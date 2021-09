El candidato a Diputado Nacional por el frente “Vamos con Vos” y destacado periodista de automovilismo, Carlos Alberto Legnani, visitó ayer nuestra redacción y lo entrevistamos.

Le preguntamos el porqué de su incorporación a una política, más precisamente en el Frente que lidera Florencio Randazzo, y Legnani luego de recordar que nos conocía dijo: “tengo el gratísimo recuerdo de la gran fiesta que hicimos en su momento respaldado por “Tati” Meckievi, quien me confió la organización de esas primeras ediciones del Rally Federal en Dolores. Recordarlos me emociona mucho”, precisando seguidamente sobre el porqué de su candidatura a Diputado Nacional: “soy un apasionado de la política, estudié dos años ciencias políticas en la Universidad del Salvador. Después la profesión, el trabajo, el servicio militar, hicieron que dejara la carrera, pero siempre fui un apasionado de la política. Siempre he tenido a “Tati” (Meckievi) como un referente aparte de ser un gran amigo. Siempre lo admiré por su forma de hacer política, gente con los valores que tiene “Tati” hicieron que para mí sea siempre el referente. Y bueno, hace poco tiempo me llamó diciéndome que Florencio Randazzo quería tener una charla conmigo, tuvimos ese encuentro. A Florencio lo conozco desde que era Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, siempre me pareció que era alguien diferente, por su forma de expresarse, de hacer política. Es un hombre del interior y eso lo valoro mucho. Una cosa es ser un hombre de un pueblo del interior de la Provincia y otra ser de la Capital o del conurbano. Y cuando hablo de pueblo lo hago con respeto, mis padres son pampeanos, yo viví cinco años en Balcarce, y uno sabe que si no hace bien las cosas en un pueblo se lo ve mal. Florencio sigue viviendo en Chivilcoy y eso para mi tiene un valor muy importante.

– ¿Además de lo que destaca de Randazzo, qué lo llevó a sumarse al Frente que este lidera?

Coincidimos en todo diría, o en casi todo. Me ofreció formar parte de la lista de pre candidatos a Diputados (nacionales), le pedí 24 horas, lo charlé con mis seres queridos, principalmente con mi padre, le encantó la idea, y bueno, dije que sí, aunque con alguna limitante, en la que coincidimos con “Tati”, en cuanto hacia donde ir, con quien aliarse y con quien no. Como peronista de sentimiento creo que Florencio justamente representa esos valores que se han perdido. Empecé a trabajar con él y comencé a tener satisfacciones, lo primero que me dijeron fue “el Flaco es un buen tipo” y eso me puso muy bien, se lo dije a él, porque lo dicen en este momento de tanto descreimiento en la política, de tanto desencanto, con toda la razón del mundo, porque estamos atravesando un momento muy triste en el país, de chicos que se van todos los días por el aeropuerto de Ezeiza, muchos más de lo que imaginamos. Algún día tendríamos que ver cuánta gente emigró en este tiempo cuando hay gente que le está pasando muy mal, sin trabajo, realmente al límite de la

pobreza. Una pobreza especialmente complicada.

– ¿En qué coincide con Randazzo?

En que muchas de las cosas que propone son de sentido común, en que ha tratado que en el espacio estén representadas todas las fuerzas y gente no integrada la política, como es mi caso, como es el caso del Leo (Rondi). Florencio es peronista, Carolina Castro (precandidata a Diputada en primer término) desarrollista en lo económico liberal en lo político, tenemos un vecinalista como (Gustavo) Pulti, el candidato número uno en Arrecifes es socialista, Mauricio Mancilla (periodista) colega mío en Carburando, que es radical y ya fue concejal en Junín, lo que demuestra diversidad de gente que quiere salir de “este negocio donde son ellos o nosotros” aprovechando como somos los argentinos, River o Boca, Ford o Chevrolet, de querer aprovecharse de esto como lo están haciendo tanto el kirchnerismo como Cambiemos. Contar con esta nueva alternativa de gente que quiere participar, mucha de ella que en forma silenciosa construye día a día el país, lo que considero muy

válido y razón por la que me involucré.

– Esa forma que usted dice de involucrarse debería alcanzar al ciudadano decidiendo ir a votar.

