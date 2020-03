En el día de ayer, la ciudad continuó con el aislamiento preventivo dispuesto por el Gobierno Nacional en el marco de la Pandemia del Coronavirus; viéndose escaso movimiento en varios puntos de la ciudad, salvo en los lugares donde los dolorenses podemos ir a comprar los productos que necesitamos para consumir a diario.

Los retenes policiales continuaron en varios lugares de la ciudad, intentando que la gente salga lo mínimo indispensable, pero se ve que algunos no lo entienden ya que en una breve recorrido por la ciudad pudimos observar a gente dando vuelta en moto o circulando por la ciudad en bicicleta con menores.

También se puede observar a vecinos que circulan en autos, y lo hace con barbijos.

Por otra parte los accesos de la ciudad continuaron vallados, pudiéndose conocer que el movimiento fue menor a días anteriores. Destacándose que si no es de Dolores no ingresa a la ciudad, por ejemplo ayer vinieron personas que eran de Belgrano para visitar a un detenido en la Unidad 6, como las visitas están suspendidas y no puede ingresar nadie de afuera, no se los dejó ingresar.

Debemos destacar la labor que realizan las fuerzas de seguridad, ya que están muchas horas realizando su trabajo en la calle en pos del bien de la comunidad.

Se entregaron más pistolas para tomar temperatura a distancia

La Municipalidad entregó a la Comisaría Distrital y al Grupo GAD, pistolas que permiten tomar la fiebre a distancia.

Hoy Consejo Social abierto

La Municipalidad informó que hoy el Consejo Social estará abierto de 9 a 12 horas.

Nuevo horario de comercio

Anoche personal policial recorrió los comercios informando a sus propietarios que el nuevo horario de atención a clientes es de 8 a 20 hs. A partir de ese momento deberán cerrar sus puertas.

En Conesa realizan detenciones por violar el aislamiento

En General Conesa también hubo demorados por incumplimiento del aislamiento social obligatorio.