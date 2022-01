Los equipos de fiscalización de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires intimaron a los desarrolladores de un lujoso edificio emplazado en la zona de La Perla, en Mar del Plata, ya que no habían declarado esa construcción ante el fisco y, de esa forma, evadían el pago del Impuesto Inmobiliario.

Cristian Girard, director de ARBA, subrayó que “en el marco de las acciones de fiscalización enfocadas en segmentos de alta capacidad contributiva que estamos llevando adelante en la costa atlántica y otros puntos del territorio bonaerense, encontramos un importante edificio en el centro marplatense, a metros de la playa, con más de 25.000 m² cubiertos que la firma constructora todavía no declaró”.

“Al no declararlos, la empresa está tributando casi una décima parte de lo que correspondería. Paga $1,6 millones por año, cuando debiera abonar $15 millones anuales por el edificio. Ese es el tamaño de la evasión”, puntualizó Girard.

El inmueble está situado muy cerca del centro y la playa, ocupa toda una manzana y cuenta con departamentos de 1 a 4 ambientes, todos con sus respectivos balcones y lujosos detalles de construcción. Además, posee piscina cubierta, cochera, gimnasio y spa, entre otros servicios e instalaciones.

La detección de este edificio en Mar del Plata se suma a la de otros dos encontrados recientemente en Pinamar, que estaban declarados como baldíos, aunque su construcción había finalizado varios meses atrás, a tal punto que su valor de mercado superaba en conjunto los 5 millones de dólares.