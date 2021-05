En esta charla con Carlos González, Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Dolores, nos cuenta de que tratan los importantes acuerdos realizados o en camino de realizarse con Correo Andreani, la Unidad VI, ANSES y otras instituciones, además de la realidad que vive del comercio en este segundo año de pandemia.

En la entrevista González comenzaba diciendo como se organiza el trabajo en la Cámara, señalando que “en la Comisión cada uno tiene tarea asignada. Logramos que alguien que represente a gastronómicos, Pablo Baraglia, otra chica que se dedica a las redes sociales, Cintia casal –estamos muy activos en redes desde que comenzamos, publicamos nuevos comunicados todo el tiempo-. Hay una chica y un chico que son abogados, Nazareno Cejas y Mariquena Martin y se ocupan de asesoramiento legal dentro de la Cámara, es un servicio que estaba anteriormente.

– ¿Quién se encarga de lo social, campañas, etc.?

Carolina Villalba está en la parte social, que organiza toda esta área que incluye por ejemplo las campañas de donación de ropa de abrigo y alimentos no perecederos. A esto último ella lo implemento de una forma que no se hacía antes: a los cinco autoservicios incorporados, se les incorpora un changuito con un cartel indicativo de la Cámara, para la donación de alimentos no perecederos. Nosotros pasamos cada tanto a recolectar lo donado para acercarlo al merendero más cercano a ese autoservicio. La campaña del año pasado la hicimos junto a la Peña de Boca Silvio Marzolini, y este año la hacemos solamente desde la Cámara. La donación de ropa se hace en la sede de la institución. Cuando juntamos una cierta cantidad nos organizamos para llamar a la gente que tenemos anotada en un listado, para entregarle la ropa.

– ¿Tienen colaboradores permanentes?

Hay muchos colaboradores en la comisión, que no van a la sede pero están cuando se necesita. Diego Dorado, de “Los Quinchitos”, está muy activo en la parte hotelera, se va a ocupar de eso. En la Municipalidad hacen reuniones de turismo y hotelería y el encargado de ir es el, junto a Pablo Baraglia, que está en la parte gastronómica.

– ¿Cómo surgió el Banco Ortopédico?

Una de las novedades de esta nueva Comisión, en la que todos estuvimos de acuerdo al presentarse la idea de mi parte, es el Banco Ortopédico gratuito para toda la comunidad. Ya tenemos un lugar donde se juntaran todos los materiales, que es en la sede, hay una oficina aparte para eso. La coordinadora es también Carolina Villalba. Dependemos mucho de las donaciones pero ahora estamos realizando un convenio con la Unidad VI.

– ¿Han avanzado?

Nos reunimos con el Director de la Unidad VI, Emilio Lupo. Y por primera vez la Cámara lanzó el Banco ortopédico. Como hay varias cosas que faltan, le preguntamos al Director de la Cárcel si existía la posibilidad de que los internos las confeccionaran, y se sumó de inmediato. Hablo con la profesora encargada de los talleres relacionados y estamos en vías de formalizar. Para que trabajen realizando lo que nos hace falta para el banco Ortopédico, por el momento en forma gratuita y con material reciclable. Resta formalizar el convenio con la Unidad VI, que es un trámite en que ambas partes estamos de acuerdo. Es una enorme alegría haberlo logrado. Nos ofrecieron reparar sillas de ruedas que podamos conseguir y necesiten reparación. Contamos con ellos y sus talleres de carpintería y herrería.

– ¿En qué consiste el acuerdo entre ANSES y comercios adheridos?

Con ANSES tuvimos reuniones, estuve la semana pasada con Víctor Casanovas. Salió un programa para quienes tengan la tarjeta del organismo, que cobren asignaciones, para que puedan consumir en todos los comercios adheridos y que se adhieran a dicho programa de la ANSES. Los lunes tienen un descuentos del 10% que lo pone el comerciante y se le acredita a los siete días. Tiene un tope de reintegro a consumidor final de mil pesos. Es un beneficio para todos los comerciantes, ya que antes no podía gastarse en todos los negocios, y hoy pueden hacerlo en todos los que se adhieran, pueden comprar lo que deseen, en cualquier rubro con el mismo beneficio.

– ¿Y lo de Correo Andreani?

Uno de los convenios más importantes que cerramos fue justamente con Correo Andreani, la semana pasada. Es – por ahora únicamente para envió – para ventas online, mercado Libre, etc., que envían por otros medios a veces, los socios de la Cámara podrán hacerlo a través de la institución, por Correo Andreani y con un porcentaje de un 40% de descuento, lo que da un costo muy bajo para enviar cualquier paquetería. Por ejemplo, cada paquete de costo saldrá unos $ 36, más un diferenciado que cobra la Cámara, serán aproximadamente $ 50 final. Un excelente beneficio para el comerciante, a un costo bajísimo, que no existe en la zona.

– ¿Cómo vive el comercio local la pandemia?

Este segundo año de pandemia vino más complicado que el anterior comercialmente. El año pasado la gente podía ahorrar más al estar aislada, y volcaban más dinero al comercio. Y hay muchos negocios que aprovecharon esa situación de la pandemia y les fue bastante bien. Mucha gente estaba en sus casas, se dedicaba a elaborar, había más tiempo y volcaban su dinero en el consumo sobre todo de comida, y un poco menos indumentaria. Este año está todo más liberado que el anterior, pero la gente no consume como lo hizo el año pasado.

– ¿Han presentado algún proyecto a la Municipalidad estos meses?

Al Ejecutivo se le presentó un pedido de reforma para la Ordenanza de Carga y Descarga de vehículos de gran porte, tuvimos reuniones con comerciantes, transportistas, al que se sumó también el Municipio. La Ordenanza se va a reformar, se llegó a un acuerdo, para que los transportistas dolorenses puedan trabajar tranquilos.

– ¿Han perdido socios por la situación del comercio?

El año pasado algunos socios se dieron de baja, tenemos una tasa muy baja de cápita de socios. Nuestra idea es, tras haber cerrado estos nuevos convenios con los que logramos unos diez beneficios, pensamos recuperar la cantidad de socios que había hace unos seis o siete años. Vamos a salir con una cartilla de presentación donde se verá diagramado cuales son los servicios y beneficios para los socios, para toda la comunidad. Y una carta de presentación de parte de todos los miembros de la comisión, para que sepan quienes somos los que la conformamos.

– Finalmente, ¿se vuelve a hacer la rifa como el año pasado?

Vamos a realizar una rifa como la del año pasado, que fue exitosa, pero la haremos después de mitad de año. Es otro de nuestros objetivos a cumplir. Y no quiero olvidarme de mencionar a Cesar Lacoste, que representa a los panaderos. Él estuvo presente en las reuniones por la ordenanza del transporte, de los camiones de carga y descarga, averiguo todo, lo consulto con los panaderos para acordar horarios. Estamos muy bien organizados. Gracias a Dios se armó un grupo muy lindo, que espero sigan en esta tarea, que es difícil y más en este contexto de pandemia. Estamos muy activos trabajando.