El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a cuestionar a su par nacional, Sabina Frederic, y tras marcar las diferencias que tiene con su gestión la acusó de decir “mentiras” y de mostrar “contradicciones”.

Lejos de las indirectas, Berni habló de falta de coordinación en las medidas con el Gobierno nacional y le achacó a la funcionaria de Alberto Fernández “entorpecer” su trabajo en la provincia de Buenos Aires.

“Lamentablemente no tenemos el apoyo del Gobierno nacional en materia de seguridad. La ministra se maneja en la Provincia como se le da la gana, con esas contradicciones que nos tiene acostumbrados. Primero dice que no puede salir nadie, después que les va a poner multa a los que salen en cuarentena… Las mismas contradicciones las tiene en la provincia de Buenos Aires”, señaló el funcionario.

El fin de semana y en declaraciones al canal IP, Frederic había dicho que no era sensible a las críticas de Berni. Además, no titubeó al declarar que “las órdenes las damos nosotros porque las fuerzas las conduzco yo. Si Berni quiere ser gobernador, es problema de él”.