Este 4 y 5 de Septiembre continúa la actividad con la presencia de 4 (cuatro) categorías.
APAC 1.4, ATN, FIAT600 LIGHT Y AMIGOS 1.4.
Volveremos a tener automovilismo en la Ciudad de Dolores en el Autódromo Miguel Ángel Atauri.
CRONOGRAMA:
SABADO 4 de SEPTIEMBRE:
- ATN ENTRENAMIENTO 20 MIN.
- APAC 1.4 ENTRENAMIENTO 2 GRUPOS 10 MIN C/U.
- AMIGOS 1.4 ENTRENAMIENTO 20 MIN.
- FIAT600 LIGHT ENTRENAMIENTO 2 GRUPOS 10 MIN C/U.
- ATN ENTRENAMIENTO 20 MIN.
- APAC 1.4 ENTRENAMIENTO 2 GRUPOS 10 MIN C/U.
- AMIGOS 1.4 ENTRENAMIENTO 20 MIN.
- FIAT600 LIGHT ENTRENAMIENTO 2 GRUPOS 10 MIN C/U.
- ATN ENTRENAMIENTO 20 MIN.
- APC 1.4 CLASIFICACIÓN 2 GRUPOS 10 MIN C/U
- AMIGOS 1.4 CLASIFICACIÓN 2 GRUPOS 10 MIN C/U
- FIAT600 LIGHT CLASIFICACIÓN 2 GRUPOS 10 MIN C/U
DOMINGO 5 de SEPTIEMPRE:
- ATN CLASIFICACIÓN 2 GRUPOS 10 MIN C/U
- AMIGOS 1.4 1era. SERIE 6 VUELTAS
- AMIGOS 1.4 2da. SERIE 6 VUELTAS
- ATN 1era. SERIE 6 VUELTAS
- ATN 2da. SERIE 6 VUELTAS
- APAC 1.4 1era. FINAL 14 VTAS. (11.30 HS).
- FIAT600 LIGHT 1era. FINAL 14 VTAS. (12.10 HS).
- AMIGOS 1.4 FINAL 14 VTAS. ( 13.10 HS)
- ATN FINAL 14 VTAS (13.50 HS)
- APAC 1.4 2da. FINAL 14 VTAS. (14.30 HS)
- FIAT600 LIGHT 2da. FINAL 14 VTAS. (15.10 HS)
EL CRONOGRAMA PUEDE ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES DE AUTÓDROMO.
LAS ACTIVIDADES EL DÍA SÁBADO Y DOMINGO COMENZARÁN A LAS 9.00 HS.
Se aclara que se tomas todas las medias establecidas y que es obligatorio para los ingresantes acreditados el uso del barbijo.