El Intendente de Castelli, Francisco Echarren recibió a Gabriel Katopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación. Juntos, firmaron la licitación pública para la construcción de un microestadio municipal.

Primero, recorrieron el hospital local “Dr. Ramón Carrillo”, donde se iniciaron nuevas refacciones en diferentes sectores, entre ellas 7 nuevas habitaciones, baños, sala de médicos y enfermería.

Más tarde, realizaron la inauguración del primer tramo de asfaltado, que compone 3km, para unir el casco urbano de la ciudad con Pueblo Nuevo, Centro Guerrero. Del corte de cinta participaron, además, funcionarios locales.

Por último, en el Cine Teatro Avenida, y ante una gran cantidad de vecinos y deportistas, descubrieron la piedra fundamental y anunciaron la construcción de un microestadio para la ciudad, el recinto llevará el nombre de “Ciudad de Castelli”. En el acto estuvieron presentes los Intendentes de Chascomús Javier Gastón y de Ranchos Juan Manuel Álvarez, también autoridades del Gabinete Municipal.

“Felicidad enorme, se cumplieron sueños colectivos. Inauguramos una obra que tenía una espera de 100 años”, expresó Echarren, respecto al primer tramo finalizado del asfaltado de la Avenida de los Inmigrantes.

Además, sobre la histórica obra del microestadio, sentenció: “Entendimos al deporte, desde un principio, como una actividad que integra. Hoy las diferentes clases sociales comparten el deporte, crea valores y jóvenes responsables. Hoy, después de 10 años de trabajar el desarrollo del deporte, nos proyectamos al futuro con un crecimiento importante”.

Por su parte, Katopodis aseguró que: “Inauguramos una obra increíble”, y destacó que caminar ese frente de Castelli pegado a la ruta 2 lo pone en valor.

“Al mismo tiempo de inaugurar, poner en marcha otra. Cortar la cinta, es mostrar la palabra cumplida, al mismo tiempo estar iniciando un proyecto que es importante: un microestadio que seguramente será de los más importantes de la región”, adhirió.

Para culminar, el Ministro finalizó: “No es cierto que la Argentina no tiene destino, no es cierto que la crisis sea terminal ni que no tengamos proyectos, lo que ví en Castelli es una comunidad pujante y un Intendente al frente de un proyecto de ciudad”.