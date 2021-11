En una resolución dictada ayer por el Juez subrogante del Juzgado Federal de Dolores Dr. Martín Bava, en el marco de la causa donde se investiga supuesto espionaje a familiares del submarino hundido ARA San Juan, se autorizó al ex presidente Mauricio Macri viajar al exterior.

El pasado 1° de octubre el Juez Bava al imputar a Macri por su presunta responsabilidad en los hechos investigados, había dispuesto la prohibición de que el ex Jefe de Estado pudiera abandonar nuestro país.

A raíz de una invitación cursada al expresidente desde Arabia Saudita, su Defensor particular, el Dr. Pablo Lanusse, efectuó una presentación en el Juzgado Federal de Dolores solicitando autorización para que entre el 15 y el 25 de noviembre próximo su representado pudiera concretar dicho viaje al exterior, pedido que ayer fue resuelto en forma favorable.

El Dr. Martín Bava para resolver consideró en primer término, que las querellas representadas respectivamente por la Dra. Valeria Carreras y el Dr. Luis Tagliapietra se habían opuesto a que se concediera la autorización, sosteniendo la primera que el ex primer mandatario contaba con los medios suficientes como para evadir la justicia, mientras que el segundo la consideró improcedente en el contexto de la investigación, señalando que no revestía urgencia alguna y que existían serios peligros de evasión.

De su parte, el Fiscal Federal Dr. Juan Pablo Curi no se opuso a dicha autorización, teniendo en cuenta que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al resolver pedidos similares formulados por los coimputados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani se había expedido en forma favorable, dejando sentado ese tribunal de Alzada, que para no autorizar a salida del país de una persona el magistrado debía “brindar aquellas razones que motiven la existencia de riesgos procesales en el campo de lo concreto, evitando el señalamiento de causales o situaciones particulares de carácter general o plural”. Que también ese Tribunal había destacado, “el proceso penal no puede convertirse en un castigo para el imputado por el sólo hecho de estar sospechado de la comisión de un hecho delictivo, pues hasta que no exista una sentencia judicial que disponga su responsabilidad y culpabilidad por el presunto delito investigado, toda limitación de sus derechos implicaría desconocer el estado de inocencia que emerge de nuestra Constitución Nacional, y colocarlo en situación de desventaja frente a cualquier otro ciudadano…”.

También señaló el Juez Federal, que el Dr. Juan Pablo Curi había puntualizado que Macri se había presentado en el expediente a designar abogado defensor y que había concurrido a las audiencias fijadas para los días 28 de octubre y 3 de noviembre de 2021. Que por lo tanto y en principio, no existían elementos objetivos que permitieran suponer que de autorizarse el viaje, este pondría en riesgo los fines del proceso o entorpecerá el curso de la investigación.

Asimismo, en su dictamen señaló que para conceder la autorización de viaje solicitada por Macri “sería pertinente solicitar a la defensa del imputado que informe – y acredite con las constancias correspondientes- los lugares en los que éste alojará durante su estadía en Arabia Saudita así como el itinerario del viaje”. Y que resultaría conducente se le requiriera que en el término de 48 horas de su regreso al país lo acreditara.

El Dr. Bava teniendo en cuenta lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ante los similares planteos de Arribas y Majdalani, lo analizado por la Fiscalía en su dictamen y el estado actual de la investigación resolvió hacer lugar a la autorización de viaje al exterior solicitada por Mauricio Macri, debiendo presentar antes de que esa se haga efectiva, constancias que acrediten la invitación del Príncipe de Arabia Saudita, el motivo del viaje, lugar donde se alojará, el itinerario del viaje, como así también copia de los pasajes de ida y de regreso a Argentina.