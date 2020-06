Este sábado 20 a las 20 hs. a través de la plataforma Zoom se realizará la charla “Qué conocemos de nuestra Bandera Nacional”, organizada por la Dra. Daniela Ruiz y que estará a cargo del Dr. Alfredo Meckievi.

Para conocer más detalles sobre el objetivo y el desarrollo de la misma charlamos con la organizadora, quien decía: “la idea es proponer a toda la comunidad, chicas, chicos, comunidad educativa, comunidad universitaria, participar de una celebración para el ‘Día de la Bandera, homenajeándola”.

- ¿En un momento difícil?

Sí, Es una época complicada. La pandemia y la emergencia sanitaria nos tomaron por sorpresa y nos desorientó. Me parece que a cada uno desde su lugarcito le costó ver cómo íbamos replanteando un montón de cosas. En mi caso, comencé a ver que en esta situacion se daba una consecuencia lógica pero no querida: empezamos a saltear las celebraciones patrias. Los que somos padres sabemos que las instituciones educativas trabajan por whatsapp, mail o como se pueda para contener la situacion. Todo es virtual.

- ¿Es una forma de reivindicar nuestra identidad?

Me da la sensación que este tiempo nos desaceleró a nosotros como personas, pero por el otro lado acelero la tecnología. Nos encontramos en la Fase 5 del distanciamiento social en Dolores, y esta charla es una de las que se da en algunas instituciones siempre, cada año. Como no va a poder hacerse de ese modo hable con el Dr. Meckievi, se lo plantee, le dije que me parecía que nos salteábamos un poco las fechas de nuestros símbolos patrios. Y lo que hicimos fue organizarla

- ¿Cómo va a desarrollarse?

Sera virtual, por supuesto, este sábado 20 de junio a las 20 horas. El primer tramo será de 20 a 21 horas, donde la charla versara sobre las curiosidades de nuestra Bandera, tomando como referencia a varios investigadores que se han dedicado al tema. Después habrá un pequeño break, y de 21 a 21:30 habrá tiempo para que la gente participe, si tiene alguna pregunta, pedir algún material para que le enviemos. Tratando de hacer algún ida y vuelta y alguna reflexión.

- ¿Cómo surgió la idea?

Mientras estaba en la cuarentena, venia leyendo y planteándome que poco conoce uno de algunas cosas. Mirando una película nacional, leí que el INCAA decía que uno no puede querer lo que no conoce, y comencé a plantearme un montón de cosas. Uno siempre quiere transmitirles a los hijos el amor por el lugar, los símbolos patrios, en este caso la Bandera Nacional. Así surgió la charla.

- ¿Tratará del proceso de creación de nuestra Bandera?

Exactamente, todo el proceso hasta la Bandera que conocemos. Y por otro lado, poniéndome en contacto con asociaciones que se dedican a la historia, me contaban que en esta época de pandemia se ve como una vuelta o una búsqueda de un punto de partida. Y que el hecho de que no poder tener estas celebraciones de nuestros símbolos patrios en persona, provoco avances y brinda posibilidades encontrando otras formas. Queremos celebrar el Dia de la bandera. Que la comunidad, a través de esto, pueda recordar a la bandera y a Manuel Belgrano. Este año fue decretado por el Estado Nacional como Año de Manuel Belgrano, y se lo homenajeará de muchas maneras, resaltando su figura, su pensamiento y sus acciones.

- ¿Cómo se puede participar?

Es una charla que requiere inscripción previa, pero totalmente gratuita. Sera muy sencilla, para toda la familia. Tienen que inscribirse al mail charlasdolorenses@gmail. Una vez que se inscriban les enviaremos una clave. Como esperamos participación de adolescentes y niños, queremos cuidar cualquier infiltración de material inadecuado.

- ¿Qué tomó en cuenta del Dr. Meckievi para que esté a cargo de la charla?

Ademas de ser el creador de la Ley de Protocolo de la Bandera de la Provincia de Buenos Aires, y de la Bandera y el Escudo de nuestra ciudad, esta es una charla que el da siempre, cada año en algún colegio, alguna institución. Y siempre lo he visto muy interesado en esta cuestión de los símbolos patrios, me pareció adecuado invitarlo. Esta tiene que ser una experiencia que nos encuentre hermanados, buscar puntos de encuentro que nos unan. La bandera Argentina nos representa en todo el mundo.

- Por4 último, ¿organizar este tipo de charlas te hace reflexionar también sobre nuestros símbolos?

Si. Cuando llego de trabajar, antes de prepararme el mate, voy a la parte de atrás de la oficina y miro las banderas de la Plaza Castelli, que durante toda la mañana es hermoso ver flamear. A veces les saco fotos, son cosas pequeñas pero muy simbólicas para nosotros. Y hay muchísimos detalles sobre nuestros símbolos que no conocemos. Hay que decir que esta charla va a recorrer justamente aspectos poco conocidos del camino de la creación de nuestra bandera, curiosidades también.