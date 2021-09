En la tarde de ayer, el Frente de Todos de nuestra ciudad cerró la campaña previa a las PASO con un importante acto en el Parque del Museo Histórico Provincial Libres del Sur.

Víctor Casanovas y quienes lo acompañan en la lista, recibieron a los invitados.

Acompañaron a Wado de Pedro, Ministro del Interior de la Nación; Martín Insaurralde, Intendente de Lomas de Zamora; los diputados bonaerenses Juan Pablo De Jesús y Cote Rossi; el diputado nacional Ramiro Gutiérrez; Avelino Zurro, Secretario de Municipios de la Nación; Natalia Sánchez Jáuregui, diputada provincial; Gervasio Bossano y Gabriela De Maria, senadores de la provincia de Buenos Aires; Pablo Obeid, Gerente de UDAI Mar del Plata y pre candidato a Senador provincial; Héctor Olivera, Intendente de Tordillo; Cristian Cardozo, Intendente del Partido de la Costa; Carlos Rocha, Intendente de Gral. Guido; Juliana Petrigne, sub Secretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo bonaerense; Juan Pablo García, Director Nacional de Becas; Jorge Bonadeo, Concejal de Lezama; Solange Bidegain y Eduardo Rasetto, candidatos a Concejales de Lezama; y Luis Lovari, ex intendente de Dolores.

Víctor Casanovas al hacer uso de la palabra aifrmó: “Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar hoy acá, por el esfuerzo y el gran acompañamiento que hemos tenido al organizar un acto de un día para otro con esta capacidad y convocatoria.

(…) Agradezco personalmente a un amigo con quien me tocó compartir gran parte de mi vida durante la Universidad, con quien empecé a militar, a dar mis primeros pasos en la política, y con quien fui aprendiendo que en la política se tienen que tener valores y condiciones. Por eso quiero agradecer la presencia hoy en la ciudad del compañero, del amigo, del hermano Eduardo Wado De Pedro.

(…) Venimos trabajando fuertemente, hemos logrado dejar la boleta en todas las casas de Dolores, y lo hicimos mirando a la cara a cada vecina y vecino de nuestra ciudad, ¿y saben por qué los podemos mirar a la cara? Porque durante estos dos años, cuando muchos se escondían mientras la gente la pasaba mal, nosotros estábamos al lado de la gente. Cuando la gente no tenía para comer levantamos a los Comedores y Merenderos, para que nuestros vecinos no pasaran hambre. Cuando este gobierno de Etchevarren no se quiso hacer cargo de la situación sanitaria que atravesaba la ciudad, no quiso recibir al Ministro de Salud. Nosotros nos hicimos cargo, lo recibimos y trajimos la vacuna para todos los dolorenses. Hoy el 80% del pueblo de Dolores tiene las dos vacunas. Y gracias a un grupo de jóvenes, como Juan Pablo Rocha. Cuando nos quieren decir que la juventud está perdida, no es así, nuestra juventud está trabajando por un futuro mejor. Y podemos mirar a la cara a la gente porque nos hicimos cargo de las cuestiones esenciales. En enero nos tocó una de las peores inundaciones, y cuando el Intendente Etchevarren estaba de vacaciones en San Bernardo y a la noche caminaba por la peatonal con su mujer, nosotros estábamos con el agua a la cintura en los barrios ayudando a nuestros vecinos a levantar los muebles para que no se les mojen sus cosas. Trajimos, gracias a la gestión de todos los ministros, todo lo que necesitaban los afectados y se la entregamos al Intendente, porque jamás vamos a trabajar en contra del beneficio de nuestro pueblo.

(…) El Frente de Todos en Dolores no le pertenece a ningún apellido, le pertenece al pueblo de Dolores.”

Martín Insaurralde sostuvo: “Feliz de ver a Víctor y a este equipo de hombres y mujeres, de militantes, que vienen a construir un Dolores para todos. Me pone muy contento que hayan conformado una lista de vecinas y vecinos, hombres y mujeres comunes con muchísimas ganas de buscar responsabilidades y transformar una Dolor que sea integrada a una provincia y a una Argentina que piensa dos modelos diferentes. La Argentina que hoy se disputa, la provincia que va a dar la primera parte de la elección este 12 de septiembre, y el mismo Dolores, tienen que ver con dos modelos de país. Le decía nuestro presidente, Alberto Fernández. No es lo mismo quien gobierne en la Argentina.

Víctor contaba el trabajo solidario, humanitario, que vienen haciendo en Dolores, desde el peronismo. Ir casa por casa cuando tuvieron distintas dificultades. La inundación. Cuando vienen acarreando también la pandemia que azota Dolores, la provincia, el país y el mundo entero. Ese es el modelo de país que representa este Frente de Todos. Y el otro modelo tiene que ver con la especulación, con 20 millones de argentinos fuera de un modelo exclusivo. Por eso el fin de semana que viene se juega mucho en nuestra Patria, no es una elección más. Entendemos que solamente tres meses tuvo este gobierno que conformó esta gran esperanza allá por 2019; y después tuvimos que sufrir esta pandemia de la que hoy estamos saliendo adelante gracias a un modelo de Argentina de desarrollo, crecimiento, producción, empleo. Sabemos que esa es la salida.

