La Sala 2da. del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires rechazó un recurso de la defensa de un sujeto condenado por cinco hechos de abusos cometidos contra una menor, agravado por la convivencia preexistente entre ambos y la calidad de guardador de su autor.

El imputado había sido juzgado en el Tribunal en lo Criminal nº 2 de Dolores, donde el Dr. Antonio Severino actuando como Juez unipersonal y en el marco de un juicio abreviado consensuado por el Fiscal y el Defensor oficial, lo había condenado a “ocho años de prisión”.

Pese al acuerdo de juicio presentado el Defensor Oficial interpuso recurso de casación, el que fue resuelto por los jueces Dres. María Florencia Budiño y Fernando Mancini (de primero voto).

Este Magistrado al analizar el caso señaló, que el Defensor Oficial denunciaba en el recurso un «absurdo jurídico y arbitrariedad en la valoración de la prueba para tener por acreditada la materialidad delictiva y atribuida” a su defendido, en razón que el Juez había arribado a la conclusión de su responsabilidad con lo declarado por la presunta víctima, ya que no había otros elementos que permitiera tener por acreditadas la materialidad ilícita ni su autoría.

Al respecto destacaba, que las evaluaciones psicológicas no habían podido determinar si había sido abusada o no, puesto que «la psicología no es una ciencia exacta sino humana«. También, que la menor estaba en conflicto con su madre, que por su estado de rebeldía y estar en contra de ésta y de su pareja había abandonado el hogar, sumado ello las contradicciones que llevaban a dudar de la verosimilitud de su relato. Sintetizó su idea concluyendo que ello había podido derivar en la conformación de una historia que justificara su salida del hogar materno.

Además expresó, que «párrafo aparte» merecían los dichos de la víctima en cuanto atribuyó a su defendido una conducta abusiva hacia otra menor, ya que la madre de esta había dicho que nunca había visto nada raro, que no sabía si el imputado profesara algún tipo de religión. Asimismo el Defensor planteó dudas sobre el informe médico, indicando que la menor podría haber tenido relaciones sexuales con otra persona.

Por ello, invocando los principios in dubio pro reo y la presunción de inocencia, solicitó que se dispusiera la libre absolución del acusado Moyano.

El Dr. Mancini al analizar el caso sostuvo, que “lejos de encontrarse indemostrada la materialidad ilícita de los 5 hechos por los que resultó condenado Alberto César Moyano, así como su autoría”, el fallo del Dr. Severino había explicado adecuadamente por qué el imputado había sido responsable penalmente de los cinco hechos de abuso sexual endilgados, cuya víctima había sido una menor de desde los 13 años de edad, perpetrados en Ituzaingó, Costa Azul y Nueva Atlantis, con intimidación y al no poder la menor consentir libremente por la situación de convivencia preexistente, como también por un mecanismo del sometimiento que incluía supuestos ritos religiosos ya que el imputado practicaba la religión umbanda, en cuyo marco le decía que debía prepararla para cuando tuviera marido.

“…a contramano de las distintas alegaciones de la defensa, entiendo que el caudal probatorio que se erigió contra Moyano fue contundente y su ponderación por parte del a quo no merece censura” subrayó el Magistrado, quién agregó, “los elementos seleccionados por el juez unipersonal para construir su convicción resultaron armónicos y legalmente aptos para arribar a la condena del acusado”.

Por ello ambos Jueces resolvieron rechazar el recurso de la Defensa de Alberto César Moyano, quedando así firme con esta resolución de segunda instancia la condena que se le impuso “ocho años de prisión”.