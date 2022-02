En un reciente fallo dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores, integrada por los Jueces Dres. Mauricio Janka (de primer voto) y María R. Dabadie, se revocó parcialmente una sentencia de primera instancia y autorizó a la supresión del segundo nombre en un niño adoptado.

La causa había llegado a este Tribunal de alzada por apelación de la parte adoptante como también por la Asesora de Incapaces, ambas con un único agravio, la denegatoria por parte de la juez de primera instancia al pedido de supresión del segundo prenombre del niño.

La Juez había sostenido, que “no verificándose en el caso razones de excepción que ameriten su modificación…” debía mantenerse los nombres del menor, al que se le aditaría el apellido de la adoptante.

Precisamente ésta parte cuestionaba esa decisión, sosteniendo que debía respetarse “la voluntad del niño manifestada en todas las audiencias celebradas, quien ha manifestado su deseo de llamarse….”.

La Asesora de Incapaces adhirió, sosteniendo que acceder a lo solicitado no significaba ningún riesgo o afectación al Interés superior del niño, puntualizando que el rechazo al pedido formulado era producto de un rigorismo y rigidez inaceptables por parte del Juzgado sentenciante.

Por su parte, en su dictamen el Fiscal General compartió los fundamentos de la Asesora de Incapaces, que dijo, ilustraban “claramente sobre la importancia de la elección del nombre por el niño, la carga emotiva que ello conlleva y su deseo de cómo quiere ser nombrado en su nueva etapa”.

El Dr. Janka luego de analizar los recursos concedidos señaló que la cuestión a dirimir era solamente el prenombre del menor involucrado, dado que la adopción había sido otorgada por sentencia firme a irreversible en esta instancia de apelación. Además puntualizó, que el menor se encontraba judicializado desde temprana edad por cuestiones vinculadas a déficit en su cuidado por parte de sus progenitores biológicos, que no era la primera vez que le tocaba intervenir en el marco de alguna de las causas que lo había involucrado. Que el niño había sido entrevistado en más de una ocasión por distintos magistrados, habiendo expresado “la forma en que quería ser que lo llamen”, circunstancias que lo persuadían de lo innecesario de convocarlo nuevamente.

Al entrar de concreto en el terma a dilucidar el Magistrado puntualizó, “la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen”.

Que en ese marco rige el principio conocido como de “igualdad de la filiación”, que en el caso de adopciones debía ser evaluado y fiscalizado por distintos especialistas y operadores del sistema administrativo de protección integral y de la justicia, hasta la decisión final con la sentencia que la otorgaba en forma definitiva. Que por ello era fundamental que la filiación adoptiva fuera especialmente acompañada por los operadores “en un sentido de sostenimiento, de apoyo, de escoltas en los duelos, puesto que los niños, niñas y adolescentes que forman parte de los procesos tienen una historia, un pasado, que suele conllevar creencias, temores y puede que también, padecimientos y traumas (…) con miras a lograr una actuación justa, efectiva y eficaz, sin revictimizaciones ni trámites innecesarios”.

Y agregó más adelante, que el planteo formulado debía ser evaluado bajo la luz del principio rector del interés superior del niño, en un marco de debido acompañamiento y considerando puntualmente el derecho del menor a gozar de una protección especial y en procura de un tránsito expedito y lo más satisfactorio posible por los tribunales, considerando en el caso que el niño había pasado la mayor parte de su vida bajo la mira de los efectores del estado.

Más adelante el Juez precisó, que lo resuelto por la Juez en primera instancia lucía “como una afirmación dogmática, sin una mínima argumentación sobre las razones en que se sustenta y sin haber ponderado el marco de actuación jurisdiccional en el derecho de familia, lo que denota un accionar despojado de la valoración que el caso bajo estudio ameritaba, a la luz del paradigma de protección integral de la infancia y del principio de interés superior del niño, del cual los jueces somos garantes”. Y consideró, que nada impedía que se admitiera la supresión del segundo prenombre del niño involucrado, máxime cuando la modificación pedida no suplanta siquiera el prenombre originario, sino que sólo comporta una modificación solicitada por el propio niño, en el marco de lo que puede considerarse como parte del aspecto dinámico de su identidad, que se está forjando con el acompañamiento de su familia adoptiva…”.

“En el caso –resaltó-, la identificación del niño con su primer prenombre y no así con el segundo, configura un motivo válido y atendible para tener en cuenta…; dado que lo pedido se vincula con aspectos de su personalidad e identidad (dinámica) y que, por tanto, no afecta intereses de terceros ni la seguridad jurídica del menor; por lo cual considero que la posición de la sentenciante de grado no debe ser mantenida, correspondiendo en el caso hacer lugar…” a lo solicitado..

Por ello el Dr. Janka acompañado en su voto por el de la Dra. Dabadie, se resolvió revocar la sentencia recurrida, hacer lugar a lo peticionado por la parte adoptante, disponiendo la forma (los nombres) con que el niño debe ser inscripto.