Este 4 y 5 de Septiembre continúa la actividad con la presencia de 4 (cuatro) categorías.

APAC 1.4, ATN, FIAT600 LIGHT Y AMIGOS 1.4.

Volveremos a tener automovilismo en la Ciudad de Dolores en el Autódromo Miguel Ángel Atauri.

 

CRONOGRAMA:

SABADO 4 de SEPTIEMBRE:

  • ATN ENTRENAMIENTO 20 MIN.
  • APAC 1.4 ENTRENAMIENTO 2 GRUPOS 10 MIN C/U.
  • AMIGOS 1.4 ENTRENAMIENTO 20 MIN.
  • FIAT600 LIGHT ENTRENAMIENTO 2 GRUPOS 10 MIN C/U.
  • ATN ENTRENAMIENTO 20 MIN.
  • APAC 1.4 ENTRENAMIENTO 2 GRUPOS 10 MIN C/U.
  • AMIGOS 1.4 ENTRENAMIENTO 20 MIN.
  • FIAT600 LIGHT ENTRENAMIENTO 2 GRUPOS 10 MIN C/U.
  • ATN ENTRENAMIENTO 20 MIN.
  • APC 1.4 CLASIFICACIÓN 2 GRUPOS 10 MIN C/U
  • AMIGOS 1.4 CLASIFICACIÓN 2 GRUPOS 10 MIN C/U
  • FIAT600 LIGHT CLASIFICACIÓN 2 GRUPOS 10 MIN C/U

 

DOMINGO 5 de SEPTIEMPRE:

  • ATN CLASIFICACIÓN 2 GRUPOS 10 MIN C/U
  • AMIGOS 1.4 1era. SERIE 6 VUELTAS
  • AMIGOS 1.4 2da. SERIE 6 VUELTAS
  • ATN 1era. SERIE 6 VUELTAS
  • ATN 2da. SERIE 6 VUELTAS
  • APAC 1.4 1era. FINAL 14 VTAS. (11.30 HS).
  • FIAT600 LIGHT 1era. FINAL 14 VTAS. (12.10 HS).
  • AMIGOS 1.4 FINAL 14 VTAS. ( 13.10 HS)
  • ATN FINAL 14 VTAS (13.50 HS)
  • APAC 1.4 2da. FINAL 14 VTAS. (14.30 HS)
  • FIAT600 LIGHT 2da. FINAL 14 VTAS. (15.10 HS)

 

EL CRONOGRAMA PUEDE ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES DE AUTÓDROMO.

LAS ACTIVIDADES EL DÍA SÁBADO Y DOMINGO COMENZARÁN A LAS 9.00 HS.

Se aclara que se tomas todas las medias establecidas y que es obligatorio para los ingresantes acreditados el uso del barbijo.

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