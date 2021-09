Ayer al mediodía, la dirigente del espacio “Vamos con Vos” que encabeza Florencio Randazzo brindó una charla y dialogó con el público en el local partidario ubicado en la esquina de calles Belgrano y Rico. Castro llegó en compañía de Gustavo Pulti y Horacio Taccone, pre candidatos a Diputado y Senador respectivamente.

Fueron recibidos por Leonardo Rondi y Valeria Marasco, quienes encabezan la lista en Dolores, con quienes compartieron mesa en la charla.

La invitada se refirió a los tres ejes fundamentales de su espacio político: Educación, Empleo e Industria. Respondió preguntas y se explayó sobre todo en cuestiones referidas a la necesidad urgente de dar debate para modificar políticas erróneas que han afectado al aparato productivo del país.

Gustavo Pulti habló breve y claramente sobre el concepto de “sustentabilidad”, y Carolina Castro relato casos puntuales como ejemplos de lo que ocurre y ha ocurrido con la Industria a lo largo de las últimas décadas en la Argentina.

“Hay una ciudadanía muy desencantada de la política, y ahonda esta sensación lo que ha pasado en el último tiempo, que la política más tradicional se ha pasado chicaneándose de un lado a otro de esta grieta. Haciendo comentarios sin hablar de los problemas que tiene la gente, y eso desencanta aún más. Yo le digo a cada habitante de Dolores y del resto de la provincia de Buenos Aires, que hay que acercarse a votar y ejercer ese voto. Es un poder enorme que tenemos como pueblo el de darle un mensaje a la política a través de nuestro voto. Estamos convencidos que el mensaje tiene que ser que ni uno ni otro espacio han sabido llevar a la Argentina al desarrollo, y que necesitamos un proyecto distinto. Creo que Florencio Randazzo y esta fuerza representan eso, esa posibilidad. Veo en Randazzo algo fundamental, así como también lo veo presente en personas como Gustavo Pulti, y es esta capacidad de tener visión y liderazgo político, pero con capacidad de gestión”.

“Vengo del mundo de la producción y del trabajo, tengo una empresa industrial metalúrgica, autopartista, le damos trabajo a 540 personas en dos plantas en provincia de Buenos Aires, una en Zarate y la otra en Almirante Brown. Conozco de primera mano los desafíos, las complicaciones pero también las oportunidades que tienen las pymes argentinas. Florencio me pidió que lleve mi voz, que no me suba a ningún discurso de ningún tipo, sino que diga lo que vengo diciendo hace mucho tiempo respecto de lo que le falta a la Argentina. Y si llegamos, seremos una fuerza política dentro del Congreso que va a dar debates que la Argentina no da hace mucho tiempo. No pueden haber temas tabú en nuestro país cuando tenemos estos niveles de pobreza, de informalidad y de falta de creación de empleo”.

“Hablamos de temas laborales también, donde se dice que la política no puede meterse, porque es un tema tabú, ¿Por qué? Si la mitad de la población está en la informalidad. Tenemos que encontrar la manera de meterlos dentro de la formalidad y darles derechos. No para quitarles derechos a los que ya están en la formalidad, sino porque tenemos que hacer algo para incorporarlos. Este tipo de debates son los que estamos dando”.

“En todos los terrenos de la Industria la Argentina tiene buenas capacidades. Venimos de Mar del Plata de visitar un taller, una pequeña fábrica de tablas de surf. Es una industria, porque industria es todo aquello que transforma y agrega valor, y esta persona toma poliuretano, fabrica tablas de surf y las ha llegado a exportar”.

“Para mí la Argentina son tres argentinas conviviendo en un mismo territorio. Hay una que es de vanguardia, tecnológica, que innova y logra exportar sus productos, y que la encontramos en distintos sectores, en un tipo que hace tablas de surf en Mar del Plata y en el polo petroquímico en Bahía Blanca por ejemplo. Hay distintos sectores que han innovado y logran insertarse. Después hay una segunda Argentina que para mí es la de la gran mayoría de las pymes y del empleo en el sector privado, que está en la formalidad pero le cuesta un montón estarlo. Ese comerciante, ese pequeño taller metalúrgico, la carpintería, que hacen un esfuerzo enorme por estar en la informalidad, porque el sistema parece querer expulsarlo a la informalidad, pero está ahí y es muy valioso. Y tenemos una tercera Argentina que es la de la marginalidad, los excluidos, los 20 millones de habitantes que subsisten a duras penas”.

“Creo que así como en el sector industrial podes encontrar un sector que esta tecnificado, que es productivo, pero también encontras un taller al que le falta para llegar ahí, tenemos que encontrar la manera de integrar a estas argentinas en una sola. Y creo que eso es posible. A pesar de políticas anti industriales en algunos momentos de nuestra historia, hay una capacidad de nuestro país mantiene viva, que ha pasado de generación en generación”.

“Todo el mundo quiere generar empleo en sus territorios, y la única manera de generarlo es creando iniciativa privada, desarrollo empresarial, innovación. Y eso es lo que le falta a la Argentina, un estado que apoye. Estoy segura de que tenemos un montón de capacidades empresariales y dentro de la fuerza laboral también, gente con mucho talento”.

“Me gusta ser muy honesta y clara en esto: la Argentina no va a crecer hasta que no resuelva su macroeconomía, hasta que no resuelva su inflación. Ningún país del mundo crece si hay más de 20 puntos de inflación, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Y tenemos hace muchos años una inflación descontrolada. Nosotros planteamos que es posible resolverlo, que otros a nuestro alrededor lo han resuelto. México tardo 6 años de pasar de tener dos dígitos de inflación a tener uno solo, 5 puntos, y lo sostuvo; Israel tardo un poco más, 11 años. Y hay varios ejemplos de países que lograron en un periodo de entre seis y once años controlar la inflación. Pero tiene que haber un plan para eso, y en este gobierno lamentablemente el plan había sido el presupuesto, que decía 29% de inflación, algo que ya se cumplió sin llegar a fin de año. Cuando no tenes un plan y además no tenes liderazgo político para ejercer ese plan, es muy difícil ordenar la macroeconomía”.

“Para nosotros es muy importante este tema, lo hablamos, aunque sabemos que no se puede resolver desde el Congreso Nacional. Sin embargo creemos que a partir de que la Argentina empiece a generar otra alternativa política que pueda, desde un lugar como el Congreso Nacional, dar ciertos debates, es posible empezar a transitar una senda que nos lleve en 2023 a otro tipo de liderazgo que permita ordenar la economía. Mientras tanto haremos nuestro aporte en el Congreso, donde queremos que se discutan temas como la agenda laboral, la educativa, la de seguridad”.