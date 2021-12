En un fallo dictado este viernes por los Dres. Antonio Severino, Daniel Rezzónico y Emiliano Lazzari, integrantes de la Sala I «ad hoc» de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Dolores, se rechazó el pedido de prisión domiciliaria formulado por Fermín Basualdo, el ex Jefe de Calle de la Comisaría de Chascomús condenado por el homicidio de Emilio Blanco, hecho ocurrido en esa localidad en 1997.

El Defensor particular de Basualdo, el Dr. Jaime Dovetón, había afectado nuevamente una presentación solicitando se le concediera a su asistido arresto domiciliario en razón de haber cumplido 70 años de edad, padecer una grave enfermedad, la que si bien estaba tratada y parecía controlada, el estar en una unidad carcelaria implicaba altos riesgos para esa grave patología dado que donde se encuentra alojado no cuenta con los medios necesarios para atenderlo adecuadamente. Señaló también el abogado, que las modificaciones a la ley de Ejecución Penal como al Código, habían ampliado la posibilidad de sustituir el encierro en prisión por arresto domiciliario, procurando evitar los riesgos en mujeres embarazadas o con hijos menores a cargo, y en las personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad, entendiendo que existían por ello elementos para conceder a su representado el arresto domiciliario peticionado.

Resaltó que de concedérsele ese beneficio con restricciones y límites, estaría bajo la custodia responsabilidad de un familiar en un domicilio de la ciudad de Chascomús.

Al concederles la Cámara traslado al Fiscal y al Particular Damnificado, estos se opusieron, l primer el Dr. Diego Escoda, sosteniendo entre otros argumentos, que las personas que conviven en el domicilio propuesto no reunían los requisitos necesarios para asumir el rol de garante. El Dr. Gustavo López por su parte, representante de la familia del adolescente asesinado, sostuvo que no se había podido acreditar el estado de salud denunciado por Basualdo, por lo que no existía obstáculo alguno para que el cumplimiento de la pena fuera en una unidad carcelaria. Además resaltó, que el informe técnico incorporado al incidente señalaba que no se daban “los supuestos para la morigeración de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, con fundamento en que la vivienda ofrecida carece de aptitud para cumplimentar con los cometidos del beneficio requerido”.

El Dr. Antonio Severino, de primer voto, evaluó el informe sobre las patologías denunciadas por el condenado, las cuales dijo “ya son conocidas” por pedidos anteriores, y por los informes médicos que diagnosticaron los problemas prostáticos y broncoespasmo que padece, y que resaltan en particular la no existencia de un diagnóstico que permita corroborar la grave enfermedad que el condenado dice padecer.

El Juez en su análisis señaló los parámetros positivos del condenado, como por ejemplo su buena conducta en la cárcel, pero puntualizó que no surgía “que Basualdo se encuentre enfermo en período terminal, no existe siquiera un dictamen que fehacientemente señale que corre peligro su vida…”. Que desde que fue detenido en el año 2011, la prisión que cumple no se tornaba “desproporcional puesto que aún no ha alcanzado el tiempo necesario para acceder a beneficios liberatorios”. También, indicó los impedimentos que pudieran impedir “controlar el cumplimiento de las condiciones que eventualmente se pudieran imponer”.

Por ello entendió el Magistrado que no correspondía hacer lugar por el momento a la petición formulada por la Defensa, “pues la sola invocación a haber cumplido los 70 años de edad no es motivo “per se” para el otorgamiento del beneficio; cuando, como quedó expuesto, hay motivos de peso que lo desaconsejan”. Y que en pos de dar a Basualdo un trámite progresivo a la ejecución de la condena, aparecía como aconsejable evaluarlo dentro de un medio con menores encierros que el que cumple actualmente.

Por ello el Dr. Severino acompañado en el voto por los Dres. Lazzari y Rezzónico, resolvieron rechazar el pedido de arresto domiciliario formulado por la Defensa a favor de Fermín Eleodoro Basualdo, al propio tiempo que solicitaran a la Dirección de Asistencia y Tratamiento del SPB -previa conformidad del interno- que fuera real alojado en la unidad penitenciaria n° 12 de Gorina.