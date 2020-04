Ante las reiteradas consultas realizadas en torno a las donaciones que ésta institución ha realizado -ya comunicadas internamente a nuestros colegiados- y en torno al desempeño de nuestro trabajo en estos tiempos, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Dolores informa a la población en general lo siguiente:

1) Debido a la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Dolores realizó donaciones a los hospitales y/o Secretarias de Salud de los 15 partidos que integran nuestro Departamento Judicial. Lo donado en total asciende a la suma de Pesos noventa mil ($ 90.000).

Esta institución no puede hacer diferencias y colaborar solo con algunas localidades que integran el Departamento y no hacerlo con otras que también son parte de el; de ahí que el monto asignado a cada Municipio de manera individual, no constituya una gran suma de dinero.

2) No es verdad que “Justicia está cerrada”. Los organismos jurisdiccionales continúan funcionando durante la cuarentena obligatoria, lo que implica que Magistrados y Funcionarios concurren a trabajar para atender los asuntos urgentes, siendo el servicio de justicia una actividad esencial.

Por otra parte, el día 31 de marzo de 2020 se ha dictado la Resolución 14-20 por la Suprema Corte Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ella dispone que los Magistrados y Funcionarios de las distintas instancias judiciales donen entre el 15 y el 20% de su sueldo básico a instituciones estatales o de bien público de la Provincia.

Si bien este modo de proceder no es ni más ni menos que el que corresponde ante la difícil situación que estamos viviendo, sentimos la necesidad de hacerlo público debido a la desinformación y el erróneo concepto que suele tenerse hacia los miembros de este Poder del Estado, quienes, aunque sea una verdad de Perogrullo, formamos parte de la sociedad y padecemos en más o en menos los mismos problemas que el resto de sus integrantes, nos duelen las mismas cosas, compartimos las mismas preocupaciones y tenemos los mismos anhelos.

Por lo cual queremos hacer llegar nuestra solidaridad con todas aquellas personas que ven afectada su economía debido a las medidas adoptadas para cuidar la salud de todos, no nos es indiferente su situación, también somos conscientes de las dificultades que están atravesando los más vulnerables en todo sentido.

Seguimos trabajando con el compromiso de lograr una sociedad más justa y solidaria, y por ello invitamos a las restantes instituciones a seguir este camino de colaboración y solidaridad.

Consejo Directivo