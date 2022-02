La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires que encabeza Alberto Sileoni oficializó los protocolos en las aulas para minimizar el riesgo de contagios de coronavirus entre alumnos, alumnas y docentes en el marco del comienzo de las clases para el ciclo lectivo 2022, que darán puntapié el próximo miércoles 2 de marzo; informó Infocielo.

Los mismos se pueden resumir en seis ejes principales: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, higiene y limpieza, ventilación y distancia. Mantienen los principales lineamientos que habían adelantado tanto Sileoni como el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Entre los principales cambios que habrá con respecto a las clases en 2021 es que no deberán aislarse los contactos estrechos de Covid-19 que no presenten síntomas, como así tampoco deberán aislarse quienes tengan las tres dosis de la vacuna. El uso de barbijo en las aulas aún será obligatorio, pero no en espacios abiertos.

¿Cuáles son los principales protocolos contra el coronavirus para las clases en la provincia de Buenos Aires?

Según indicaron fuentes de Educación, los principales protocolos contra el Covid-19 en las clases 2022 serán las siguientes:

Asistencia Cuidada

Las personas enfermas por cualquier enfermedad de transmisión respiratoria o por contacto no deben concurrir a establecimientos educativos hasta que su presencia no ponga en riesgo a otros.

NO deben concurrir aquellas personas que presenten síntomas compatibles COVID-19, (casos sospechosos, o confirmados). Los casos sospechosos deben procurar tener diagnóstico por cualquiera de los criterios vigentes.

A los contactos estrechos de casos confirmados, se aplicarán las mismas normativas vigentes que para población general. Las personas con vacunación completa pueden continuar concurriendo.

En caso de brote en un aula se realizará la investigación correspondiente y se tomarán las medidas correctivas de manera inmediata para minimizar el riesgo e hasta que su presencia no ponga en riesgo a otros interrumpir la cadena de transmisión.

Vacunación

El propósito de la Campaña Nacional de Vacunación es disminuir la morbilidad, mortalidad ocasionados por el SARSCoV-2 en el país Vacuna contra COVID-19 en estudiantes, docentes, no docentes y resto de comunidad educativa.

Vacunación de Calendario Nacional en estudiantes, docentes, no docentes y resto de comunidad educativa.

Coadministración de vacunas e importancia de vacunación según situación epidemiológica – Doble Viral (sarampión y rubéola en todos los adultos de 18 a 56 años).

No será obligatorio que los niños estén vacunados contra el coronavirus, pero la Dirección General de Cultura y Educación lo recomienda.

Uso de Barbijo

La utilización de barbijo adecuada mente colocado disminuye el riesgo de transmisión de Covid-19.

Se recomienda el uso de barbijo durante todo el tiempo que dure la permanencia en la escuela en espacios cerrados. En espacios abiertos no se requiere su uso y se aconseja mantener la distancia en ese contexto. Cuando no se puede usar barbijo, como en el momento de la comida o de la actividad física, se recomienda mantener una distancia de 1.5 metros.

Ventilación

Mantener la ventilación de ambientes favorece la mejor calidad de aire, lo que mejora el ambiente para el aprendizaje y disminuye el riesgo de transmisión de virus respiratorios.

Ventilación constante. En lo posible cruzada (de no ser posible, recomendado el uso de ventilador hacia la ventana para mejorar el intercambio de aire con el exterior).

La provincia de Buenos Aires implementó medidores de Dióxido de Carbono para controlar la ventilación en las aulas.

Higiene y Limpieza

Limpieza y desinfección de ambientes por parte del personal de limpieza disminuye el riesgo de transmisión de enfermedades.

Higiene de manos periódica y adecuada de todos los miembros de la comunidad educativa.

Distancia

Mantener la distancia entre personas, disminuye el riesgo de infección de enfermedades respiratorias.

Se recomienda organizar los espacios comunes y compartidos (patios para recreos, comedores, salones de actos, salas de reunión, etc.) considerando la necesidad de ventilación constante y distanciamiento. Se recomienda priorizar el distanciamiento en los momentos en los que no se puede utilizar el barbijo como los momentos y espacios destinados a la alimentación, la actividad física y otros.