La campaña continúa y las donaciones se reciben en la sede de la CIC, a la esquina de Ramos Mejía y Buenos Aires, o contactarse a los números: 2245 50 6939 y 2245 502718. Hablamos con Carlos González, Vicepresidente de la Cámara, y con Daniel Repetto, Presidente de la Peña.

El Vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio de nuestra ciudad, Carlos González, destaco el trabajo conjunto con la Peña de Boca “Silvio Marzolini”, y nos informó que la campaña sigue en camino aunque ya comenzaron las entregas:

“La cámara de industria y Comercio en conjunto con la peña boquense Silvio Marzolini sigue con la campaña dos manos para ayuda. A partir del viernes 24 de julio pasado, empezaremos con la entrega de ropa y alimentos para quienes más lo necesitan”.

También indico números de contacto para quienes deseen que se retiren las donaciones a domicilio:

“Si alguien quiere colaborar bienvenido sea. Agradecemos de corazón a todos los que con poco o mucho se han acercado de forma desinteresada colaborando con la causa. Los contactos de coordinación de entrega son: 2245 50 6939 y 2245 502718”

Daniel Repetto, Presidente de la Peña “Silvio Marzolini”, expreso:

“Si, este año ya hicimos desde la peña algo parecido con el Merendero “El Embarcadero” y “El Maracaná”, eso fue a principio de este año. Y ahora junto a la cámara de Industria y Comercio de Dolores estamos haciendo esta campaña en conjunto. Ya estamos entregando las cosas. Hace unos días entregamos al Merendero “12 de octubre” en Sevigné, y le llevamos también a gente en particular que nos está llamando porque necesita”.

¿Qué puede donarse?

Alimentos no perecederos y ropa de abrigo, aunque recibimos absolutamente todo ya que la situación está muy complicada, especialmente quienes necesitan pero también la gente en general ya que la situación es muy dura. Hay mucha necesidad, recibimos muchísimos llamados particulares y no llegamos a todo lo que nos piden. También leche larga vida, fideos, arroz, sal, aceite, puré de tomate, lo que sea no perecedero. En especial nos piden ahora en invierno leche, azúcar y cacao en cualquiera de sus variantes, porque les dan la merienda y el desayuno a los más chicos. En esto último trabajan los merenderos principalmente. Y los pedidos particulares piden aceite, leche, azúcar, harina, fideos, etc.

¿En qué lugar además de la sede de la Cámara, se reciben donaciones?

Tenemos un lugar en Ramos Mejía y Buenos Aires, en esa esquina esta la carnicería “Esmeralda”, de Oscar Gómez que es miembro de la Peña. Y nuestros teléfonos, ya que también retiramos las donaciones a domicilio, así que si alguien quiere donar y no puede acercarlo, vamos nosotros a buscar las cosas a domicilio.

Te toca ser Presidente de la Peña en un momento bastante complejo. ¿Cómo trabajan?

Exactamente, es muy complicada la situación, estamos limitados para realizar nuestras tareas, en el tema de circulación, por los protocolos de la pandemia. Pero tenemos el Predio y la cancha, que estamos manteniendo, cortando el césped. Estamos con un plan de reforestación ya que se secaron algunas plantas. Y tenemos la idea de construir un saloncito, pero está parado hasta que pase esto. Hace unas semanas nos enviaron del Club desde Buenos Aires 300 barbijos que fueron entregados a los socios, activos o adherentes de Boca.

La campaña junto a la Cámara de Industria y Comercio, entonces, continúa.

La campaña sigue, está a pleno, empezamos con las entregas pero los pedidos son incesantes, y tratamos de colaborar y llevarle lo que podamos a gente que verdaderamente lo necesita.