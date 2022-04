Culminó ayer con el “Juicio por Jurados” el proceso en el que se juzgó a dos jóvenes dolorenses acusados por el crimen de Claudio Javier Ayuso, hecho perpetrado en nuestra ciudad en julio de 2017.

Luego de unas aproximadamente cinco horas se deliberación los Jurados alcanzaron la unanimidad que exige el Código para declarar “culpables” a los dos procesados de los dos delitos endilgados, quedando ahora el dictado de la sentencia -que se dará a conocer el próximo martes- en la cual la Juez Dra. Claudia Castro impondrá la pena, que dado los delitos sería de prisión perpetua.

El fallo sin dudas dejará conforme a la fiscalía y la querella, particularmente a la madre del asesinado que durante todo este tiempo pidió justicia por la muerte de su hijo, y desilusionados a los defensores que habían sostenido durante la investigación y el desarrollo del juicio que no había elementos para condenar a sus defendidos.

Recordemos que Matías López y Francisco Miño llegaron a la instancia de “Juicio por Jurados” por propia decisión, e imputados de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos o más personas y Homicidio agravado (criminis causa), ambos en concurso real entre sí”. También, que los hechos juzgados sucedieron entre la madrugada del sábado 8 y el domingo 9 de julio de 2017 en calle Cerrito entre Marconi y Avellaneda de nuestra ciudad, donde según sostuvo la acusación habían abusado sexualmente mediante violencia de Claudio Javier Ayuso, a quien luego con la intención de matarlo le aplicaron golpes en su rostro y cabeza, los que le produjeron una hemorragia cerebral que ocasionó su fallecimiento.

El juicio se desarrolló en la Sala de Audiencias del edificio de Tribunales, realizándose durante la primer jornada -el pasado lunes- la selección de los 12 jurados titulares y los 6 suplentes, debiendo uno de los primeros ser reemplazado por un hecho singular ocurrido el segundo día. Fue el caso de una Jurado, vecina de Gral. Madariaga. que no pudiéndolo hacer abandonó nuestra ciudad y volvió a la suya, disponiendo la Juez en consecuencia que fuera traída por la fuerza pública y posteriormente reemplazada por un suplente.

En el segundo día del juicio se escuchó a la madre de la víctima, quien muy angustiada y consternada –como se la vio en el resto de las audiencias- contó del último contacto con su hijo y aspectos de la búsqueda cuando aún estaba desaparecido.

Durante el resto de las audiencias se escucharon testigos y peritos, la mayoría reiterando lo dicho durante la investigación, menos dos, que cambiaron radicalmente su declaración alegando haber sido hostigados por la Fiscalía durante la instrucción de la causa.

Amigos de la víctima y de los imputados refirieron conceptos principalmente sobre sus personas, resaltando como testimonios de mayor peso –o impacto- los dichos de un camionero de una empresa de auxilio de vehículos que había señalado haber visto a tres personas en esa zona del frigorífico y reconocido a una, sin embargo, el testimonio dejó dudas en cuanto al día y el horario en que los habría visto.

Otro fue el de un joven que estudiaba en la Escuela de Policía y que se alojaba los fines de semana en la casa López, que manifestó haberlo visto cuando lavaba en la pileta una campera con sangre.

El Defensor doctor Estrada cuestionó seriamente la data de muerte señalada por el perito de entre 12 y 24 horas antes del hallazgo del cadáver, la que entonces fue fijada por el médico entre 24 y 36 horas dado las condiciones climáticas reinantes (frío) en ese día.

Entre los puntos periciales que resaltaron, se señaló que no se había encontrado en el lugar del hecho rastros de ADN y sangre de los imputados, solamente había de la víctima. Y respecto al anillo que usaba López, secuestrado en su casa el día de la detención y que se apuntaba como elemento usado para golpear a Ayuso, un testigo señaló saber que el imputado usaba, pero no reconoció el que le fue exhibido, agregando, que el día del hecho no había observado que lo usara.

Los alegatos : ante el Jurado se realizaron el jueves por la tarde, oportunidad donde el Fiscal Dr. Gustavo García se lo vio emocionado hasta las lágrimas cuando mencionó al fallecido Juez José Luis Macchi, cuando recordó un femicidio y al referirse al caso en juzgamiento, apelando al sentido común del Jurado, ya que dijo que era muy difícil encontrar una prueba contundente en el caso, y por eso la importancia de mirar el conjunto, concatenando los distintos indicios, que en su opinión demostraban la culpabilidad de los acusados. Para sostener esa mirada integral utilizó la metáfora del rompecabezas del caballo y jinete, “pueden faltar partes, pero sigue siendo el caballo y el jinete”, dijo.

El abogado del Particular Damnificado (la madre de la víctima), el Dr. José Equiza, retomó la interpretación de la prueba hecha por el Fiscal, cuestionó a un perito de una de las defensas (por ser pago dijo), apeló a los sentimientos y siguiendo la metáfora del doctor García señaló: “si tiene pico de pato, patas de pato, plumas de pato y vuela como pato, es pato”, pidiendo en consecuencia la condena de los procesados.

A su turno el Defensor Oficial Dr. Gustavo Estrada respecto de Matías López señaló, la necesidad sobre el hecho de responder las preguntas de ¿cuándo, dónde, cómo, quién o quiénes?, ya que en el caso sólo estaba corroborado el dónde había ocurrido el crimen. Asimismo, cuestionó el testimonio del médico oficial, porque dijo que no se basaba en evidencias científicas a diferencia del aportado por su defensa, puntualizando respecto del camionero, que si se hubiera revisado el Expediente se habría constatado que según la documentación aportada se hace referencia a un día distinto al del hecho. Y usando la metáfora del Fiscal dijo: “a este rompecabezas le falta el caballo o le falta el jinete”, pidiendo en definitiva al jurado que declarara “no culpable” a López.

Por su parte la Defensora (particular) de Francisco Miño, la Dra. Rocío Zamora, resaltó que no se había encontrado material genético de Ayuso en las prendas de su defendido. Que no se había encontrado material genético de Miño en el lugar del crimen, y que ninguno de los testimonios recibidos en las audiencias lo había ubicado en ese lugar, por lo que consideró que el veredicto debía ser de “no culpable”.

El veredicto : el Jurado ayer y luego de deliberar por alrededor de cinco horas pronunció el veredicto de culpabilidad, informándose tras ello, que en la Juez Claudio Castro el próximo martes dará a conocer la sentencia y la pena que decidió imponer, la que como dijimos todo indica será la de “prisión perpetua”.

Corolario: es de señalar que seguramente las defensas según lo prevé el Código de Procedimiento Penal, apelarán el veredicto y la sentencia ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia, debiendo demostrar los recursos incumplimientos o irregularidades en el desarrollo del juicio.