La querella de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan recusó, por supuesta falta de imparcialidad, a los tres integrantes de la sala I de la Cámara Federal porteña, que debe revisar el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal.

Se trata de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, cuya sala del Tribunal de Apelaciones quedó a cargo de analizar las apelaciones presentadas contra los procesamientos dictados en el caso por el juez federal de Dolores Martín Bava, antes del paso de la investigación a los tribunales federales de Retiro, informó Télam.

En su escrito, la abogada Valeria Carreras en representación de la querella recusó a los tres integrantes de la sala I del tribunal de Apelaciones de Comodoro Py y argumentó que su intervención en el caso generaría un «gravamen irreparable en las familias que sólo piden un juicio justo y ser iguales ante la ley».

Carreras sostuvo que es «palmario que ante esta Sala no lo serán» por la «certeza de parcialidad, no en contra directamente de mis representadas, sino a favor de varios procesados empezando por el ex presidente Mauricio Macri, aquí procesado»,

La abogada recordó que Bruglia y Bertuzzi fueron designados en sus cargos por decreto durante el macrismo y que la Corte Suprema de Justicia ordenó concursar los dos cargos de la Cámara que ocupan en la actualidad.