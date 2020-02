Carnaval del Sol

Benjamín Gopar es dolorense y trabaja en una empresa que produce contenidos audiovisuales. También ha realizado trabajos en forma particular y cubierto distintas charlas, actos y eventos como camarógrafo free lance. Su trabajo fue requerido en la última campaña del peronismo en nuestra ciudad. Hizo varios spots de campaña para el candidato de ese espacio.

El pasado lunes 3 de febrero Gopar publicó en su muro de Facebook que la empresa le comunicó que no podía trabajar más en el “Carnaval del Sol”, debido a un pedido del intendente municipal y su gabinete.

La publicación, que tuvo gran repercusión en la red social, recibió muchos comentarios, todos de apoyo, y criticando la actitud de la gestión municipal que se denunciaba.

Reproducimos el texto completo con la foto que lo acompaña en Facebook:

“Desde hace 3 años que trabajo filmando el Carnaval del Sol contratado por una empresa de Servicios Audiovisuales de la Ciudad de Mar del Plata.

El día de hoy me comunicaron desde la empresa que no puedo trabajar más con ellos por pedido explícito del gabinete municipal. Se comunicaron telefónicamente dando órdenes directas de que no puedo estar trabajando en el Cosmódromo por cuestiones netamente políticas y por mi cercanía con el espacio político que lideró Facundo Celasco en las últimas elecciones, donde realice diversos Spots para su campaña.

Me da mucha impotencia que estos funcionarios de la política local se manejen de esta manera, metiéndose con mi trabajo, sin pensar que tengo una familia. Que el Gabinete Municipal, y la persona que dio la orden de dejarme sin trabajo, sepan bien que no voy a renunciar a mis pensamientos políticos.

Sé que no sirve de nada expresar esto en las redes, pero es una manera de descargarme.

Y que el Gabinete Municipal, y la persona que dio la orden de dejarme sin trabajo, sepan bien que no voy a renunciar a mis pensamientos políticos. Esto me demuestra claramente que estoy del lado correcto”.