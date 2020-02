En la noche del viernes en Conesa el púgil dolorense Jonathan Eniz superó por nocaut en la segunda vuelta a Leonardo “La Cobra” Cáceres de Las Flores en la revancha llevada a cabo en el Polideportivo de esa ciudad ante un buen marco de público con la organización de Lauria y Beto Díaz.

Fue el regreso de un Jonathan Eniz que tras el traspié con el eléctrico “Tito” Lemos en la FAB en una pelea soñada y otra con caida en el exterior con otro invicto, buscará una chance en Estados Unidos.

Realmente no se pudo ver mucho porque la pelea duro un poco más de 5 minutos. De entrada el dolorense impuso condiciones mostrandose bien físicamente dentro de los 66 kilos.

Salió a imponer condiciones y lo hizo ante un rival que no presentó mucha resistencia. Lo llevó siempre contra las cuerdas con la derecha en punta como mano de apertura y de forma certera. La zurda siempre estuvo para rematar cada acción, pero en algunos cruces estuvo errático si no hubiese terminado todo mucho antes.

Estuvo claro que fue de menor a mayor para ver como venía la contienda. Cuando tuvo que acelerar sabiendo que si lo hacia se terminaba todo rápido, no lo dudó y sucedió en el segundo asalto, lo que estuvo a punto de acaecer en el primer minuto del primer round cuando una mano zurda calcada a la que determinaría la pelea lo tuvo tambaleando a su oponente.

Ni bien terminó el primer round ya era predecible que si continuaba con su andar superior por edad, estado físico y calidad técnica y acertaba con la zurda se terminaba todo. Lo intentó y en dos o tres combinaciones llegó a colocar la zurda larga por encima de la guardia de su rival a la cabeza de una “Cobra” Cáceres que se fue a la lona sentido y no tuvo más respuestas. Tremenda mano que conmocionó a un rival que quedó maltrecho y tuvo varios minutos para recuperarse.

No dejó dudas en este regreso con debut en este 2020 un Potro Eniz que tuvo mucha diferencia. Si bien no hay nada para reclamar en esta presentación del dolorense lo que sí está claro que no hubo equivalencia ante el rival, que estuvo lejos de las circunstancias en una pelea que lo decía todo en la antesala sabiendo que era a seis rounds. Lo que si era claro que esta pelea era para volver a ganar en confianza y encontrar ritmo para lo que viene.

LAS PELEAS AMATEURS AMBAPA

En la previa de la pelea de fondo profesional hubo varias contiendas amateur con púgiles dolorenses y de la región con varis títulos AMBAPA en juego.

En la primera pelea de la noche fue victoria de Rombo Arce de Madariaga en fallo unánime por puntos en tres asaltos ante el dolorense Axel Altamiranda en 63 kilos, que tuvo en el rincón al clan Eniz.

En la segunda pelea se consagró campeón AMBPA en los 63 kilos Juan Albornoz de Madariaga quien derrotó la dolorense Brian Ledesma en fallo unánime tras tres round.

En el tercer combate el buen púgil dolorense Cesar Canale le ganó por puntos en una linda pela a Daniel Tuzama de Mar de Ajó. Fue victoria en fallo unánime en 67 kilos tras tres vueltas.

En la cuarta pelea de la noche Alan Sarro de Mar de Ajo conquistó el titulo AMBAPA en 56 kilos al superar en fallo unánime al dolorense Axel Montes De Oca.

En el quinto cruce de la noche Enzo Rodríguez de Dolores que realmente hizo una destacada pelea superó por puntos en fallo unánime a Julián Montenegro de Maipú.

En el semifondo Lucas Castro de Maipú superó bien al dolorense Cristian Faramiñán en una pelea enmarcada En los 56 kilos. Fue victoria para Lucas Castro en fallo divido tras tres asaltos para quedarse con el titulo AMBAPA y de la liga bonaerense de boxeo Amateurs.

En la velada los púgiles posaron con el cartel pidiendo una medula para Eloisa, la pequeña dolorense que hace tiempo espera por su donante, un gesto para destacar de estos deportistas.

Ezequiel Suárez