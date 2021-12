En el día de ayer el Dr. Pablo Lanusse interpuso recurso de apelación contra el procesamiento de Mauricio Macri dispuesto por el juez Federal subrogante de Dolores Dr. Martín Bava, en la causa donde investiga la presunta responsabilidad del ex Presidente en hechos de espionaje ilegal, del que habrían resultado víctimas familiares de los tripulantes del submarino hundido “ARA San Juan”.

El abogado señala puntualmente su presentación, que el magistrado expuso en su resolución “su parcialidad, falta de independencia y prejuzgamiento (…); violar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad… y aniquilar su estado de inocencia”.

Dijo que en la resolución se “guionó el ingreso por la ventana del Sr. Mauricio Macri en esta investigación”, resaltando el abogado que se trataba de “una forzada construcción antojadiza, voluntarista y sesgada con un marcado designio ideológico”, más próxima “a una mediocre arenga de barricada que de una decisión proveniente de un Juez de la Constitución Nacional”, la que además violaba el principio de legalidad y de culpabilidad.

Sobre la nulidad de la decisión recurrida el letrado analizó distintas resoluciones obrantes en el expediente, puntualizando falencias de cualidades en el Dr. Martín Bava, señalando, que “los jueces no deben dar explicación de sus actos, deben analizar los hechos que investigan, con distancia, serenidad, equilibrio, imparcialidad e independencia, y decir el derecho aplicable a los mismos”.

Agrega más adelante el recurso, que toda la supuesta argumentación que exhibe la resolución era “aparente, segmentada, tergiversada, arbitraria, ideológica, producto de la parcialidad, ausencia de independencia, prejuzgamiento y compromiso personal, cognitivo, emocional y prejuicio del Juez Dr. Martín Bava con respecto al caso…”.

Más adelante indicó sobre el rechazo de pruebas testimoniales y documental, y dijo:

“Nos aniquiló el derecho de defensa y el debido proceso, porque todo ello era pertinente y útil tanto para ratificar la inocencia del Sr. Mauricio Macri como también para develar todo lo relativo al alcance típico de los informes supuestamente encontrados por la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Dra. Cristina Caamaño”.

Entre otros puntos de la presentación y refiriéndose a las recusaciones formuladas por Macri al Juez, señaló el Dr. Lanusse que eso había molestado al Dr. Martín Bava, que la demostración de su malestar y enojo debía ser motivo suficiente para reconocer que “que todo su proceso cognitivo, lógico y de aparente fundamentación” estaba “contaminado por el encono y el prejuicio negativo que lo embarga contra mi ahijado procesal…”.

Sobre el llamado indagatoria de Macri antes de la elección general del pasado 14 de noviembre, el defensor sostuvo de la obligación de todo gobernante de rendir cuentas de su gestión pública y con ello afirmar el deber de transparencia que demanda la Democracia, pero sostuvo, que en ese contexto electoral el carácter expeditivo de lo decidido por el actual gobernante de la República Argentina sobre un tema institucional muy delicado, “ponía en entredicho en el caso a uno de los elementos esenciales de la Democracia, a saber, la separación e independencia entre los poderes del Estado”.

Sobre las causas del año 2019 y 2020 consignadas en el decisorio del Dr. Bava, se puntualizó que no podía alegarse su relación con la situación procesal de Macri, ya que no habían podido participar, controlar, ni impugnar la marcha de una investigación que desconoce, resaltando que esperaba que ya ello no se subsanara “con una nueva frotada a la galera generosa, acomodaticia e inacabable de sorpresas con nuestra introducción por la ventana en aquellas, porque ello no haría más que demostrar -una vez más- la destemplanza, la falta de decoro, de mesura, y de las ya remarcadas parcialidad, ausencia de independencia y de prejuicio del Juez en nuestra contra”.

Sobre la imputación a Mauricio Macri puntualizó su defensor, que como surgía de la prueba y de la verdad histórica su defendido “ni espió, ni ordenó espiar a nadie, por ende es arbitrario pretender atribuirle generar, acumular, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia o destinados recursos para tal fin, o cualquier otra maniobra relacionada con esas inexistentes conductas”. Asimismo, puntualizó que los seis supuestos hechos descritos en la resolución dejaban al desnudo que no existía ninguna prueba para atribuirle a Macri responsabilidad personal alguna aun provisoriamente. “Como se sabe, el dolo se debe probar” señaló Lanusse, agregando, “no se puede presumir, ni inferir ni conjeturar. Se debe probar (…). Nada de eso se puede alegar fundadamente en contra de mi ahijado procesal por la sencilla razón de que, pese a la parcialidad y ausencia de independencia del Sr. Juez, es palmaria su inocencia…” resaltó.

