El designado titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, afirmó ayer que en su gestión buscará un organismo “amigable, que pueda hacerle más sencillo al contribuyente el pago de sus impuestos”.

En ese sentido, en declaraciones formuladas esta mañana a Urbana Play, Castagneto sostuvo que “no es fácil unificar impuestos, ni es algo de un día para el otro, pero sí hay que hacer una revisión de la parte impositiva porque uno tiene impuestos nacionales, provinciales, y tasas municipales”.

En la misma línea, argumentó que “cada jurisdicción tiene su derecho pero hay que coordinar el accionar para que todos los días no le llegue a uno una boleta de un impuesto”.

“Por eso -agregó- propongo una AFIP amigable, hacerle más sencillo al contribuyente el pago de sus impuestos o aportes y contribuciones, o en el caso de Aduanas los derechos de importación”.

Finalmente Castagneto, quien reemplazará en la AFIP a Mercedes Marcó del Pont, destacó que será “indispensable la articulación de estos organismos con el Ministerio de Economía y con el Banco Central”.

“Lo que no vamos a perdonar es el trabajo ilegal, la trata laboral, como lo venimos trabajando. Porque me parece que, en el siglo XXI, no puede existir más la trata laboral en la Argentina”, había dicho ayer.

“Lo importante es tratar de cumplir con la ley, ser justos y equitativos: que paguen los que tengan que pagan y no cobrarles a los que no corresponda”, agregó.

Anteriormente, Castagneto se desempeñaba como Director General de Recursos de Seguridad Social de la AFIP.