Tal cual. Ayer en Arrecifes un hombre le decía Florencio “cómo podemos salir de esto”, y fui yo quien le dije “participe de la elección el domingo”. Es necesario que la gente concurra, que se exprese con su voto, la herramienta más importante que tenemos para cortar con esta situación que se vive, dando así una señal clara que no queremos seguir siendo engañados en este juego, que es un negocio que solo le conviene a esos dos grupos políticos mayoritarios. Tenemos que salir de esa alternativa, porque está demostrado que en estas condiciones llevamos muchos años y así estamos, problemas de inseguridad, problemas económicos, la inflación que estamos viendo. Es necesario impulsar todo lo que hace al trabajo, buscar soluciones sobre la base de la gente que día a día construye este país. Carolina Castro, por ejemplo, es una empresaria pyme que se ha involucrado, tiene una empresa muy importante, pero cuando estamos en otras empresas les habla de igual a igual, porque vive el día a día de la problemática y quiere crecer.

– ¿Valora necesario para el desarrollo del país construir a partir de las pymes?

Uno de los puntos que a mí me cautivaron cuando charlé con Florencio fue el tema de las pymes. Yo tengo como concepto de país y por mis orígenes, que el tema de las pymes es fundamental. La mayoría de las pymes tienen su origen en un emprendimiento familiar, son las que en los pueblos dan trabajo a mucha la gente y por eso hay que impulsarlas. Me gusta mucho el tema de trabajar sobre la base de las 600 mil pymes que hay en el país, que deben ser triplicadas en poco tiempo, para poder generar el trabajo que necesita más del 50 por ciento de la gente que hoy no lo tiene. Y no es tan complicado puedo asegurarle. Por mi trabajo de periodista conozco 43 países, he recorrido literalmente el mundo y sé que podemos salir adelante mucho más rápido de lo que imaginamos. Para aquellos que están desencantados les digo que no hay que repetir lo de siempre, que se puede cambiar. Nuestra idea es impulsar proyectos que faciliten el desarrollo de las empresas y den trabajo a la gente, con una nueva ley laboral para los que ingresen al mercado laboral. Si vamos para atrás está todo viciado, por eso me parece necesario una nueva ley laboral para los que no tienen trabajo, y respetar la de los que actualmente si lo tienen. Estamos en el siglo XXI, todo cambiado, no podemos permanecer anclados en mediados del siglo pasado, tenemos que actualizarnos y modernizarnos para lo que pasa en el mundo. El problema es que nos peleamos entre nosotros cuando debiéramos salir a competir para vender Argentina lo que quieran los 4.500 millones

de posibles compradores que existen en el mundo de nuestros productos.

– ¿Qué otros temas preocupan?

La educación. Discutir lo que realmente les corresponde a los maestros, pero con los chicos en el aula. Sin educación no hay forma de salir y debemos entenderlo, es uno de los pilares esenciales. Y esto significa igualdad, porque hoy qué está pasando, aquél que puede pasar a su hijo a un colegio privado lo hace mientras se sigue postergando como siempre a los más necesitados. Hablamos en nombre de, que se quiere ayudar a la gente en el caso del kirchnerismo, cuando realmente se los usa.

– ¿Cómo entiende que se puede cambiar en las legislaturas donde existen mayorías predominantes?

Por ejemplo, acá, en el Concejo Deliberante, con la incorporación de gente como la que integra nuestra lista. Si Dolores no toma conciencia que Leo (Rondi) es un héroe de Malvinas, y que estos son la base con la que podremos reconstruir este país. Aparte de ser un gran profesional, Leo ha trabajado en grandes emprendimientos, lo que le da una visión de lo que es necesario impulsar ante las problemáticas que se viven localmente. Es muy necesario que Leo ingrese al Concejo, porque es una voz que le dará un valor agregado importantísimo, que es precisamente la idea de nuestro Frente, dar valor agregado en cada una de las ciudades donde participemos, como puntualmente acá en Dolores.

– Para cerrar la entrevista, la cual agradecemos, ¿cómo convocaría al ciudadano para que los vote?

Somos la alternativa para salir de esto, de eso de que se quejan diariamente, dónde estamos con el kirchnerismo. Es fácil echarle la culpa a la pandemia, pero otros países que también la padecen lo han resuelto mucho mejor que nosotros. Hay gente que quiere cambiar esta realidad, involucrándose en su caso, como es el de Leo o el mío. Por eso el domingo hay que ir a votar, usar esa herramienta que nos da la democracia de poder elegir. Votar, hacerlo por nosotros si se quiere cambiar. Si no, lamentablemente el resultado va a seguir siendo el mismo, habrá desencanto con la política, pero será la gente la que no quiso cambiar.