Pero antes provincia y nación tuvieron que poner de pie un sistema de Salud derrumbado, que en provincia de Buenos Aires teníamos una gobernadora que había prometido no abrir un solo hospital más. Que diferente hubiera sido la historia si esos cinco hospitales que se abrieron en el transcurso de la pandemia, y los diez hospitales modulares, hubieran venido con una continuidad anterior. Pero tuvo que venir el Peronismo para poner a la Salud Publica de pie.

Creemos en la inclusión, mayor educación, mayor salud. Por eso les pido que de acá al domingo hagan ese esfuerzo enorme que decía Víctor y que veo en cada aplauso y mirada de ustedes, recorriendo casa por casa y barrio por barrio, llevando esta boleta de esperanza.

(…) Felicito a los hombres y mujeres que construyeron esta unidad. Allá por 2019 Cristina, que fue la artífice de este Frente de Todos que convocó a todos los sectores del peronismo, ella sabía que no quería que gobierne nunca más el neoliberalismo en la Argentina. Aparto diferencias, que podían ser para algunos muchas y para otros pocos, pero para ella eran mínimas. Porque pensaba y evaluaba en esos cuatro años el dolor que estaba pasando el pueblo argentino. Entonces Víctor, vos y todos los hombres y mujeres de acá, creo que son un ejemplo de eso, construyeron esta gran unidad dejando los egos de lado, pensando en la gente, en nuestro pueblo, pensando que se puede recuperar Dolores a partir de este primer paso el 12 de septiembre y el 14 de noviembre. Y construir el gran triunfo en 2023. A construir el triunfo que Dolores se merece, a ser integrado en la provincia de Buenos Aires”.

Wado De Pedro por su parte dijo: “Quiero felicitar a las candidatas y candidatos, y dejar también un saludo a todos los familiares de las personas que ya no están por motivo de la pandemia. Quiero también felicitar al personal de la salud, a todos los vecinos y vecinas que han hecho algo para pelear contra la pandemia, como Juan Pablo Rocha. Y agradecer a los y las jóvenes, esa generación que dejo de salir, de bailar, de ir a la escuela, que se perdieron viajes, encuentros, todo por cuidar a una generación de mayores. Pongo énfasis en eso, porque son los ejemplos de que todavía somos una sociedad solidaria, digna, que nos respetamos, nos queremos más allá de aquellos que siempre quieren decirnos que la Argentina no funciona, que somos una sociedad que no anda, y siempre miran para afuera. Esos que permanentemente están diciendo que la felicidad está en otro lado. Quiero remarcar la conducta, la responsabilidad y solidaridad de las y los argentinos en esta pandemia.

(…) Recuerdo en Víctor a un dirigente universitario que siempre combinaba el perfil político, social y técnico. Alguien que siempre desde la UBA estuvo pensando en quien no podía llegar a la UBA, siempre estuvo tendiendo puentes con los que menos tenían, en organizaciones, ONG’s, siempre trabajando con los vulnerables, con los que menos tienen. A este pibe lo vi discutir en la Universidad con los apellidos más nobles del resto de los partidos, se plantaba y discutía como un dirigente peronista, y siempre defendió los valores, los principios, para que todo nuestro pueblo pueda acceder a una educación gratuita y publica.

(…) Esta ciudad es muy importante para el desarrollo de la Argentina. Tiene territorio, suelo, sol, es una ciudad productiva. Y tenemos que recuperarla para que articulando con la nación y la provincia de Buenos Aires, vuelva a nacer pujante, incorporada al tejido productivo bonaerense.

(…) Macri volvió después de 90 días a decirnos como tenemos que gobernar. Y él fue la persona que nos mintió, que nos dijo que iba a gobernar para unir a los argentinos, y pasamos los peores 4 años de persecución. Al que tenía Facebook, Twitter, a los dirigentes sindicales, a los opositores. También dijo que los trabajadores no iban a pagar impuesto a las ganancias. Cuando recibió el gobierno pagaban 1 millón 150 mil personas, y cuando se fue terminaron pagando 2 millones 200 mil personas. Y fueron Sergio Massa y Máximo Kirchner quienes en el Congreso le pusieron fin a una injusticia, y 1 millón 128 mil trabajadoras y trabajadores por fin dejaron de pagar ganancias.

(…) Macri y Vidal dijeron que iban a hacer el plan más grande de obras de la historia con el mejor equipo de los últimos 50 años. Nos mintieron. Gastaron en marketing y publicidad y no hicieron obras, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, donde hicieron a los porteños más ricos de lo que eran en contra del interés del resto de las provincias. Nosotros vamos a construir una Argentina justa, federal, con trabajo, educación y salud para todas y todos.

(…) Salgamos como decía Víctor casa por casa, puerta por puerta, fabrica por fabrica, pidamos el voto con la dignidad y el orgullo de que siempre hicimos lo que teníamos que hacer para la felicidad de todo nuestro pueblo”.