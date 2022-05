En una sala de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó este martes un preestreno de la película “Agua Sucia” realizada por dos cineastas capitalinos, que refleja la vida laboral del profesor César Alberto “Beto” Barragán.

Para conocer del film, de cómo nació, qué refleja y cómo fue filmado, charlamos con nuestro convecino, quien comenzaba diciendo: “Desde que ingresé al Servicio Penitenciario siempre tomé la actividad con muchísima dedicación, con muchas ganas. Siempre los internos para mí fueron alumnos, mis alumnos, hice con ellos las actividades que me permitían los espacios con que contaba, tomando las medidas de seguridad y adaptándome a un lugar diferente, distinto. Para mí en la Unidad Penitenciaria (de Dolores) en lo que respecta a las actividades deportivas y recreativas, se podía hacer de todo. Y en la medida en que lo fui haciendo fui ganando la confianza de los internos.

– ¿Qué actividades desarrolló u organizó en la Unidad a partir de ser Profesor de Educación Física?

Por ejemplo, la participación de la Unidad 6 en 2006 en un Torneo de Fútbol denominado “Mundial”, en el que participaron las 55 Unidades Carcelarias de la provincia de Buenos Aires. Cada Unidad representaba un país con su camiseta y demás. El torneo fue muy lindo, con Dolores representando a Brasil. La final se jugó en el Estadio Único de La Plata, y me llamó la atención la cantidad de familias que había en las plateas.

– ¿Familiares de los internos?

Familiares de internos y gente, público en general, pero que tenían algo que ver con algún detenido que estaba jugando a la pelota en ese torneo. Y fue un éxito, no tuvimos nada que lamentar; se tomaron las medidas de seguridad pertinentes. Eso motivo a que el entonces Jefe de Deportes de las Cárceles de la Provincia, me confiara la posibilidad de manejar una Selección provincial, es decir armar un equipo selectivo de todas las Unidades Penitenciarias, traer los internos elegidos a Dolores y hacer una Selección para jugar los torneos de AFA.

– ¿Para participar en un torneo de la AFA?

Si, para participar en un campeonato de la AFA, o sea con gente que no estaba detenida, un campeonato de la Liga. Me encantó la idea, que en un principio parecía descabellado porque había que trabajarlo, llevarlo adelante. Era impensado que se llevara a cabo. Entendieron que yo era la persona indicada, como Profesor de Educación Física, como ex futbolista profesional, y también porque tengo el título de Técnico, además del trato y relación con los internos.

– ¿Lo suyo era solamente lo deportivo o era también responsable del tema seguridad en lo que organizaba?

No, la seguridad no corría por mi cuenta. Obviamente la actividad recreativa, deportiva y el buen uso del tiempo libre, como se denominaba mi espacio, tenían mucho que ver. Porque la idea era llevar gente que no tuviera problemas, conflictos, que aceptara indicaciones, que participara contra muchachos que estaban en libertad, sin pegar patadas. Era para cambiar personalidades, mejorar la conducta, para integrarlos. El tema es la reinserción social, ese es el gran tema que uno persigue con el Servicio Penitenciario. Si no, es amontonar gente adentro de una Cárcel con los problemas que eso conlleva. La idea es pensar en el día de mañana, porque estos muchachos cumplen sus condenas y vuelven a la sociedad, algunos reinciden y otros no. Y ese proyecto del futbol es el que interesó a dos empresarios cinematográficos que vinieron. Les gusta el fútbol y los atrajo el fútbol de presos que iban a jugar al Estadio, que salían esposados en un camión, y que llevaban vigilados.

– ¿Cómo conocieron el tema y se interesaron?

Seguramente por alguna noticia, alguna foto que les llegó. Pidieron los permisos pertinentes y vinieron. Y ahí me conocieron, me contaron a lo que venían, que querían ir directamente a las prácticas de fútbol. Les dije que ese día tenía otras actividades: boxeo, reunión con la gente de rugby y un torneo de bochas que estaba finalizando. ¿Acá adentro? me preguntaron. Sí, “yo soy Profesor de Educación Física, no solamente de fútbol” les dije. Me pusieron un micrófono y me pidieron permiso para filmarme en lo que hacía habitualmente, “haga lo que usted hace” me dijeron. Todo fue raro, venían cinco metros detrás de mí, cuando yo frenaba ellos frenaban, cuando yo arrancaba ellos arrancaban, lo que hablaba con los internos lo grababan. Me fui olvidando de a poquito del micrófono e hice mis actividades normales en la Unidad esa mañana. Luego fui al Colegio Nacional porque tenía clase, y ellos vinieron conmigo, la Directora Mariela Rodríguez les permitió que tomaran imágenes, fotos, di mi clase en el CEF, con ellos filmando. Y por la noche recibí un mensaje de voz donde me agradecían, y me decían que habían dado un golpe de timón respecto del enfoque de la película que iban a hacer.

– ¿Usted sabía que querían hacer una película?

Me habían dicho que querían hacer un Documental, de algo que atraía como la Cárcel, que tenían los permisos y autorizaciones. Estaban detrás del tema fútbol, pero cuando me conocieron, nuestras charlas, los demás deportes, vieron que había mucha actividad deportiva… Si para una persona en libertad la actividad física es importante, imagine lo que es para una persona privada de su libertad, tener su recreación, despejarse, eliminar tensiones, trabajar en equipo, conocer valores. Me agradecieron y por teléfono me dijeron que iban a hacer otra cosa, más directamente relacionada a mi vida laboral dentro de la Cárcel, enfocada no solo al fútbol sino a todas las actividades.

