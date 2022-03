En el marco de un anuncio sobre la construcción de una Villa Turística el Intendente Etchevarren desempolvó viejos rencores contra la oposición y sus permanentes ataques a la justicia, particularmente con el Juez que hace poco lo condenó por “daño moral” a un funcionario del Poder Judicial local, a quien por muchos años el Jefe Comunal denostó y atacó a través de los medios de prensa.

También lo hizo con la oposición, en este caso no pudiendo dejar de lado el karma que evidentemente lo acompaña, que cada tanto emerge más como un problema psicológico que lo afecta que una razón que lo justifique, la gestión del Dr. Alfredo Meckievi al frente de la comuna y las realidades de esa administración que Etchevarren pretende borrar y no logra.

En la entrevista periodística que los medios realizaron con motivo del anuncio, quedo evidenciado que Etchevarren ha vuelto a lo viejos tramos de su relato con tintes electorales, refiriéndose por ejemplo a los puestos removidos en la Ruta 63, apuntando al anunciado puente sobre el cruce ferroviario ya que dijo: “mi miedo no es que corran las parrillas, mi miedo es el puente que está por venir”. No quiero el puente para Dolores, que cierra fuentes de trabajo, que trae pobreza. Trae lo mismo que pasó en la ruta 2 cuando estaba Meckievi, que 500 familias perdieron el trabajo”.

Y ya que nadie parece recordarlo, entendemos necesario volver a decir, lo que el Intendente Etchevarren manifiesta es una falacia. En 1984 al Concejo Deliberante le tocó intervenir ante el eminente desvió de la Ruta 2 que se iba a producir como consecuencia de una obra con principios de ejecución dispuesta por el anterior gobierno de facto. Por eso creemos que Etchevarren debería aggiornar el argumento, porque recién siete años después Meckievi lograba acceder al gobierno Municipal.

Pero como dijimos el Jefe Comunal también se refirió al Poder Judicial, no con viejos desvaríos como un desaparecido colaborador de este diario los supo llamar, sino atacando directamente al Juez que recientemente lo había condenado por “daño moral”, en la demanda que contra él había impulsado el Fiscal General Departamental por sus dichos y ataques contra su persona.

En la entrevista periodística Etchevarren dijo estar “harto de los jueces que no son de Dolores” refiriéndose al Dr. Antonio Escobar, Juez en lo Contencioso Administrativo de Dolores, de quien dijo, es “el mismo juez que hace 15 días dijo que la pirotecnia es legal…”, lo cual es sin dudas es otra falacia en boca de nuestro Intendente, ya que el amparo concedido nada dice de la legalidad de la pirotecnia, sus efectos son hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que no es otra que la legalidad no de la pirotecnia sino de la actividad comercial.

Pero es de apuntar también porque Etchevarren olvidó o no quiso decirlo, esta causa lleva más de dos años de tramitación, a la Municipalidad se le debió notificar en tres oportunidades para que adjuntara la Ordenanza que prohíbe la pirotecnia y que fue cuestionada por la Cámara que agrupa al sector, señalando precisamente la resolución judicial que recién lo había hecho el 16 de febrero pasado en un informe donde “la demandada se limitó a adjuntar la documental requerida, sin aportar mayores precisiones en relación al contenido de la Ordenanza cuestionada por la parte actora, ni acompañar el expediente administrativo al que hace referencia en sus fundamentos, la cual peticiona cautelarmente la suspensión de sus efectos hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos”.

Evidentemente queda en claro que el Intendente para atacar al Juez le endilga algo que no refleja el expediente, ni tampoco su aparente preocupación, es como dice el común de la gente, un poco más de “jarabe de pico” de parte del Jefe Comunal.

Pero sin dudas Etchevarren se equivoca al decir que el Dr. Escobar “tiene un desconocimiento total de la idiosincrasia de nuestra ciudad. Yo vivo renegando por estas cosas… Desconoce totalmente, debe vivir en una burbuja Escobar”. ¿Por qué lo decimos?, porque una comunidad se rige por leyes, y tanto el Juez como el Intendente y la sociedad las deben acatar, más allá de las particularidades que se tenga en el modo de vida.

Pero sin dudas el Jefe Comunal apuntó a alzarse contra una resolución judicial, manifestó: “estoy molesto por lo de la pirotecnia, vamos a hacer una campaña muy fuerte a fin de año para que no le den bola a Escobar y que nos den bola a nosotros…”.

Finalmente señalaremos un posible desliz. Cuando le preguntaron si algún puestero se había comunicado con el Municipio dijo: “No alcanzaban a llegar las notificaciones que me las pasaban”, dejando quizás al descubierto la posibilidad que se sostenía antes de las elecciones, que las movilizaciones contra la construcción del puente habrían sido fogoneadas desde el oficialismo.