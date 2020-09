En un reciente fallo de la Sala II del Tribunal de Casación Penal se rechazó el recurso planteado por la defensa del ex Comisario de Chascomús Tomás Antonio Freites, quien en consecuencia será juzgado en el marco del caso Emilio Blanco por el delito de “omisión de evitar torturas”.

El Defensor General Departamental Dr. Arias Duval había apelado la resolución de la Cámara Penal de Dolores que había rechazado el pedido de sobreseimiento formulado en favor del ex funcionario policial, y porque además se había fijado audiencia para tratar la prueba ofrecida por las partes.

Los jueces que resolvieron fueron los Dres. Luis María Mancini y María Florencia Budiño, indicando el primero sobre la apelación, que el Defensor señalaba que si bien el hecho –el asesinato del adolescente Emilio Blanco en 1997- había sido investigado como “imposición de torturas seguida de muerte”, al ser condenado Fermín Basualdo -ex Jefe de calle de la Comisaría 1era. de Chascomús- lo había sido como autor de “homicidio agravado por alevosía”.

Que dado que la imposición de torturas seguidas de muerte no habían ocurrido, su defendido no podría haber evitado algo que no sucedió, resaltando que la Cámara de Dolores en su fallo había tergiversado qué era un hecho y que no, ya que “las calificaciones legales no se prueban sino que se ajustan o no a hechos probados”, solicitando como cierre de su presentación que se sobreseyera a Tomás Freites.

Los Jueces de la Cámara de Dolores habían sostenido para rechazar esa presentación de la Defensa, que para llegar a lo que ésta pretendía deberían entrar en “el análisis probatorio de evidencias rendidas en otro juicio», que si se tomaban esas pruebas como válidas se pondría fin al proceso, lo que sería un adelantamiento a la intervención a una instancia superior.

Por otra parte habían resaltado en la resolución que el Fiscal afirmaba tener elementos para sostener la acusación en el debate, sin que ello importara contradicción con el fallo anterior de esa misma Cámara, ponderando que el planteo defensista rondaba solo una cuestión de calificación, “sobre la cual, sin violar el principio de congruencia, el Juzgador no se haya obligado ni atado a la misma».

El Juez de primer voto tras el análisis del caso, señaló que “los embates de la defensa aparecen insuficientes para conmover la corrección del fallo -bien fundado y con plena apoyatura legal-, habida cuenta que lejos de encargarse de refutar las razones esgrimidas por la Cámara a modo de evidenciar el error en que habría incurrido al rechazar el pedido de sobreseimiento de Freites, exhibe una mera discrepancia con lo resuelto”.

Por ello los Dres. Mancini y Budiño resolvieron rechazar el recurso deducido por la Defensa de Tomás Antonio Freites, quedando en consecuencia despejados los pasos procesales rumbo al juicio oral al que será sometido el ex Comisario de Chascomús en época del crimen.