– ¿Cómo hicieron la película, cuándo y dónde filmaban?

Empezaron a filmar los martes, miércoles y jueves mis actividades laborales, también fueron a mi casa, filmaron, estuvieron con mi esposa Marisa, cuando ella enfermó siguieron de cerca el proceso, nos acompañaron. Se forjó una amistad familiar, con mi señora, conmigo. Me sorprendieron cuando se interiorizaron de los problemas de salud de Marisa. Aparecieron un día en un hotel en La Plata cuando estaba con ella, también en Buenos Aires. Y eso está todo reflejado en la película, por eso es muy fuerte a nivel emocional.

– ¿Cuándo la terminaron?

Un año y medio después que Marisa falleció me llamaron diciéndome que habían terminado la película, que se llama “Agua Sucia”, que iba a haber un preestreno en Capital, el que se hizo este martes 10 de mayo. Fui con Ezequiel Suárez, un chico que quiero mucho, un amigo, compartimos muchas cosas con él y me acompañó. Tuve la suerte que Jorge Olguín estuvo presente, mi hijo mayor Nicolás también, mi hija Valentina, que trabaja en Buenos Aires me dijo que no me enojara pero que tenía muy presente la figura de su madre y sabía que Marisa estaba en la película. Y Santiago el más chico que trabaja en Dolores, no pudo ir.

– ¿Cómo fue la presentación de la película?

Estuve rodeado de técnicos, sonidistas, iluminadores, técnicos de audio, gente relacionada al Cine que venían a darme la mano, a saludarme antes de empezar la película. Ellos la habían visto muchas veces, la habían compaginado, sabían quién era yo, el “Profe Beto”. Me gustó mucho la película, me emocioné, está hecha con cariño, con mucho respeto hacia la parte laboral. Para mí fue un honor estar mirando la película que es mi vida laboral dentro del Servicio Penitenciario, donde trabajé tantos años hasta jubilarme. Rodeado de afectos. Estoy viviendo un momento muy especial.

– ¿Debieron superar dificultades para filmar la película?

Sí, la pandemia y dificultades permanentes. El amontonamiento de muchachos que están detenidos, la Cárcel que tiene capacidad para 350 internos tenía cerca de mil, las dificultades que tener tanta gente conlleva peleas, permisos, avales judiciales. Siempre se fueron dando las cosas. La Municipalidad de Dolores les consiguió el alojamiento en más de una oportunidad y las comidas, para que vinieran sin tanto gasto. Tuvieron apoyo del INCAA, pero todavía tienen algo que cobrar. Habían ganado un casting con imágenes de fútbol y la temática que iban a hacer, y eso les permitió que les proporcionaran algo de la parte monetaria. Pero siempre estaban con el mango justo.

– ¿Cómo se ve en la película, el profesor o como actor?

Digamos que “de grande te convertiste en artista” no aplica conmigo. Yo no actué de Profe, soy Profe, no fui a la Cárcel a hacer una película, iba a trabajar como todos los días. Sin importarme si me filmaban o no. Yo actué de “Beto”, hice lo que hice durante años y con mucha pasión. Ese fue tal vez el premio que a veces no llega, de un reconocimiento. Lo tomo así. Para el Servicio Penitenciario yo era un Profesor más, y fuimos noticia. Se jugó un Seven de Rugby, se hizo un Torneo de Fútbol, y nunca tuvimos inconvenientes, al contrario, siempre fuimos noticias buenas respecto al deporte. El deporte dignifica a la persona, le permite desarrollarse, hacer amigos, entablar amistades. No sé si en otros lados (Cárceles) se hará. Espero que la película la vea mucha gente, también aquellos que hoy está en libertad y participaron de distintas actividades conmigo. Desearía que la vea gente que puede llegar a tomar decisiones para mejorarles la calidad de vida a los internos digan, “viste la película Agua Sucia, lo que hacía el Profesor Barragán y lo que hacían los internos, como participaban, como disfrutaban”… Esto tendría que ser política penitenciaria, institucionalizarse.

– ¿Cómo se llaman los cineastas que la filmaron?

Guillermo Ruiz y Diego Crespo. Dos empresarios cinematográficos. Siempre vinieron y filmaron ellos dos. La empresa, la productora, se llama “Nenuco” y tienen muchas películas. Conocen a Facundo Ghiglione, porque van a arrancar con una película sobre la historia del boxeo en nuestro país.

– ¿Dónde se presentó “Agua Sucia”?

Fue una función privada de chequeo de master, en la sala de cine de la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) en CABA. Existe la posibilidad de exhibirla acá en Dolores, lo que sería para mí un orgullo, una satisfacción muy grande. En más de una oportunidad hice cosas que me hubiera gustado que desde el Servicio (Penitenciario) hubieran dicho “Profesor, muy bien, lo felicitamos”. Pero nunca. El reconocimiento vino de dos muchachos ajenos al Servicio que se sorprendieron de la tarea que uno realizaba.

– ¿Podrá verse en Cines?

En cualquier sala, está en etapa de distribución. Le están poniendo subtítulos, ya que va a participar de varias muestras de Cine. Dura una hora veinte minutos, uno queda con ganas de seguir viéndola, está hecha con lo mejor en calidad de un filme.