ejecutivo, atento a la falta de capacidad de pago, por el freno de la actividad económica, que se eviten cortes y suspensiones de servicios”. “Si antes de esta pandemia, la señora vivía sola junto a sus tres hijos y no tenía capacidad de hacer frente a una deuda de esa envergadura, a la actualidad dicha situación se ha robustecido” resaltó.

Por ello y teniendo como prioridad posibilitar a la amparista que pudiera honrar su deuda el Dr. Emiliano Lazzari hizo lugar parcialmente al amparo, solicitando a la Cooperativa que revea este caso en particular, priorizando una quita del monto de la multa y otorgue un plan de pagos de doce cuotas para abonar el remanente de la deuda, como también le posibilite a la usuaria la reconexión del servicio, priorizando que este pueda ser puesto a su nombre.