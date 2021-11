En una resolución dictada ayer, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó la prohibición de salida del país que el Juez Federal Martín Bava había impuesto a Mauricio Macri, ello en el marco de la investigación por presunto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino “ARA San Juan”.

Los jueces Dres. Alejandro O. Tazza y Eduardo P. Jiménez puntualizaron en su decisorio, que el ex-Presidente y su defensor el Dr. Pablo Lanusse habían apelado el punto de la resolución del 1° de octubre pasado, en la que el Juez subrogante del Juzgado Federal de Dolores dispuso la prohibición de salida del país a Mauricio Macri, alegando que la decisión del Dr. Bava carecía de fundamentos, aniquilaba derechos, principios, garantía de defensa en juicio, debido proceso, libre circulación y tránsito, principio de inocencia, proporcionalidad y razonabilidad. Señalando concretamente, el “Juez omitió todo fundamento que explique las razones y el proceso lógico que lo condujo a disponer mi prohibición de salida del país…”.

Puntualmente señalaron que en la prohibición de salida del país dispuesta no había analizado la inexistencia de riesgos procesales, ni el reciente anoticiamiento del inicio del sumario, ni el consolidado arraigo que tiene el exmandatario en el país, que en definitiva el Juez Bava no informaba con que fundamentos disponía la restricción ordenada.

En su presentación el doctor Lanusse indicó, que si bien el Juez Federal de Dolores en su resolución del 1° de octubre pasado había señalado que las pautas de conductas y medidas de coerción alternativas a la prisión se habían fijado anteriormente, que le habían sido notificadas a Macri en forma personal al momento de recibírsele la declaración indagatoria, el defensor resaltó que el ex-Presidente a esa fecha no había aún prestado declaración en los términos del C.P.P.N. Puntualizando además, que las pautas de conducta notificadas lo habían sido en una causa del año 2020 en la que su defendido no era parte, y de la cual nada se le había informado o notificado.

La abogada de la querella, Dra. Valeria Carreras, señaló que la prohibición de salida del país ordenada respecto de Macri resultaba ajustada a derecho, pues dicha medida tendía a asegurar su sujeción al proceso y evitar el riesgo que pudiera jaquear el debido accionar de la justicia ausentándose del país.

Por su parte el Fiscal Federal ante la Cámara, Dr. Juan Manuel Pettigiani, manifestó que la decisión del Juez Bava resultaba desproporcionada, compartiendo en lo sustancial los argumentos de la defensa y dictaminando en favor de que se revocara la prohibición de salida del país impuesta al x mandatario.

Los jueces de Cámara al resolver consideraron, que la restricción de salida del país es una medida que en definitiva coarta la libertad y que por ello los justificativos para ordenarla debían ser serios y concretos. Que ese justificativo debía encontrar asidero en una mínima investigación que aconsejara adoptar esa medida, que el justificativo debía buscarse en pautas objetivas que aconsejaran la conveniencia de adoptar tal decisión, debiendo encontrar asidero en una mínima investigación que en definitiva aconsejara adoptar una medida de tal carácter, indispensable para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. Que si bien las medidas coercitivas son de naturaleza provisional, su imposición debía formularse bajo el estricto respeto de los estándares de razonabilidad y proporcionalidad, destacando que en el caso, el Juez Bava había zanjado el conflicto “sin exponer en el fallo impugnado los fundamentos que requeridos por el ordenamiento vigente, permitan entender o analizar el porqué de la decisión que ha tomado”. Resaltaron seguidamente los Camaristas, que como sostenía la defensa de Mauricio Macri éste no había “comparecido a prestar declaración indagatoria, ni se encontraba vinculado de manera alguna a la causa 8580/2020”. Que por lo tanto las referencias del Juez, no producían efecto sobre el sindicado, pues no permitía comprender en qué motivos de estricto corte personal se fundaba la prohibición de salida del país ordenada.

Y que al verificarse, que el Magistrado había “prescindido explayarse de un modo integral, certero y actual sobre aquellas circunstancias que lo ayudaron a convencerse intrínsecamente sobre la necesidad de imponer la prohibición de salida del país de Mauricio Macri”, tampoco había aportado información de calidad que fundara su decisorio.

Por eso ambos jueces entendieron que se debía revocar la prohibición de salida del país impuesta a Mauricio Macri, enviando las actuaciones al Juzgado Federal de Dolores para que se dicte un nuevo pronunciamiento “en donde analice la variable cautelar escogida e imprima suficiente fundamentación de ello”.