Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

Entre marchas y contramarchas la humanidad evoluciona en algunos sentidos e involuciona en otros.

No cabe duda que hoy se vive con mayor comodidad que hace 50 años atrás, pues todo resulta más fácil, rápido y ágil de hacer, ya que con solo apretar botones y digitar números y letras logramos comunicarnos, informarnos y adquirir conocimientos.

Pero la idea de esta nota se sintetiza en la siguiente reflexión:” Con avance científico, tecnológico y de confort en vertiginoso ascenso, pero con desarrollo humano en retroceso, no se puede hablar de progreso, porque le falta en primer orden la dignidad del hombre, que representa en el mundo a una inmensa mayoría de pobres”.

Hay quienes siendo personas adultas y mayores afirman que el tiempo pasado fue mejor, porque la pobreza era digna, se tenía un trabajo medianamente estable y al menos se ganaba para comer y vestirse, que había más diálogo entre padres e hijos y un sentido de unidad familiar mucho mejor y que el pobre se resignaba a lo que en la medida de sus posibilidades podía hacer y tener.

Otros, en cambio, opinan que el presente es mucho mejor que el pasado, porque hay más confort, especialidades médicas para distintas enfermedades y un mayor acceso a la comunicación y la información, entre otras cosas.

En verdad, las dos posturas tienen algo de razón, los apegados al pasado porque es cierto que hay valores humanos y morales que existían antes y que hoy se han perdido y que a la pobreza se la vivía con dignidad, porque había trabajo o si no había se inventaba siempre algún rebusque para comer al menos. Los amantes del presente porque resulta evidente que hoy estamos en presencia de grandes avances científicos y tecnológicos que han llevado a que tengamos una vida más cómoda y a una lucha por obtener mejores condiciones de vida que contrasta con la resignación del pasado en las clases obreras y pobres de vivir estrechamente, lo que habla también de una evolución en el nivel de conciencia de la gente.

El tema es analizar lo que está en el medio de ambas posturas opuestas.

Una y otra son opiniones que tienen parte de razón cada una. La que sostiene que el pasado fue mejor, repara más en los valores morales que regían antes que en el confort. La que afirma que es mejor el presente, prioriza el acceso a la comunicación, la información y el conocimiento que existe hoy a través del avance científico y tecnológico a una vida cómoda con artefactos y mecanismos que la hacen más fácil , reduciéndola al mínimo esfuerzo.

Es verdad que los avances de la vida moderna la han materializado y mercantilizado a través de la llamada sociedad de consumo. La mayoría aspira a tener y el éxito está en poseer cada vez más bienes materiales, en muchos casos a toda costa y a cualquier costo, sin reparar en la vergüenza y los escrúpulos para obtenerlos, porque importa poco ser honesto sino vivir bien y lo mejor posible.

La comodidad si bien es un deseo humano, legítimo, cuando excede los límites de la moderación se convierte en codicia que termina por enfermar a quien la tiene de trastornos psíquicos severos, como la depresión, por la insatisfacción de no poder tener lo que se desea de manera vehemente.

El estrés y la depresión son moneda corriente en la vida actual, no obstante y paradójicamente a tener la posibilidad de vivir con mucha mayor comodidad que antes, donde existían esos problemas pero en mucha menor medida, ya que prácticamente no se hablaban de ellos, y cuando se lo hacía directamente se tildaba de loca a la persona que los padecía.

También es bueno el avance de la ciencia, pues además de haberse diversificado y al mismo tiempo conducido a la imperiosa necesidad de interrelacionar los conocimientos de cada una de ellas, ha obligado a una mayor especialización, incorporando materias y problemáticas que antes no se tenían en cuenta o no estaban en el tapete, como la ecología, la biotecnología, la bioética, etc. No obstante ello su aprovechamiento y beneficio, al igual que la tecnología es monopolizado por un grupo de países desarrollados en desigual situación a un gran número de países subdesarrollados que por carecer de ella, importan dichos insumos a muy altos costos (maquinarias, medicamentos, productos industrializados, etc.). No siendo, en consecuencia, dicho avance y progreso para todos, predominando en los países subdesarrollados al atraso y la involución en necesidades elementales y primarias con falta de empleo por ausencia de inversiones industriales, aumento del hambre, la pobreza y la miseria, e incluso en muchos de ellos, la carencia del alimento más esencial como el agua potable.

Conclusión:”A la era del conocimiento con aplausos saludo, si junto al avance de la ciencia y la tecnología se ocupa de combatir el hambre en el mundo”.