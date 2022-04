En un fallo dictado ayer por la Sala I de la Cámara Penal de Dolores se rechazó la recusación formulada por el doctor Hugo Tomei contra el Juez de Garantías Dr. David Mancinelli, en el marco de la denuncia donde sus defendidos, los rugbiers imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, habían sido reconocidos como “particulares damnificados”.

La denuncia contra la Fiscal Verónica Zamboni y la Defensora Oficial Verónica Olindi Huespi había sido formulada por el abogado en nombre de Enzo Comelli, Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi, Matías Benicelli y Blas Cinalli, a raíz de la actuación que a esas funcionarias judiciales le cupo al inicio de la causa.

El Dr. Tomei había recusado al Juez Mancinelli, señalando que el magistrado no se había expedido en su momento sobre cuestiones, que de haber ocurrido podrían estar incurso en el delito de privación ilegítima de libertad.

En este nuevo fallo firmado por los Jueces de Cámara Dres. Felipe Defelitto y Fernando Sotelo, se indica que el planteo recusatorio “resulta a todas luces prematuro”, pues la recusación se formulaba sobre una hipótesis, “se habría cometido un delito (privación ilegal de la libertad), desde que previamente al dictado de la prisión preventiva (que originaría la privación ilegítima de la libertad), se habrían cometido previamente otros (falsificación y violación de los deberes de funcionario público)”.

Al respecto se resalta, que el Fiscal interviniente en la denuncia de referencia -el Dr. Mario Pérez-, la había desestimado por considerar que los hechos no constituían delitos, puntualizando los camaristas, que el habérseles otorgado a los imputados el carácter de particular damnificado, “no significa –lejos está ello- dar por cierto que estamos en

presencia de la comisión de uno o varios delitos”. Podríamos decir que dicha

resolución tiene un carácter formal, pero dista –a la fecha- de ser material”.

También se indica, que el particular damnificado puede solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables, cuestiones que son resueltas pura y exclusivamente por el Ministerio Público Fiscal, que es quien ejerce y promueve la acción pública, y que es el encargado de practicarlas siempre y cuando las considere pertinentes y útiles.

Al respecto la resolución dictada por la Sala I indica, “es el fiscal quien investiga, dirige la investigación, ordena medidas probatorias, pues, una de las finalidades de la Investigación Penal Preparatoria es comprobar, mediante las diligencias conducentes, al descubrimiento de la verdad, si existe un hecho delictuoso”.

Por lo tanto, la intervención del juez de Garantías y la investigación que originó en este caso su recusación, “se topa con un valladar infranqueable, la desestimación de la denuncia”.

En síntesis, dicen los Jueces que ante una investigación en que la denuncia fue

Desestimada por el Fiscal, el Juez de Garantías no tiene intervención alguna. Que es el particular damnificado quien debe presentar elementos que puedan revertir dicha situación, y que será el fiscal quién estime la pertinencia y utilidad de aquellos.

Por ello y encontrándose frente a una investigación cuya denuncia fue desestimada considerándose que los hechos no constituían delito, y no habiéndose modificado a la fecha dichas situación, los doctores Defelitto y Sotelo resolvieron rechazar la recusación del juez de Garantías de Villa Gesell Dr. David Leopoldo Mancinelli, formulada por el Dr. Hugo Tomei en su carácter de apoderado de los particulares damnificados (los rugbiers), “por prematura”.