Respecto del espionaje ilegal endilgado a su defendido señaló el defensor el exabrupto que contenía la resolución, que dijo “se inscribe en un nuevo episodio de vergüenza y bochorno judicial” al haber señalado el Juez Bava en su resolución que “las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución, nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país y se asemejan a las tareas que supo desarrollar la Dirección de Inteligencia de la Policía de Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) décadas atrás”. Para el Dr. Lanusse un Juez de la Constitución Nacional no puede abandonar “su templanza, serenidad, mesura, decoro y prudencia para ingresar en un terreno inaceptablemente ideológico y propio de un discurso de barricada”. Y resaltó, que “esas expresiones debían ser categóricamente censuradas y repudiadas, que violaban el debido proceso, el principio de dignidad humana y el estado de inocencia. Ofenden la memoria colectiva de nuestra Historia como país y pretenden estigmatizar, como ya dije, a la principal fuerza política de oposición con representación democrática”.

“Esta brutal ignominia, este vergonzante pasaje de la resolución, clama con urgencia la intervención tuitiva de la Alzada, revocando lo resuelto y apartando de la causa a un Magistrado que se ha despojado de su vestimenta constitucional para vestirse, lo expreso con tristeza, necesidad y respeto hacia la Justicia, con un inaceptable ropaje militante”.

“Es tan brutal lo escrito -puntualizó el abogado-, que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwritter (Nota redacción: escritor fantasma, alguien que lo hubiera escrito y que no fue el juez).

Seguidamente agregó, “tan repulsiva y estremecedora la barbaridad que se conjetura y que no se detiene en exponer infundadamente en la resolución que impugno, que aquella duda no necesita siquiera, de momento, ser develada. Eso sí, clama por su urgente e inmediata corrección para volver a colocar a la búsqueda de la verdad en el fiel de su balanza destruido por la parcialidad y ausencia de independencia del Sr. Juez Dr. Martín Bava”.

Sobre la prohibición de salida del país y reglas de conducta impuestas a Macri, señaló que con “una argumentación antojadiza, tergiversada, caprichosa y falsa que no puede convalidar estas limitaciones a la libertad personal, de circulación, tránsito y de los derechos políticos de mi ahijado procesal, por ser ello derivación de una fundamentación aparente y arbitraria”, reseñando al respecto el cumplimiento por parte del expresidente a las citaciones a declaración indagatoria formuladas por el Juzgado, haciendo hincapié que se le había notificado en su domicilio cuando éste se encontraba fuera del país, y que el Dr. Bava por ser Juez Federal en lo Civil y Comercial de Azul “había olvidado, que en el proceso penal no existe la notificación tácita, es obligación del Juzgado notificar fehacientemente”.

Respecto a la prohibición de salida del país que se le impuso, el recurso señala que la notificación a indagatoria había sido formulada cuando Macri estaba en el extranjero, en un país que no tiene tratado de extradición con Argentina, y que sin embargo regresó. Que es público y notorio que su representado tiene arraigo familiar, laboral, social y patrimonial en nuestro país, y que desde su rol de líder político de la principal coalición de oposición con representación democrática construye, vela y promueve la vigencia de las instituciones republicanas y de nuestra Constitución Nacional, por lo tanto debía revocarse esa resolución con una fundamentación aparente y arbitraria al no existir riesgo procesal ni atisbo alguno de peligro de fuga.

Respecto del embargo señala el recurso sobre la cuantificación que realizó el Juez, que ella no resultaba aplicable porque en la causa no se había constituido ningún actor civil y por lo tanto no existía la posibilidad de que se realizara un reclamo por daños y perjuicios, indicando asimismo que tanto el Código Penal como la ley de seguridad nacional no prevén pena de multa.

Por todo ello el Dr. Lanusse solicitó la elevación de la apelación a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, donde señaló que ampliará el cuestionamiento contra la prisión preventiva dictada a Mauricio Macri, sobre la prohibición de salir del país, el embargo sobre sus bienes y dinero, como así también de las reglas de conducta impuestas.