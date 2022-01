En nuestra edición del pasado lunes 24 dábamos a conocer del rechazo de un permiso de traslado de un interno de la Unidad Penal 6 de Dolores al Registro Civil de Pinamar, donde contraería matrimonio con la mujer víctima del último hecho condenatorio que registra, según la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal nº 1 de Dolores el 5 de noviembre de 2021 por “Lesiones agravadas y abuso sexual” en contexto de género.

En aquella nota recordábamos, que Bruno David Báez había estado involucrado en el hecho que le costara la vida al Contador Adolfo Herro el 25 de julio de 2005 en Cariló.

Bruno Báez, actualmente detenido en la Unidad Penal 6 de Dolores, se comunicó telefónicamente con nuestra redacción solicitando derecho a réplica, a lo cual accedimos previo hacerle conocer que la información publicada se correspondía con las resoluciones judiciales dictadas en las causas que lo involucran.

Báez señaló que se encuentra detenido desde hace un año y dos meses, aseverando ser “completamente inocente” de los hechos por lo que fue últimamente juzgado, agregando, “la justicia de Dolores me está acusando de algo que no cometí y me han condenado, por eso pido que publiquen la verdad”.

Más adelante señaló que el motivo por el cual estaba detenido era otro, “hay algo personal hacia mí, hacia mi persona desde hace años. Tengo frondosos antecedentes y he denunciado a todo el Departamento Judicial Dolores, mi señora también (la víctima según la última sentencia dictada), que fue la que presentó el permiso para casarnos”.

“Hemos llegado a un punto en que no solamente los jueces y fiscales hacen lo que quieren, porque no me podían condenar por un abuso sexual que jamás existió” insistió.

Y sobre la sentencia agregó, “la tengo apelada, pero como son jueces que están en contra mía, de mi señora, tengo miedo, la única razón que tienen es perjudicarme”.

Asimismo se quejó de la Defensa (oficial) que tiene, “que me dice que no puede hacer nada, que sabe que soy inocente”, también del lugar donde está alojado diciendo, “a mi señora la han echado como un perro cuando vino a visitarme”.

Por otra parte manifestó haber recusado a jueces y fiscales, “me están condenando por algo que yo no hice” sostuvo en la comunicación, diciendo además, “no sólo buscan condenarme judicialmente sino socialmente” al difundir la condena.

Respecto del crimen del contador Herro pidió que se aclare, que había sido condenado en Casación Penal por “robo calificado por el uso de arma de fuego a cuatro años de prisión”, aunque según la sentencia del TOC. 1 al analizar antecedentes señala que lo fue a 10 años de prisión.

Finalmente y para poner en contexto los dichos de Báez debemos recordar, que por unanimidad los Jueces del Tribunal en lo Criminal nº 1 lo condenaron a “ocho años de prisión”, por los hechos endilgados y perpetrados según el fallo en el marco de violencia de género.